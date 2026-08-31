Nissan Leaf (2026): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

622 kilometer is de officiële actieradius van de nieuwe Nissan Leaf. Maar wat is het échte EV-bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Nissan legt de lat hoog. Het Japanse merk belooft een rijbereik van 622 kilometer, terwijl de batterij ‘maar’ 75 kWh groot is. Wat wil zeggen dat de nieuwe Leaf héél zuinig met de opgeslagen energie moet omspringen. Het gestroomlijnde design zou daarbij een prominente rol moeten spelen. We zijn benieuwd naar de praktijkcijfers op de snelweg!

Bruikbare capaciteit: 75 kWh

Wij testen de duurste uitvoering (Evolve) met de grootste wielen (19 inch). Het officiële rijbereik van deze uitvoering bedraagt 585 kilometer, dus dat is ons uitgangspunt in dit artikel. Nissan communiceert een accucapaciteit van 75 kWh en we kunnen bevestigen dat dat de bruikbare capaciteit is. Tot slot de weersomstandigheden tijdens de testritten: 18 graden en droog.

Speciale editie NIEUW! Classics 148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers Bestel hier

Nissan Leaf: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h valt het stroomverbruik iets hoger uit dan verwacht: 16,1 kWh/100 km. Wat betekent dat je 465 kilometer ver komt op een volle batterij van 75 kWh.

Hoger dan verwacht, omdat de eveneens druppelvormige Tesla Model Y genoeg heeft aan 14,8 kWh/100 km. Lees de onderstaande actieradiustest maar eens.

Nissan Leaf: actieradius bij 130 km/h

Op 130 km/h loopt het gemiddelde stroomverbruik op tot 22,2 kWh/100 km. Dat valt dan weer mee. Je moet namelijk weten dat de meeste EV’s op 130 km/h pak ‘m beet de helft méér stroom verbruiken dan op 100 km/h.

Dus toen we wisten dat de Leaf op 100 km/h een verbruik van 16,1 kWh/100 km heeft, vermoedden we op 130 een verbruik van ongeveer 24,0 kWh/100 km. Maar dat blijkt in de praktijk dus minder te zijn. Mogelijk bewijst het gestroomlijnde design pas echt zijn nut wanneer je het stroompedaal vloert … De actieradius bij 130 km/h bedraagt 338 kilometer.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP – 585 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 465 km - 79%

Actieradius 130 km/h - 338 km - 58%

Conclusie

De Nissan Leaf is behoorlijk zuinig. Niet zo zuinig als de Tesla Model Y, maar dat is dan ook de efficiëntste elektrische SUV in zijn soort. Dankzij de relatief grote batterij van 75 kWh kom je 465 kilometer ver op een acculading stroom (op 100 km/h) en dat biedt mogelijkheden voor langere ritten.

Het nadeel van een realistische actieradius van 465 kilometer, is dat het niet in de buurt komt van de geadverteerde WLTP-actieradius van 622 kilometer. Dus teleurstelling ligt op de loer voor ongeïnformeerde kopers of leaserijders. Maar jij weet nu hoe de vork in de steel zit.