Test: wat voegt de nieuwe Nissan Leaf (2026) nog toe aan het enorme EV-aanbod?

Tests

De opkomst en ondergang van de Nissan Leaf is al vaak beschreven. Nu is er eindelijk een moderne Leaf. En hoe jammer we het ook vinden, die kan de hoge verwachtingen niet waarmaken.

1. Wat is de tragiek van de Nissan Leaf ook alweer?

In 2010 had Nissan goud in handen. De Leaf was de eerste betaalbare elektrische gezinsauto en won prijs na prijs. Maar Nissan leek zo van zijn eigen succes te schrikken dat het totaal apathisch werd. Er gebeurde vele jaren helemaal niets op EV-gebied.

In 2018 kwam een nieuwe Leaf op de markt, maar die was al veel minder revolutionair. En terwijl de concurrentie de markt overspoelde met nieuwe modellen, kreeg de Leaf maar geen elektrisch gezelschap in de Nissan-prijslijst. Er kwam welgeteld één andere EV bij, de Ariya. Die auto kwam later op de markt dan gepland en was niet baanbrekend.

De laatste jaren was Nissan vooral in het nieuws vanwege tegenvallende verkopen, een CEO die via een koffer ontsnapte uit handen van de Japanse justitie (Carlos Ghosn), massaontslagen en gebrek aan nieuwe producten. Begin 2025 werd zelfs nog gespeculeerd over het voortbestaan van het merk. En de nieuwe Micra dan? Dat is in feite een Renault 5 ... Maar nu is er eindelijk een nieuwe Leaf. Wat is er van die pioniersrol over en hoe onderscheidt Nissan zich nog van de concurrentie?

2. Wat voegt de Leaf eigenlijk nog toe aan het enorme EV-aanbod?

Er komen twee versies, een met 52 kWh-batterij (actieradius: 440 km) en eentje met een accu van 75 kWh (actieradius: 622 km). Die maximale range is in de prijsklasse rond de 40.000 euro alvast uitstekend. Ook over het vermogen van 175 of 218 pk zul je weinig mensen horen klagen. Laden hoeft niet meer met een gedateerde ChaDeMo-stekker, maar gaat met een moderne CCS-connector, die gangbaar is bij alle laadstations langs de snelweg. Ook een warmtepomp is standaard.

Maar verder steekt de Leaf niet meer boven de middelmaat uit. Met 105 tot 150 kW is hij geen kampioen snelladen. 800 volt-techniek heeft-ie niet, aan de openbare laadpaal in de wijk laadt hij met maximaal 11 kW. De 52 kWh-versie haalt zelfs maar 7,4 kW. En het aanhangergewicht? Mwah, dat bedraagt slechts 975 kilo. Wel doet de Leaf bescheiden mee met de laatste trends. V2L is mogelijk, zodat je op een plek waar geen stopcontact is tóch een speklapje kunt braden op de elektrische barbecue. Al past een vegan hamburger beter bij de groene aandrijflijn van de Leaf.

3. Kan de Leaf schitteren met zijn uiterlijk?

Uiterlijk schopt de Leaf niemand tegen het zere been. Eigenlijk springt Nissan alleen met de turkooizen introductiekleur een beetje uit de band. Aan de voorkant zie je gelijkenissen met de grotere Ariya, waarmee hij ook zijn technische basis deelt. Verder moet je zoeken naar opmerkelijke details – tot je wat beter naar de achterkant kijkt. Hier zien we een vleugje Nissan Z in, de gaafste Nissan van het moment die helaas niet bij ons te koop is. Google voor de grap de auto eens en vergelijk het zwarte vlak en de smalle horizontale ledlampen met elkaar. Indirect verwijst de Leaf ook naar de klassieke Nissan 240Z, die eveneens zo'n zwart vlak had.

