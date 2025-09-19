Inspiratie

Rijd jij vooral korte afstanden, maar doe je dat wel graag in alle rust en comfort? En heb je geen zin in een of ander onbekend merk? Dan is een betaalbare elektrische Volkswagen Golf precies wat jij zoekt.

Bij het begrip ‘stadsauto’ denk je algauw aan een krappe A-segmenter met een pruttelende driecilinder. Prima, maar het comfort en de stoelen zijn meestal niet geweldig en vaak moet je met de hand schakelen. Een betaalbaar alternatief dat misschien niet onmiddellijk bij je opkomt, is een jonge Volkswagen Golf. En niet zomaar een Golf, maar een elektrische.

Op Marktplaats.nl staan ruim 140 tweedehands e-Golfs te koop, meestal voor heel schappelijke prijzen. Auto’s met meer dan 100.000 kilometer op de teller beginnen al bij zo’n 8500 euro, maar vanaf 10.000 euro komen er ook een heleboel minder ervaren e-Golfjes in beeld.

Elektrische Golf interessant vanaf 2017

Door de komst van de Volkswagen ID.3 en ID.4 zou je hem bijna vergeten, maar Volkswagen bracht al in 2014 de elektrische e-Golf op de markt. Die had een wel heel bescheiden accupakket van netto ruim 20 kWh. Als je al zo'n vroege elektrische Golf kunt vinden, laat 'm staan.

Want in 2017 kwam er een sterk verbeterde versie op de markt. Die vernieuwde elektrische Golf had een batterij van netto 32 kWh aan boord. Met een vermogen van 136 pk sprint-ie in 9,6 seconden naar de 100 km/h en is een top van 150 km/h mogelijk.

Werkelijke actieradius Volkswagen e-Golf

De WLTP-actieradius van de jongste generatie e-Golf bedraagt 232 kilometer. Als je ’s zomers in de stad rijdt, kan dit zelfs oplopen tot 280 kilometer. Maar onder minder gunstige omstandigheden brengt de elektrische Golf je meestal minder ver. Volgens EV Database zien de realistische bereikscijfers er als volgt uit:

Gebruiksomstandigheden Seizoen Actieradius Stadsverkeer Winter 185 km Zomer 280 km Snelweg Winter 135 km Zomer 170 km Gecombineerd Winter 160 km Zomer 215 km

Zelfde bereik, meer comfort

Met een Dacia Spring kom je grofweg even ver, maar die auto kan niet tippen aan het rij- en zitcomfort van de Golf. Zeker niet als je af en toe toch een stukje snelweg rijdt. Om over de zijwindgevoeligheid van de Spring nog maar te zwijgen. Bovendien is de kleine Roemeen veel krapper en heeft-ie maar 45 tot 65 pk. Oftewel 71 tot 90 pk minder dan de Volkswagen e-Golf.

Volkswagen e-Golf - 2017 - € 11.200

Deze witte Volkswagen e-Golf uit 2017 heeft nog geen 40.000 kilometer op de teller. Dat vinden wij 'als nieuw'. Toch kost hij maar 11.200 euro. Voor dat geld doet de leverancier er een mooi batterijrapport bij. Dat geeft aan dat de accucapaciteit nog 95,8 procent bedraagt. Instappen en wegGolfen!

Volkswagen e-Golf - 2018 - € 11.450

Vind je zo’n witte elektrische Golf met de standaardwielen er een beetje braafjes uitzien? Dan past dit zwarte exemplaar uit 2018 perfect bij jou. Niet alleen de carrosserie is zwart, hij staat ook op zwarte lichtmetalen wielen. Hij heeft ruim 92.000 kilometer gereden, maar staat wel bij een Bovag-bedrijf. Als de verkoper er niet standaard een accurapport bij levert, zouden wij er even om vragen. Wel zo prettig voor de gemoedsrust. Vraagprijs: 11.450 euro.

Volkswagen e-Golf 2020 - € 12.950

In een markt waar zwarte, witte en grijze auto's domineren, springt deze blauwe e-Golf eruit. Hij stamt uit 2020, heeft bijna 74.000 kilometer gereden en ziet eruit om door een ringetje te halen. Zelfs de gestroomlijnde lichtmetalen wielen ogen smetteloos. Voor de vraagprijs van 12.950 euro levert de verkoper er een batterijcertificaat bij dat een resterende capaciteit van 94,9 procent aangeeft.

Meer tips over tweedehands auto's lezen? Onze nieuwsbrief houdt je op de hoogte.