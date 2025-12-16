Volkswagen ID.Polo inderdaad goedkoper dan 25.000 euro - maar nu even niet

Nieuws

Eindelijk zijn de prijs en de levertijd van de Volkswagen ID.Polo bekend. Juich niet te vroeg als je 24.990 euro meeneemt wanneer de elektrische Polo bij de dealer staat de dealer. Die stuurt je meteen weer weg en dit is waarom.

Volkswagen heeft woord gehouden. Al bij de introductie van het studiemodel ID.2all beloofden de Duitsers dat de prijs van zijn nieuwe compacte model onder de 25.000 euro zou blijven. En zie: de belofte wordt keurig ingelost. De prijs van de Volkswagen ID.Polo is 24.990 euro.

De Volkswagen ID.Polo wordt in april 2026 definitief onthuld en staat in september 2026 in de Nederlandse showrooms. Maar als je dan exact 24.990 euro op de toonbank legt, stuurt de dealer je meteen weer naar huis. Dat komt omdat de instapversie van de ID.Polo, de Trend, pas in november 2026 komt. Daar moeten we dus nog bijna een jaar op wachten.

Volkswagen ID.Polo Trend specs

Actieradius: max 300 km

Batterij: 37 kWh

Vermogen: 116 pk

Laadsnelheid AC/DC: 11 kW/90 kW

Laadtijd (DC): 27 minuten (10-80 procent)

Volkswagen ID.Polo levertijd

Welke versies van de ID.Polo staan dan al wél in september 2026 in de showroom? Dat zijn de uitvoeringen met een groter batterijpakket van 52 kWh. De actieradius is bij deze versies toegenomen tot 450 kilometer. Over de prijs a deze versie zwijgt Volkswagen totdat de ID.Polo in april 2026 officieel wordt onthuld. Via de Volkswagen-website kun je je al inschrijven voor de ID.Polo, de levertijd is dus minimaal 9 maanden. En voor de goedkope ID.Polo van 24.990 euro dus bijna een jaar.

De uitrustingsniveaus hebben de bekende Volkswagen-namen. De basisversie Trend is alleen met 37 kWh-batterij leverbaar, de Life en de Style ook met 52 kWh-batterij. Technisch is er geen verschil tussen de Life en de Style; alleen de uitrusting verschilt.

Pas in maart 2027 verschijnt de Volkswagen ID.Polo GTI ten tonele.

Volkswagen Polo GTI specs

Batteriij: 52 kWh

Actieradius: 400 km

Vermogen: 226 pk

Laadsnelheid AC/DC: 11 kW/166 kW

Laadtijd (DC): 23 minuten (10-80 procent)

Goedkoper dan gewone Volkswagen Polo

Met zijn prijs van 24.990 euro is de Volkswagen ID.Polo goedkoper dan zijn benzinebroertje. Die staat nu in de prijslijst voor 25.990 euro, je moet het dan doen met de luizige 1.0 MPI met 80 pk en handbak.

Voor een fatsoenlijke Volkswagen Polo met automaat betaal je liefst 32.990 euro (1.0 TSI DSG). Sterker nog: waarschijnlijk wordt de Polo vanaf 1 januari 2026 duurder (als gevolg van nieuwe bpm-bedragen) en loopt het verschil met de ID.Polo verder op.

Elektrische modellen Volkswagen tot 2027

De ID.Polo is één van vier compacte EV’s die Volkswagen vanaf 2026 introduceert. Na de ID.Polo en de ID. Polo GTI komt in 2027 de ID. Cross op de markt. Dit is de elektrische versie van de Volkswagen T-Cross.

Tot slot komt het elektrische instapmodel van Volkswagen in 2027. Die kennen we tot nu toe als de ID. EVERY1, maar gaat mogelijk ID. Up heten. De namenstrategie van het ID-label is namelijk met de nieuwe modellen omgegooid. Niet langer worden de EV’s gekoppeld aan cijfers, maar aan herkenbare modelnamen.