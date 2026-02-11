Heeft jouw auto straks ook 1000 pk?

Nieuws

Dankzij snel ontwikkelende EV-techniek komen absurd hoge vermogens steeds makkelijker binnen bereik. Zo hoef je niet langer bij Bugatti, Lamborghini of Koenigsegg te shoppen, maar kun je ‘gewoon’ bij de Tesla-, Porsche- of Mercedesdealer terecht voor modellen met meer dan 1000 pk.

1000 pk, je zal het maar nodig hebben. Als dat het geval is heb je geluk, want er verschijnen steeds meer modellen op de markt met zoveel vermogen. En dat zijn niet langer onbetaalbare hypersportwagens, maar SUV’s van Mercedes-AMG. Er komt een versie waarmee je razendsnel naar de bouwmarkt kunt voor wat gipsplaten en voor de minder praktisch ingestelden biedt het merk ook een coupé-versie van die rappe SUV. En mocht je met je Mercedes-AMG vol gipsplaten ergens komen waar het asfalt ophoudt, dan pas je eenvoudig de rijhoogte aan zodat je offroad kunt, met je 1000 pk.

Niet 1 of 2, maar 3 motoren

De auto’s staan op het nieuwe AMG.EA platform en zijn voorzien van drie elektromotoren die ieder tot 480 pk leveren. Eerder wendde AMG zich voor zoveel vermogen nog tot gecompliceerde Formule 1-hybridetechniek. De ontwikkeling van hun Mercedes-AMG One hypercar met meer dan 1000 pk duurde daarom ook eindeloos. Zo werd deze al in 2017 onthuld, maar kon de eerste klant pas begin 2023 de sleutels in ontvangst nemen. De nieuwe 1000pk+ Mercedes-AMG SUV moet al in 2027 op de markt komen.







Bugatti de eerste, Tesla de goedkoopste

De eerste productiewagen die de grens van 1000 pk doorbrak was de Bugatti Veyron, nu zo’n twintig jaar geleden. De prijs om dat genoegen te beleven bedroeg lange tijd meer dan een miljoen euro’s, tot Tesla in 2022 met de Model S Plaid de toegang tot krankzinnige vermogens democratiseerde. Opeens kon iedereen met 120.000 euro een auto met 1020 pk bestellen.

Nieuwe Jaguar ook 1000+ pk

Het eveneens Amerikaanse Lucid deed daar met de Sapphire-uitvoering van hun Air nog een flinke schep bovenop. Die heeft 1251 pk, maar is ook twee keer zo duur als de Tesla Model S (en X) Plaid. Die hoge prijs geldt ook voor de Porsche Taycan Turbo GT, die tot 1108 pk levert. Nu de productie van de Tesla Model S en X dit jaar stopt en de snelle Mercedes-AMG’s nog niet leverbaar zijn, zijn de Lucid en Porsche de enige nog enigszins bereikbare auto’s met meer dan 1000 pk. De Jaguar GT die later dit jaar op de markt verschijnt doorbreekt mogelijk ook die vermogensgrens.

Nu al 650 pk voor 70.000 euro

De tijd dat je miljoenen moest neerleggen voor onvoorstelbare vermogens is voorbij en je kunt nu al met om en nabij 70.000 euro terecht bij Kia en Hyundai voor modellen met 650 pk. Het kan niet lang meer duren totdat je voor minder dan 50.000 euro 1000 pk onder je rechtervoet hebt, al zal de EU dan ongetwijfeld komen met enige vorm van regulering.