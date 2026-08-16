We zien nu het bewijs dat mopperen op Volkswagen en Tesla werkt

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Deze column verscheen eerder in Auto Review 7/2026. Klagen is sowieso geen verspilde moeite en in het geval van Volkswagen en Tesla zien we zelfs dat het positief kan uitpakken.

Nederlanders klagen het liefst over het weer. Het staat op nummer één van de honderd onderwerpen waarover het meest wordt geklaagd, maar we kunnen er het minst aan doen. Toch is het geen verspilde moeite, want mopperen over tropische temperaturen of kletsnatte dagen creëert een saamhorigheidsgevoel.

Mopper wel met mate, want volgens een onderzoek van de Universiteit van Pennsylvania zijn mensen die veel klagen minder succesvol, minder sociaal en minder gelukkig. Ze zijn ook vaker ziek en gaan zelfs eerder dood …

Effectief klagen doe je zo

Klagen kan ook goed zijn voor je mentale gezondheid. Zolang je maar effectief blijft klagen, als ik de Nederlandse ontwikkelingspsycholoog Steven Pont mag geloven. Dus niet klagen om het klagen, maar het juiste probleem bij de juiste persoon leggen.

Bij automerken is het lastig om een probleem precies bij de juiste persoon te leggen, want de Afdeling Knipperlichthendels van Tesla staat niet in het telefoonboek en bij Volkswagen zit Trude van de touchknoppen niet op WhatsApp.

Als de autopers klaagt, is het aan de pr-afdeling van een automerk om intern aan de bel te trekken. Het schip zal niet direct van koers veranderen, maar de laatste tijd zien we wel de positieve gevolgen van effectief klagen.

Tesla brengt de knipperlichthendel terug

Ruim twee jaar geleden verweet Tesla Nederland mij in de rijtest van de Model 3 te veel woorden te hebben besteed aan de verdwijning van de knipperlichthendel (ze hadden de woorden geteld). Ik vond de nieuwe knoppen op het stuur ronduit onhandig en stak dat niet onder stoelen of banken.

Mijn artikel was één van de ontelbare druppels die de klachtenemmer deed overlopen. Maar het had wel effect: toen de Model Y vernieuwd werd, liet Tesla de hendel van de knipperlichten ongemoeid. En niet veel later kreeg de Model 3 zijn stengel weer terug.

Volkswagen gelooft weer in fysieke knoppen

Bij Volkswagen weten ze fysieke knoppen weer op waarde te schatten. Na jarenlang effectief klagen over de sliders voor de temperatuur en touchknoppen op het stuur van uiteenlopende modellen, is het Duitse schip eindelijk gedraaid.

In het geval van de ID.3 heeft het zes jaar geduurd: van de introductie in 2020 tot de komst van de nieuwe ID.3 Neo. Op het stuur prijken echte knoppen en het dashboard bevat een rij schakelaars voor de klimaatregeling. Net als in de gloednieuwe Volkswagen ID. Polo. Vreemd genoeg heeft zijn Spaanse neefje, de Cupra Raval, nog ouderwetse temperatuur­sliders. De rij met fysieke schakelaars van de ID. Polo is nergens te vinden. Ik ben blij dat collega Jaap erover klaagt in zijn test van de Cupra Raval. Nu maar hopen dat het effect heeft.