De twee 14,3-inch displays met Google-functies zijn standaard. Blij worden we ook van het rijtje toetsen onder het scherm voor de temperatuur. Op het stuur zitten echte knoppen en geen touchpads of sliders. Het dashboard ziet er netjes uit en is aan de bovenkant afgewerkt met een mooi laagje stof. Via Google Maps kun je de laadstops plannen bij een langere route.

Gevoelsmatig is de zitpositie voor lange mensen net wat te hoog, en de zitting van de stoel is wat te kort om je bovenbenen goed te ondersteunen. Achterin is net voldoende hoofd- en beenruimte voor twee volwassenen.

4. Hoe rijdt de Nissan Leaf eigenlijk?

Niet opzienbarend, maar ook niet slecht. De 218 pk sterke motor (160 km/h, 0-100 km/h in 7,6 s) pakt lekker op en de acceleratie gaat mooi vloeiend, en niet zo abrupt als bij sommige EV’s. Nissan gaat prat op de Cw-waarde van 0,25, maar voor een aerodynamische auto hoor je iets te veel windgeruis. Verder stommelen de banden op lage en hoge snelheden hun partijtje mee.

De Hankook-banden onder onze testauto hebben weinig grip; als je iets te enthousiast uit de startblokken schiet, slippen ze al door. Vrolijk worden we dan weer van de balans in het onderstel en het verbruik, dat je met wat goede wil rond de 15,0 kWh/100 km kunt houden. Dat is 1,2 kWh meer dan het EU-verbruik. De besturing is voor een EV op een prettige manier zwaar.

De mate van recuperatie (terugwinnen van de remenergie) kun je handig via peddels instellen. Er zijn drie standen, maar ook in de zwaarste stand moet je het rempedaal gebruiken om volledig tot stilstand te komen. Er is een e-Power-knop op het dashboard waarmee je de auto nog wat krachtiger remt als je het rempedaal loslaat. Maar nu komt het merkwaardige: ook dan is one pedal driving niet mogelijk. De knop voegt dus eigenlijk niets toe.

5. Weet Nissan hem een beetje gunstig te prijzen?

Bestellen kun je de Leaf nu al, maar pas in de lente van 2026 komen de eerste Leafs naar Nederland. Nissan houdt de kaarten nog tegen de borst over de exacte prijs, maar wil wel ongeveer vertellen wat we kunnen verwachten. De goedkoopste Leaf (52 kWh) kost rond de 36.000 euro, de versie met 77 kWh-batterij ongeveer 41.000 euro.

Jammer dat Nissan de prijs van die topversie dus niet onder de 40.000 euro krijgt. Verder hebben de Japanners pech dat Volkswagen de ID.3 in de uitverkoop heeft gegooid. Deze Leaf-concurrent heeft een basisprijs van nog geen 30.000 euro.

Het is fijn dat het Nissan-nieuws niet stopt met de nieuwe Leaf. De nieuwe elektrische Juke komt nog dit jaar, nog later volgt zeer waarschijnlijk een eigen versie van de Renault Twingo. Ook aan een nieuwe Qashqai wordt gewerkt.

6. Wat is ons oordeel over de Nissan Leaf?

Nissan is een merk met een rijk verleden en we zouden de Japanners een daverende comeback gunnen. Maar de vraag is waar Nissan voor staat binnen de Renault-Nissan-alliantie; het is een non-descript merk geworden. Nissan zelf rept over zijn unieke positie op het gebied van EV’s en crossovers. Het merk doelt naast de Leaf op de Nissan Qashqai, maar ook dat model heeft inmiddels veel concurrentie.

Slecht is de Leaf niet, maar behalve met zijn actieradius, weet hij op geen enkel onderdeel echt indruk te maken. Ook niet met zijn uiterlijk. Daarmee is de Leaf de Coldplay onder de EV’s: je hebt er geen last van, maar de indruk is te gewoontjes om er emoties bij te voelen. Van een pionier verwacht je nu eenmaal meer.