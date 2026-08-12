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Begin oktober trekt het Jaguar eindelijk het doek van de elektrische Type 01 met 1000 pk. Als voorproefje werden officiële foto’s van het (héél minimalistische) interieur vrijgegeven.

De Jaguar Type 01 wordt op 6 oktober eindelijk officieel onthuld. In het najaar van 2024 lichtte Jaguar al een tip van de sluier op over de nieuwe filosofie. Na die opzienbarende campagne duurde het dus bijna twee jaar voordat de nieuwe Type 01 klaar was voor productie. Deze exclusieve vierdeurs gran turismo is zeer bepalend voor de onzekere toekomst van Jaguar. Hij bijt het spits af als het eerste model van een volledig nieuwe serie van drie modellen. De elektrische Jaguar krijgt een vermogen van 1000 pk.

Hoewel de twee opvolgende SUV-modellen ongetwijfeld grotere verkoopaantallen zullen genereren, is de keuze voor de Type 01 als debuutmodel een strategische: het voertuig belichaamt volgens Jaguar de radicale nieuwe identiteit en de gewaagde proporties waar het merk voor heeft gekozen.

Waar zijn de schermen?

We reden begin dit jaar met een prototype, waarbij het interieur nog grotendeels aan het oog werd onttrokken. Maar Jaguar heeft nu onthuld hoe de Type 01 er vanbinnen uit komt te zien. Dat begint met het uitzicht: ondanks de iets compactere voorruit is het zicht over de eindeloze motorkap ronduit adembenemend. Eenmaal op de diepe fauteuil word je omsloten door een hoge middenconsole. Jaguar koos voor een centrale ‘ruggengraat’ die midden door de auto loopt, zodat alle vier de passagiers hun eigen individuele ruimte hebben.

En nu komt het: waar andere fabrikanten terugkeren naar fysieke knoppen op het dashboard, heeft de Jaguar Type 01 eigenlijk helemaal niets. Het lijkt wel een goedwonenzaak met alleen maar chique designmeubels, waarbij je als de dood bent dat je per ongeluk koffie morst op een van

de smetteloze stoelen.

Zelfs de grote touchscreens waaraan we steeds meer gewend zijn geraakt ontbreken. In plaats daarvan is een klein, verticaal display op de centrale ruggengraat gemonteerd. Kijken we goed naar de foto, dan lijk je hiermee de klimaatregeling en stoelverwarming te bedienen, en biedt-ie toegang tot muziek- en mediafuncties.

Geen achterruit, dus camera

Toch krijgt de Type 01 minstens één zichtbaar scherm. Daarvan ben je afhankelijk voor het zicht naar achteren, want net als bij de Polestar 4 ontbreekt een achterruit. Die zou door de coupévorm zo laag en schuin komen te liggen zodat er een soort brievenbus over zou blijven om doorheen te kijken. Van dergelijke schermen zijn wij niet gediend, maar wat Jaguar in elk geval slim heeft bedacht, is dat het display op dezelfde hoogte is geplaatst als de buitenspiegels. Zo kan de bestuurder zijn blik beter op de weg houden.

Verder zien we een minimalistisch stuur. Aan weerszijden van de centrale naaf met het nieuwe Jaguar-logo, zijn knoppen aangebracht. Geen echte, maar haptische. Hopelijk werken ze beter dan bij de eerste elektrische Volkswagen-modellen … Aan beide kanten zien we – yes, iets vertrouwds – gewoon hendels voor de ruitenwissers en richtingaanwijzers. Met name Chinese merken stoppen zelfs de bediening van ruitenwissers vaak weg in een scherm.

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