Jaguar ziet overweldigende belangstelling Type 01 onterecht als bewijs voor succes

Jaap Peters
Door Jaap Peters
Jaguar ziet overweldigende belangstelling Type 01 als bewijs voor succes

Als we Jaguar moeten geloven, wordt de Type 01 een belachelijk groot succes. Met het aantal belangstellenden kun je De Kuip vullen. Jaguar rekent zich wel erg snel rijk, ontdekten we zelf.

We snappen dat het een euforisch gevoel geeft als je na jaren afwezigheid weer in de belangstelling staat. Jaguar leek een tijdlang dood en al begraven, maar vond zichzelf opnieuw uit. Het merk onthulde begin oktober de controversiële Type 01, bijna twee jaar nadat het merk de autowereld verraste met zijn onherkenbare transformatie.

We willen niet meteen met het vingertje klaarstaan als de baas van het merk zegt dat al 50.000 mensen belangstelling voor de Type 01 hebben getoond. Het overgrote deel, 80 procent, heeft zelfs nooit een Jaguar gehad. Volgens het Britse automerk bewijst dit dat zijn nieuwe strategie succesvol is.

CEO Rawdon Glover legt uit: “We noemen dit KMI’s - ‘keep me informed’, oftewel ‘houd me op de hoogte’ - en we hebben regelmatig contact met hen”, vertelde Glover aan een Britse autowebsite.

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Jaguar ziet overweldigende belangstelling Type 01 als bewijs voor succes
Jaguar ziet overweldigende belangstelling Type 01 als bewijs voor succes

Kijken en niet kopen?

Glover zei dat de warme belangstelling voor de Type 01 ‘de beslissing heeft bevestigd’ om naar een hogere prijsklasse te verschuiven. Tegelijkertijd erkende hij dat het een uitdaging is om bestaande klanten te behouden én een jongere doelgroep aan te spreken.

We komen aan bij de nuance. Eén van die 50.000 belangstellenden is onze bloedeigen collega Bart, want hij blijft graag op de hoogte van het nieuwe model maar piekert er niet over de Jaguar Type 01 daadwerkelijk aan te schaffen. Hopelijk voor de Britten zijn er ook veel mensen die wél 169.420 euro kunnen en willen aftikken.

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Specs Jaguar Type 01

Niet alleen met zijn prijs maakt de Type 01 indruk, ook met de specs. De EV heeft een vermogen tot wel 1030 pk en maximaal 1365 Nm aan trekkracht. Hij klaart de honderdsprint in 3,2 seconden.

Op elektrisch gebied valt ook veel te genieten: een enorme batterij met een bruikbare capaciteit van 118 kWh bezorgt de vierdeurs GT een WLTP-actieradius van 720 kilometer. Veel belangrijker vinden we de beloofde actieradius van ruim 500 kilometer op snelwegsnelheden. Daar is de Type 01 tenslotte voor bedoeld.

Jaguar ziet overweldigende belangstelling Type 01 als bewijs voor succes
Jaguar ziet overweldigende belangstelling Type 01 als bewijs voor succes
Jaguar ziet overweldigende belangstelling Type 01 als bewijs voor succes

Jaguar Type 01 levertijden

De Type 01 wordt gebouwd in het Verenigd Koninkrijk. Zoals het ernaar uitziet, openen de orderboeken begin 2027, met de eerste leveringen aan klanten in de tweede helft van het jaar.

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Jaguar ziet overweldigende belangstelling Type 01 als bewijs voor succes
Jaguar ziet overweldigende belangstelling Type 01 als bewijs voor succes
Jaap Peters
Door Jaap Peters

Van oudsher concentreert zijn autoliefde zich op groot, comfortabel en Frans, maar rijdt nu naar tevredenheid een youngtimer uit Zuid-Duitsland. Ziet vol bewondering hoe de Koreaanse automerken de wereld op z'n kop zetten en snapt nog steeds niet waarom Formule 1 een sport is. Lees meer »

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