Volkswagen ID. Polo beloont ons geduld: groot bereik en lekker veel knoppen

Ons geduld is beloond, Volkswagen brengt eindelijk een elektrische variant van een van zijn grootste iconen. De nieuwe Volkswagen ID. Polo heeft een actieradius tot 454 kilometer, een verrassend ruim interieur en optionele massagestoelen.

De legende gaat aan de stekker

Na meer dan 20 miljoen verkochte exemplaren met een verbrandingsmotor, introduceert Volkswagen nu een volledig elektrische Polo. Gebouwd op het nieuwe MEB+-platform, profiteert de ID. Polo van de voordelen die we kennen van de nieuwe Cupra Raval.

Het meest opvallende? De ruimte. Omdat de elektromotor voorin ligt en de wielen ver op de hoeken staan (met een wielbasis van 2,60 meter), is de ID. Polo vanbinnen ruimer dan de huidige brandstof-Polo. De bagageruimte is met 441 liter zelfs ronduit riant te noemen voor dit segment. Klap je de achterbank neer, dan past er 1243 liter in je Polo.

De Polo-op-benzine gaat overigens nog lang niet met pensioen, maar het uit 2017 stammende model oogt met de komst van de ID-variant wel erg gedateerd.

Drie smaken (en een snelle GTI)

De ID. Polo kent drie vermogensvarianten. Voor wie vooral in de stad rijdt, zijn de versies met 116 pk of 135 pk ruim voldoende. Deze worden gecombineerd met een 37 kWh LFP-batterij, goed voor een actieradius tot 329 kilometer.

Zoek je meer pit en bereik? Dan is er de 211 pk sterke variant met een grotere 52 kWh NMC-accu. Hiermee haal je tot 454 kilometer op een volle lading. En voor de liefhebbers van het legendarische rode biesje: Volkswagen bevestigt direct de komst van de ID. Polo GTI met maar liefst 226 pk.

De specificaties op een rij:

Versie Vermogen Batterij Actieradius (WLTP) DC Laden Instap 116 pk 37 kWh ~329 km 90 kW Mid 135 pk 37 kWh ~329 km 90 kW Long Range 211 pk 52 kWh ~454 km 105 kW GTI 226 pk 52 kWh n.n.b. 105 kW

Slimmer en sneller laden

Goed nieuws voor wie liever rijdt dan wacht: de 52 kWh-batterij laadt van 10 naar 80 procent in slechts 24 minuten. Een leuke extra feature is de Vehicle-to-Load (V2L) functie, waarmee je de auto als een rijdende powerbank gebruikt voor bijvoorbeeld je elektrische fiets of een koffiezetapparaat op de camping. Ook de optionele massagestoelen - bijzonder in de compacte klasse – zijn de investering waard, net als het superieure geluidssysteem.

Ook qua technologie zet de ID. Polo stappen. De nieuwe Connected Travel Assist herkent nu verkeerslichten, en het interieur volgt de 'Pure Positive' designfilosofie: intuïtief, strak en mooie materialen. En net zoals de onlangs geïntroduceerde ID. 3 Neo voorzien van logische bediening, iets waar de vroege ID.-modellen nog wel eens kritiek op kregen.

Vanaf 6 mei te bestellen

De voorverkoop van de nieuwe ID. Polo start 6 mei. Het prijskaartje van de Trend-instapversie met de kleine batterij bedraagt 24.990 euro. Koop je die, dan moet je geduld hebben: versies met 37 kWh worden pas vanaf november uitgeleverd. Koop je een ID. Polo met de grote batterij van 52 kWh, dan neem je de sleutels vanaf september in ontvangst.