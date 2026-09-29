TEST elektrische hot hatches: de Alpine A290, Cupra Raval en Mini Cooper SE sprinten als een Porsche 911

Tests

Te weinig vermogen en de uitstraling van een steunkous? Dat geldt voor veel compacte EV's, maar niet voor 211 pk sterke Cupra Raval, de Alpine A290 GT Performance en de Mini Cooper SE.

Inmiddels is de EV met een fatsoenlijke range en acceptabele laadtijden al aardig ingeburgerd geraakt. En dus kunnen de designers en ingenieurs ook weer aandacht besteden aan zaken die een auto karakter geven.

Zelfs in het B-segment hoeft de koper het daarom niet meer te pikken, dat-ie een springerig rijdende eenheidsworst met beperkt uit­houdingsvermogen krijgt voorgeschoteld. Sterker nog, het kan zelfs echt léúk worden!

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Sprinten als een Porsche 911

Met een vermogen van 211 (Cupra) tot 220 pk (Alpine), kan ons testtrio zich meten met de leukste hot hatchbacks uit het fossiele tijdperk. Sterker nog, een standaard Porsche 911 uit de jaren tachtig houd je ook nog bij, want de prestatiecijfers liegen er niet om. Of beter gezegd: de sprintcijfers.

Van nul naar honderd gaat in 6,3 (Alpine, Mini) tot 6,6 seconden (Cupra). Bij een EV is het maximale koppel vanuit stilstand direct voorhanden, de aandrijflijn hoeft niet eerst laaddruk op te bouwen, zoals bij een turbomotor wel het geval is. Bij groenlicht ben je met de Alpine A290, Cupra Raval en Mini Cooper SE vrijwel altijd het snelst uit de startblokken.

Wat is de topsnelheid van deze elektrische hot hatches?

Een hoge topsnelheid moet je bij een EV echter niet verlangen. De Cupra houdt het bij 160 km/h al voor gezien, in de Alpine en de Mini trekt de elektronica bij 170 km/h resoluut aan de teugels. Er zijn bestelbusjes die harder lopen … Maar dankzij deze opgelegde snelheidsbeperking jaag je ook niet meteen je resterende stroom erdoorheen, zodra je op de Duitse autobahn bent beland.

Verbruik en actieradius

Bij compacte hatchbacks met een elektrische aandrijflijn mag je een laag stroomverbruik verwachten. Wat dat betreft slaat geen van de drie testauto’s een modderfiguur. De Mini en de Cupra hebben elke 100 kilometer genoeg aan 15,1 kWh.

Met andere woorden: in de Cooper SE kun je 325 kilometer vooruit met de 49,2 kWh-batterij, de Cupra zet daar met zijn 52 kWh-batterij een range van 344 kilometer tegenover. De Alpine A290 springt iets minder zuinig om met de kWh’s: elke 100 kilometer verdwijnt er 17,9 kWh uit de batterij, zodat je na 290 kilometer écht weer bij een laadpaal moet staan.

Lekker veel energie terugwinnen

Gevoelsmatig wint de Cupra de meeste stroom terug uit de remenergie. Bij een lange afdaling zie je het rijbereik op de boord­computer met een paar kilometer toenemen. Eenmaal aan de snellader, bereikt de Cupra een hoogste laadkracht van 105 kW.

Daarmee is de Raval zijn beide tegenstrevers (Alpine: 100 kW; Mini: 95 kW) iets te snel af. In alle drie de auto’s werkt het thermo­management van de batterij en de elektrische aandrijflijn zeer effectief. Ondanks de zomerse testomstandigheden gaat er nauwelijks batterijcapaciteit verloren door ondermaatse hittehuishouding.

Met de prestatie zit het dus wel snor, maar hoe doen deze elektrische hot hatches op andere testdisciplines? Het volledige testverslag staat in Auto Review 10/2026. Nu te bestellen!