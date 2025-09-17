Wegenbelasting EV's in 2026 omlaag, mrb-regeling oldtimers verslechtert

Nieuws

In de miljoenennota van het demissionaire kabinet Schoof staat goed nieuws over de wegenbelasting en bpm voor elektrische auto’s. Helaas moeten de eigenaren van klassiekers en oldtimers hiervoor bloeden.

Momenteel krijg je voor je elektrische auto nog 75 procent korting op de wegenbelasting, officieel motorrijtuigenbelasting of kortweg mrb genoemd. Aanvankelijk was het plan dat de korting vanaf 2026 omlaag zou gaan naar 25 procent, om per 1 januari 2030 volledig te worden afgeschaft.

Wegenbelasting EV's 2026: korting 30 procent

In de miljoenennota wordt nu de lijn doorgezet die al in april dit jaar werd voorgesteld. Dit betekent dat de korting op de wegenbelasting vanaf 2026 stijgt van 25 naar 30 procent. Oftewel: in plaats van 75 procent van het benzinetarief ga je in 2026 'slechts' 70 procent betalen. Alleen zit er wel een addertje onder het gras.

Oorspronkelijk zou de korting van 25 procent gehandhaafd blijven tot 1 januari 2030. In de miljoenennota wordt echter - net als in de plannen van eerder dit jaar - voorgesteld om de korting van 30 procent tot en met 2028 te hanteren. Oftewel: EV-rijders gaan al in 2029 de volle mep betalen.

Ziehier de mrb-tarieven voor 5 populaire EV's zoals voorgesteld:

Bpm elektrische auto's blijft 667 euro

Tot 2025 waren EV’s volledig vrijgesteld van bpm, ook wel bekend als CO2-taks. Maar sinds 1 januari 2025 geldt een vast tarief van 667 euro. Aanvankelijk was het de bedoeling dat dit bedrag de komende jaren langzaam zou stijgen. Volgens de tekst in de miljoenennota wil het demissionaire kabinet het tarief van 667 euro echter tot en met 2030 handhaven.

Oldtimerregeling wegenbelasting verder uitgekleed

Elk ‘voordeel heb z’n nadeel’. Waar EV-rijders een uitgestoken hand krijgen, geeft het demissionaire kabinet klassiekerliefhebbers een pets in het gezicht.

Ooit leek het erop dat alle auto’s van 40 jaar en ouder wegenbelastingvrij werden. Tot 2024. Toen bedacht de politiek namelijk dat de oldtimerregeling binnen de wegenbelasting per 1 januari 2028 moest worden bevroren. Vrijstelling van wegenbelasting voor oldtimers van 40 jaar en ouder zou alleen nog gelden voor auto’s tot en met bouwjaar 1987.

Restwaarde klassiekers uit 1987 keldert

Die bevriezing wordt met de nieuwe plannen echter een jaar naar voren gehaald. Dat zou betekenen dat je voor een klassieker/oldtimer uit 1987 tóch wegenbelasting blijft betalen. Een bittere pil, zeker voor mensen die met het oog op de in 2024 voorgestelde regeling alvast een leuke klassieker/oldtimer uit dat jaar hadden gekocht. Niet alleen omdat ze tóch mrb moeten gaan betalen, maar ook omdat hun auto waarschijnlijk in één klap veel minder waard is geworden.

Disclaimer: het gaat nog om voorstellen en totdat het parlement ermee heeft ingestemd is er nog niets zeker, maar de signalen waar de politiek heen wil, lijken duidelijk.