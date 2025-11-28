Review Cupra Raval: eerste kilometers met Spaanse ID.Polo smaken naar meer

Tests

Stukje bij beetje laat Cupra steeds iets meer zien van de nieuwe, veelbelovende Raval, die in februari 2026 wordt onthuld. Technisch is hij hetzelfde als de Volkswagen ID.Polo. We leggen de eerste kilometers af in een nog zwaar gecamoufleerd maar vrijwel productierijp prototype van de elektrische hatchback.

Wat valt op aan de elektrische Cupra Raval (2026)?

De Cupra Raval mag het spits afbijten. Het is het eerste model van VW’s nieuwe drie-eiige drieling op het MEB+-platform dat publiekelijk getoond zal worden. Eind februari is het zover. Dan weten we eindelijk hoe de gepeperde Spanjaard er vanbinnen en vanbuiten uit gaat ziet, want tot dusverre heeft Cupra alleen prototypes getoond die gehuld gaan in een bonte camouflage-wrap.

Vandaag staat de Raval in de Spaanse herfstzon, waardoor de wulpse vormen van het verhulde plaatwerk al iets beter zichtbaar zijn dan onder kunstlicht. Nadat in februari eindelijk het doek van de Raval glijdt, zullen de Volkswagen ID. Polo en Skoda Epiq gauw volgen.

Ook het interieur van de 4,04 meter lange Cupra Raval blijft nog even aan het zicht onttrokken. In het prototype dat we vandaag aan de tand kunnen voelen, ligt een zware zwarte deken over het dashboard. Alleen het digitale instrumentarium en het grootbeeld aanraakscherm van het multimediasysteem – dat de van Cupra bekende indeling heeft – geeft een idee van het dashboardontwerp. Als we een voorspelling mogen doen: de Raval krijgt een ‘light’-versie van de instrumentendrager uit de Tavascan.

Wat is goed aan de Cupra Raval (2026)?

Op die vraag kunnen we op dit moment alleen een onvolledig antwoord geven, helaas. Gegevens over bijvoorbeeld de batterijcapaciteit of de sprinttijden, geeft Cupra nog niet op voor de Raval. Wel weten we dat er allereerst twee gepeperde motorvarianten op de weg verschijnen, met 210 of 226 pk.

De voorlopig minst krachtige versie haalt zo’n 450 kilometer op een volle accu, de gespierde VZ-uitvoering moet na ongeveer 400 kilometer weer aan de laadpaal. Ook weten we dat de richtprijs voor de Raval is vastgesteld op 26.000 euro, maar Cupra houdt z’n mond nog onwrikbaar gesloten over de specificaties van motor en batterij in deze instapper. Verwacht voor de genoemde versie met 210 pk maar een prijs die algauw richting 30 mille gaat.

We worden op pad gestuurd met de dikste Raval VZ Rebel, die beschikt over de 226 pk sterke elektromotor en een heel arsenaal systemen die – naar de woorden van Cupra – een ‘go-kart’-gevoel moeten opwekken. De schokdempers zijn adaptief, de instelling kan met de twee knoppen op het stuur worden aangepast. Daarbij verandert ook de mate van stuurbekrachtiging en de reactiesnelheid van het acceleratiepedaal, terwijl in het meest dynamische programma een synthetisch ufo-achtig aandrijfgeluid via de luidsprekers ten gehore wordt gebracht. Er is ook een instelling waarin je elke instelling afzonderlijk kunt aanpassen.

Er is een route uitgestippeld van zo’n 40 minuten, die we in colonne rijden achter een temporiserende Cupra Tavascan. De chauffeur van onze pacecar kent de weg op z’n duimpje, zodat we alleen maar hoeven te letten op zijn remmomenten en gekozen lijnen. Al rap gaan de bochtsnelheden flink omhoog, waarbij opvalt dat de kuipstoel veel houvast biedt en de besturing heerlijk direct is. Je hoeft het stuur – dat trouwens een flink verstelbereik heeft – niet heel ver in te draaien om een krappe haarspeldbocht te ronden.

Het onderstel laat in zijn meest soepele stand al duidelijk blijken dat de Cupra Raval niet is afgestemd op grotesk veercomfort. Kleine oneffenheden worden duidelijk voelbaar doorgegeven, waarbij overigens geen sprake is van een foltering. Kies je voor het meest dynamische rijprogramma, dan worden de schokdempers nog wat strakker aangetrokken.

Zoals gezegd: Cupra geeft nog maar heel weinig prijs over de specificaties van de Raval. Geen idee hoeveel bagage er achterin past, geen idee wat het hoogste oplaadvermogen is en (dus) geen idee hoe lang het duurt om de accu weer tot zo’n 80 procent te vullen. Dat zijn cijfers die het Spaanse merk pas vrijgeeft tijdens de officiële onthulling van de auto, eind februari.

Wat kan beter aan de Cupra Raval?

Zie de zinssnede hierboven: eigenlijk is er nog te veel onbekend over de techniek van de Cupra Raval om een definitief oordeel te kunnen vellen. Daar is deze eerste (korte) kennismaking ook helemaal niet voor bedoeld, Cupra wil veel liever de spanning opvoeren in aanloop naar de onthulling van de Raval. Een kritische noot bewaren we daarom liever voor latere berichtgeving.

Wat is de prijs van de Cupra Raval (2026)?

Nadat de Raval eind februari is onthuld, hoeven we in Nederland maar twee maandjes te wachten om de auto op onze wegen in het wild te kunnen spotten. In mei start de levering. Als je een Raval wilt bestellen, zul je voorlopig dus nog even een beroep moeten doen op je geduld. Wel weet je al hoeveel je minimaal moet sparen: Cupra mikt op een vanafprijs van 26.000 euro.

Wat vind ikzelf van de Cupra Raval?

De Cupra Raval is een veelbelovende nieuwkomer. Hij rijdt ontzettend vermakelijk, en is met de krachtigste 226 pk sterke elektromotor tussen de voorwielen rap zat. Ook gaat Cupra een keur aan configuratiemogelijkheden bieden, om de zintuigen nog meer te prikkelen. Maar er is ook nog heel veel in nevelen gehuld. Hoe snel accelereert de auto bijvoorbeeld naar de honderd, en hoe snel is de accu weer vol? Dat vertellen we je zodra de Cupra Raval in definitieve productierijpe vorm aan de wereld is getoond. Nog even geduld, alsjeblieft!