REVIEW + VIDEO Cupra Raval: sportief broertje Volkswagen ID. Polo maakt daverende entree

In de schaduw van de Volkswagen ID. Polo mag de Cupra Raval debuteren als betaalbare elektrische auto. Lees onze bevindingen en bekijk de video!

Wat valt op aan de nieuwe Cupra Raval (2026)?

De naam Raval is best gedurfd. Het is een wijk in Barcelona. El Raval was jarenlang een probleemwijk, met alle seks en drugs die daarbij komt kijken. Die maken de laatste jaren plaats voor rock ‘n roll; hippe cafés en pop-up stores ontdoen de wijk van zijn smoezeligheid.

Er is eigenlijk al heel veel bekend over deze auto. Al in 2022 werd de Cupra UrbanRebel gepresenteerd, een conceptcar die de voorbode was voor de Raval. In 2025 zou de auto klaar zijn, werd hoopvol gemeld. De sociale media van het Spaanse merk werden voortdurend gevuld met kleine nieuwtjes. Batterijpakketten, actieradius, prijzen: er werd nog net geen liveblog opgetuigd. Elke snipper aan informatie was een garantie voor media-aandacht. Een compacte, betaalbare elektrische auto van de Volkswagen-groep (de Raval is de hippe, sportieve broer van de ID. Polo) is nu eenmaal groot nieuws. Alsof Harry Styles of Beyoncé een nieuw album lanceert.

De prijs werd al meer dan drie jaar geleden bekendgemaakt: rond de 25.000 euro. Ook over het nieuwe MEB+-platform, met voorwielaandrijving en de motor voorin, lag al het nieuws al op straat. Maar 2023, 2024 en 2025 gingen voorbij en nog steeds stond er geen kleine Cupra in de showroom. Begin dit jaar reden we pas met een gecamoufleerd model. Vervolgens werd de Raval in april in zijn definitieve gedaante onthuld.

Na vier jaar komt alles eindelijk samen: we rijden met de Cupra Raval zoals-ie halverwege juni in Nederland en België in de Cupra-showrooms staat.

Wat is goed aan de Cupra Raval?

Gezien het sportieve premium-imago van het merk verwacht je dat de Raval altijd ministens 210 pk krijgt, maar dat is niet het geval. De basisversie heeft gewoon 115 pk, net als bij de ID. Polo. Wel heeft elke Raval een sportonderstel, een grotere spoorbreedte, en een wat directere besturing. Dat heeft de ID. Polo dan weer niet.

Voor de testrit heeft Cupra het topmodel met 226 pk uitverkoren, de VZ Rebel. Het uiterlijk is typisch Cupra en dus lekker uitgesproken. De VZ Rebel heeft 19-inch lichtmetaal, brede 235 mm-banden en een matgroene kleur. Verder heeft-ie een adaptief onderstel (DCC), een sperdifferentieel én een slipdifferentieel.

Als sportieve rijders nog steeds niet overtuigd zijn, gooit Cupra spannende features als launch control (alleen op VZ Rebel) en een ESC Off-knop in de strijd. Voor dit sportieve bommetje betaal je 37.990 euro.

Met al die hitsige eigenschappen in gedachten, verwachten we in een spijkerhard geveerde auto te stappen, maar dat valt mee. De VZ Rebel weet in zijn brave rijprogramma’s (Comfort en Range) oneffenheden verrassend soepel glad te strijken; zelfs de sportiefste Raval toont genade voor zijn passagiers.

Het finest hour van de VZ Rebel breekt aan zodra je een bochtige landweg opdraait. Na de stevige duw in je rug bij accelereren vanuit lage snelheden, overtuigt de Raval VZ Rebel met zijn tractie. Als je op binnenwegen het tempo erin houdt, kom je nauwelijks in de buurt van de gripgrens van deze kleine elektrische Cupra.

De scherpste Cupra-stand, met extreem felle reacties op bewegingen van je rechtervoet, is niet fijn voor de bijrijder en ook niet voor de bestuurder die zwaar getafeld heeft. Liever kiezen we voor het iets mildere Performance-programma. Of je de kunstmatige motorsound kunt waarderen, is een kwestie van smaak. De Cupra-componisten hebben geen benzinegeluid nagebootst, het is eerder alsof je in een voertuig uit Star Wars zit. Je kunt het geluid ook uitzetten en in de programma’s Comfort en Range hoor je sowieso niets.

Nog aangenamer zijn we verrast door de praktische pluspunten van de Raval. Het MEB+-platform met voorwielaandrijving levert een belangrijk voordeel op: op de achteras hoef je geen motor kwijt, waardoor de bagageruimte riant is. In de Raval past 441 liter. Dat is meer dan de Volkswagen Golf, en zelfs de Audi A5 Avant PHEV moet passen. Een frunk heeft de Raval niet.

Wat kan beter aan de elektrische Cupra Raval?

In tegenstelling tot de Volkswagen ID. Polo, heeft de Cupra Raval geen fysieke knoppen op het dashboard. Dat is jammer, al zijn de sliders voor het instellen van de temperatuur best goed te bedienen en hoeven we voor de meeste functies niet diep de menu’s van het scherm in. We vragen ons wel af hoe 'dik' de Raval er nog uitziet in een bravere kleur, zonder overdadig spoiler- en koperwerk en op 17-inch wielen.

Wat is de prijs van de Cupra Raval (2026)?

De Raval is niet alleen een alternatief voor de ID. Polo, maar ook voor de Seat Ibiza. Want z'n 7 centimeter grotere hoogte buiten beschouwing latend, heeft-ie bijna exact hetzelfde formaat als de Seat. En dan is-ie ook nog eens 4000 euro goedkoper dan de Ibiza met hetzelfde vermogen van 115 pk. Die kost 29.990 euro, terwijl de prijslijst van de Raval start bij 25.990 euro (Essential).

Deze instapper is 1000 euro duurder dan de Volkswagen ID. Polo, maar wel meteen rijk uitgerust met onder meer 17-inch lichtmetaal, een 12,9-inch infotainmentscherm, adaptieve cruisecontrol, sportstoelen, automatische klimaatregeling en een sportonderstel. Langzaam lopen de prijzen op, tot we bij de VZ Rebel van 37.990 euro uitkomen.

Speciale First Editions (210 pk) staan halverwege juni al bij de dealer, de andere versies volgen vanaf september.

Wat vind ikzelf van de Cupra Raval?

VZ Rebel dekt de naam niet helemaal, want écht rebels is het topmodel van de Cupra Raval niet. Maar de eerste betaalbare EV van de Volkswagen-groep op het nieuwe MEB+-platform slaagt glansrijk voor zijn vuurdoop met puike prestaties en sportieve rijeigenschappen. Comfort wordt niet uit het oog verloren, de ruimte is oké en de bagageruimte zelfs riant.