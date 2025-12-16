EERSTE TEST Volkswagen ID. Polo (2026): de EV waarop jij zit te wachten

Tests

Op een Volkswagen als de nieuwe ID. Polo hebben we lang gewacht. In 2026 maakt hij zijn debuut, maar wij mochten al rijden met een gecamoufleerd, nagenoeg productierijp prototype. En dat smaakte naar meer.

Bij het debuut van de Volkswagen ID.3 hadden we al onze twijfels over de naamgeving. Waarom noemde Volkswagen hem bijvoorbeeld niet de ID.Golf? En dan het ontwerp, met name van de neus, toch het gezicht van het model. Dat oogde anoniem en niet erg des Volkswagens. En of dat nog niet erg genoeg was, kwamen daar nog een tegenvallende interieurkwaliteit en allerlei softwareproblemen bij.

Volkswagen terug bij zichzelf

Met de nieuwe generatie EV's grijpt Volkswagen weer terug op zijn rijke historie. Zowel als het gaat om het ontwerp als om de modelnamen. Het eerste model waarbij de ommezwaai in de praktijk wordt gebracht, is de ID.Polo.

Wat het ontwerp betreft blijft de hang naar roemruchte modellen uit het verleden niet beperkt tot het exterieur. Ook aan de binnenkant is plaats voor nostalgie. Alleen mogen we de officiële foto's daarvan nog niet met jullie delen. Al konden we ruim twee jaar geleden al een mogelijk detail tonen. Zie het onderstaande artikel.

Wel kunnen we verklappen dat de nieuwe ID. Polo de eerste Volkswagen in jaren is die weer de tijdloze, nuchtere en functionele VW-geest ademt die miljoenen autokopers de laatste decennia zo hadden leren waarderen.

Elektrische Polo met Golf-afmetingen

Onder de vrolijke popart-camouflage van onze testauto gaat een compacte Volkswagen met klassieke proporties en een herkenbaar profiel schuil. Inclusief de klassieke brede C-stijl. Geen overdreven lijnen, geen schreeuwerige details.

De cijfers verraden dat de Volkswagen ID. Polo een klasse opschuift. Met korte overhangen en een wielbasis van 2,60 meter zit hij op Golf-niveau. Ter vergelijking: een Golf 6 (2008-2013) had een kortere wielbasis en de huidige Volkswagen Golf is slechts zo’n 2 centimeter langer. Dat merk je achterin, waar ook lange inzittenden verrassend comfortabel zitten.

Toch vallen de prijzen mee. De instapper wordt zelfs goedkoper dan een Volkswagen Polo op benzine met 80 pk. Zie het onderstaande artikel voor alle prijzen en specificaties:

Serieus grote kofferbak

Over het interieur mogen we verder weinig zeggen, over de bagageruimte wel. Die meet 435 liter in standaardconfiguratie – meer dan de huidige Volkswagen Golf (circa 380 liter). Die serieuze inhoud heeft Volkswagen bereikt door de ruimte tussen de achterste veerpoten maximaal te houden. Bovendien gaat onder de ‘normale’ laadvloer een diepe, bijna badkuipachtige ruimte schuil. Daarin kun je zelfs een paar bierkratjes kwijt.

Slim onderstel, geen simpele oplossing

Zo’n grote bagageruimte wekt het vermoeden dat het onderstel eenvoudig is gehouden. Mis. Volgens ontwikkelaar Florian Umbach is de torsie-as achter weliswaar compact, maar ook technisch verfijnd.

Zo zijn er meerdere lagen verlijmde rubbers onder de schroefveren aangebracht, is er een passieve trillingsdemper toegepast, evenals schuin geplaatste draagarmrubbers met een innovatieve tweecomponententechniek. Dat zou voor veel comfort en minder afrolgeluid moeten zorgen. Ook de vooras kreeg de nodige aandacht: McPherson-veerpoten met hoogwaardige dempers en een stijve stabilisatorbevestiging.

ID. Polo rijdt volwassen en ontspannen

Vanaf de eerste meters voelt de ID. Polo solide en zelfverzekerd aan. Dit is het soort volwassen rijgedrag dat je normaal pas één of twee segmenten hoger verwacht. Het bewijst dat een goed afgestemd onderstel dure adaptieve systemen grotendeels overbodig kan maken.

Op bochtige wegen is de ID. Polo lichtvoetig en communicatief, zonder nerveus te worden. Wordt het wegdek slecht, dan veert hij ontspannen in, zonder zompig te worden. Comfort en stabiliteit gaan hier hand in hand.

De inzetbaarheid is groot: wendbaar in de stad, alert in het dagelijks verkeer, leuk op bochtige trajecten en moeiteloos op langere ritten met z’n tweeën of met een klein gezin. Dit is zo’n auto waarvan je denkt: meer heb je eigenlijk niet nodig.

Vermogen genoeg

De nieuwe Volkswagen ID. Polo krijgt de bekende ‘APP290’-elektromotor, leverbaar in drie vermogensvarianten van 116 tot 211 pk. Daarmee zijn aandrijfcomfort, prestaties en efficiëntie prima in balans. Rustig als het kan, vlot als het moet.

Conclusie

Volkswagen laat met de ID. Polo zien dat het heeft geleerd van zijn eerdere misstappen op EV-gebied. De nieuwe Volkswagen ID. Polo is een doordacht en overtuigend geheel. Zelfs als prototype maakt hij al een bijzonder volwassen indruk. Het concept klopt, de uitvoering voelt volwassen en het potentieel is groot. Dit zou wel eens de Volkswagen kunnen zijn waarop jij hebt zitten wachten.