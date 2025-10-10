Test: elektrische Alpine A290 vernedert Volkswagen Polo GTI

Tests

Kun je met een elektrische hot hatch net zoveel rijplezier beleven als met een traditionele GTI? De Alpine A290 GTS gaat de uitdaging aan tegen de ervaren Volkswagen Polo GTI. Spoiler alert: wij vielen van de ene verbazing in de andere.

We gooien de tank en de batterij vol en draaien meteen het testcircuit op. De Volkswagen Polo GTI (207 pk) is sneller uit de startblokken dan de Alpine (218 pk). Terwijl de A290 even moet nadenken hoe hij het direct aanwezige koppel veilig op de weg overbrengt, schiet de viercilinder turbomotor van de Polo GTI in slechts 2,6 seconden naar 50 km/h.

Alpine sneller dan Polo GTI

Daarna gaat de voorsprong meteen in rook op: de fluisterstille Alpine wint snel terrein en haalt de Polo in. De DSG-transmissie van de GTI heeft moeite om snel op te schakelen, terwijl de Alpine maar één voorwaartse versnelling heeft, waardoor er geen milliseconde verspild wordt. Rijd je op de autobahn, dan ben je alsnog het beste af met de Polo. Terwijl de top van de Alpine A290 is begrensd op 170 km/h, haal je met de GTI liefst 242 km/h.



“De elektrische Alpine A290 GTS wint op punten, maar ook op beleving.”

Belangrijker is wat de EV op het circuit klaarspeelt. En daar weet de Alpine aangenaam te verrassen; zijn voorsprong op de Polo houdt ondanks de beperkte topsnelheid langer aan dan verwacht. Het thermomanagement van de batterij laat je meer dan voldoende snelle ronden achter elkaar rijden, voordat de elektronica ingrijpt en het piekvermogen beperkt wordt.

Met overgewicht de bocht door

De Alpine heeft zo’n 200 kilo extra gewicht mee te torsen. Zie met zoveel overgewicht maar eens snel de bocht door te komen. Het batterijpakket, de oorzaak van die gewichtstoename, ligt onder de vloer en verlaagt zo het zwaartepunt. Dat is gunstig voor het sportieve gevoel. De directe besturing en de korte wielbasis vergroten de feestvreugde en de multilink achteras laat zich subtiel verleiden om uit te breken. Daarbij storen de carrosseriebewegingen nauwelijks; dit gedrag doet zelfs een beetje denken aan de A110 met benzinemotor. Net als deze fraaie sportieve Alpine met retrodesign voelt ook de A290 zich het meest thuis op bochtige binnenwegen.

Alpine A290 GTS

prijs NL 44.800 euro

prijs BE 44.700 euro

Volkswagen Polo GTI

prijs NL 47.490 euro

prijs BE 37.160 euro

Als je na de A290 in de GTI stapt, komt-ie saai, log en futloos over. Er is veel minder rijplezier te beleven. De GTI is weliswaar snel en zijn gedrag blijft tot op hoge snelheden neutraal, maar de beleving wil maar niet komen en in het grensbereik krijgt hij te vroeg last van onderstuur. We laten de Volkswagen-fans niet ontroostbaar achter, want hij heeft betere remmen en in de slalom is de lichtere GTI sneller. Toch zijn we ook nu onder de indruk van de A290. Van het kunstmatige remgevoel, een euvel van veel EV's, heeft de Alpine geen last. De doseerbaarheid doet niet onder voor die van de GTI.

Conclusie

De einduitslag op het circuit is een daverende verrassing. Niet alleen omdat de elektrische Alpine A290 GTS duidelijk wint op punten, maar ook op beleving. De Franse EV wekt de meeste emoties op met zijn fantastische rijeigenschappen. In Dieppe hebben ze een puik stukje werk geleverd, de Alpine declasseert de saaie Volkswagen Polo GTI.

We missen beleving bij de degelijke Duitser. Volkswagen heeft óók een elektrische GTI aangekondigd, op basis van de ID.2. We adviseren Volkswagen om heel goed te spieken bij de Alpine A290.

