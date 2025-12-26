Automerken stop hiermee! Onze 6 grootste ergernissen van 2025

Nieuws

Vroeger was alles beter. Misschien geldt dat ook voor auto’s, want in 2025 had de auto-industrie een paar domme ideeën. Hier zijn onze 6 grootste ergernissen van 2025. Met het vriendelijke doch dringende verzoek aan de automerken om hier in 2026 mee te stoppen.

1. Knietjes in de lucht

Noem het divagedrag of professionele nieuwsgierigheid, feit is dat we in 2025 regelmatig op de achterbank van elektrische auto’s zaten. En keer op keer staken onze knieën hinderlijk de lucht in, omdat de bank laag was en de vloer hoog. Automerken halen schijnheilig hun schouders op schuiven de schuld af op de batterij in de vloer.

Alsof het onmogelijk is om hier rekening mee te houden tijdens het ontwerpproces van het accupakket en een uitsparing voor de voetenbak te maken. Dat is precies wat Lucid goed deed met de Lucid Air. Die heeft diepe voetenbakken én was in 2025 onze actieradiuskoning (zie onderstaande lijst).

2. Noem het gewoon leer

De opkomst van nep- of kunstleer is niet te stoppen. En dat vinden we prima, mits het hoogwaardig oogt en aanvoelt. Toch gaat er niets boven echt leer in je auto. Dat weet jij, dat weten wij en dat weten de autofabrikanten ook. Vermeld de leren bekleding dan ook duidelijk in je brochure en ga niet politiek correct lopen doen op zo’n geforceerde manier als Polestar. Want leer in de Polestar 5 wordt aangeprezen als ‘restproduct uit de voedingsindustrie’. Kom op zeg.

3. Wat. Veel. Afkortingen

Wat betekent ACC? Oké, die is makkelijk: Adaptive Cruise Control. En EAS? Emergency Active Stop. Logisch. Maar WTF is GNF? Of SDIS? Je ziet door de bomen het bos niet meer! Rijhulpsystemen met afkortingen zijn niet nieuw, maar in 2025 werden we wel keihard met onze neus op de feiten gedrukt. We bladerden door de brochure van de Firefly en stuitten op een lijst van 24 rijhulpsystemen, elk met hun eigen afkorting.

Als je bewijs nodig hebt dat er te veel afkortingen zijn in autoland: Firefly kort Rear Collision Warning af tot REC, aangezien de logische lettercombinatie RCW al bezet is en verwijst naar Reverse Collision Warning. We rest our case.

4. Auto's worden lelijker

Weet je nog toen de eerste Nissan Leaf op de markt kwam? Dat lelijke ruimtescheepje? Tegenwoordig gaat hij volledig op in het straatbeeld, wat maar één ding kan betekenen: alle auto’s om hem heen zijn lelijker geworden. Dan kijken we naar jou, sedanversie van de Kia EV4. En naar jou, de helft van BMW’s huidige modellenaanbod. De nieuwe Renault Clio is ook een geval apart, want de helft van de Auto Review-redactie vindt hem mooi en de andere helft heeft wél oog voor design.

5. Alles is elektrisch

Deze ergernis heeft zich langzaam ontwikkeld. Eerst vonden we een elektrische achterklep best handig en comfortabel, maar ondertussen zijn we ongeduldig geworden en vinden we het openen en sluiten te lang duren. Het is betuttelend en ook nog eens zwaar en kostbaar. Vind je het gek dat nieuwe auto’s zo duur zijn geworden? Misschien beginnen we wel een actiegroep om het aantal kleine elektromotoren in auto’s terug te brengen. Weg met elektrische laadkleppen bij EV’s! Weg met de elektrische rolschermen van panoramadaken! Weg met elektrische stoelverstelling! Oké, de stoelverstelling mag blijven.

BYD geeft het goede voorbeeld, want sinds 2025 stopt het geen kantelbaar touchscreen meer in z'n nieuwe modellen. Dat scheelt weer een elektromotortje.

6. Even geduld a.u.b.

Automerken lijken er in 2025 een sport van te maken om de komst van nieuwe modellen uit te smeren. Van het vrijgeven van de eerste teaserbeelden totdat de auto daadwerkelijk bij de dealer staat, is een periode die jaren kan duren. De Volkswagen ID. Polo is een frustrerend voorbeeld. Na een jarenlange aanloop had-ie in 2025 aan de laadpaal in onze parkeergarage moeten staan, maar hij komt pas in september 2026.

Nissan en Suzuki kunnen er trouwens ook wat van: we wachten voor ons gevoel al heel 2025 op de komst van de Nissan Leaf en Suzuki e-Vitara, maar het is nog altijd niet zover.