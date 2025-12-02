TEST: waarom angsthazen liever een Nissan Micra kopen dan een Renault 5

Tests

Autoliefde gaat bij de meeste Nederlanders door de portemonnee. Al helpt een leuk smoeltje natuurlijk. Op dat punt kan de Nissan Micra best concurreren met zijn technische broer, de Renault 5. Maar op één punt verslaat de Micra de 5 met verve.

Iedereen die we spreken over de nieuwe elektrische Renault 5, vindt het een snoepje om te zien. En daarbij maakt het niet uit of ze de klassieke R5 nu wel of niet kennen. Hij zorgt voor een welkome afwisseling in een tijdperk waarin onbekende merken en nietszeggende ontwerpen ons om de oren vliegen.



Franse techniek, Japans ontwerp

En daar sta je dan, als Nissan-designer, met de taak om op de technische basis van die geliefde Fransman een geheel eigen ontwerp te maken. Zonder dat je kunt teruggrijpen naar een iconisch, uit duizenden herkenbaar oermodel. Sterker nog, de eerste Nissan Micra uit 1983 was een saai, anoniem autootje.

Eigenlijk was de derde generatie (2003-2010) de enige Micra met een echt eigen gezicht. Nissan beweert dan ook dat de grote ronde koplampen van het nieuwe model hierop zijn geïnspireerd. Aan de achterkant zien we eveneens grote ronde lichtunits, zodat ook de Micra-kont een eigen gezicht heeft.

IJslepel

Hoewel de Nissan Micra en profil sterk aan het Vijfje doet denken, komt nog geen 20 procent van het plaatwerk overeen. Kijk maar eens naar de totaal afwijkende wielkasten en de ‘inkeping’ die van de ­koplamp tot aan de handgreep van het ­achterportier loopt. Bij Nissan noemen ze dit de ‘gelato-scoop’. Alsof met een ijslepel een streep uit het eerste 1:1-kleimodel is geschraapt.

Met de middelen die de Nissan-ontwerpers tot hun beschikking hadden, zijn ze naar onze smaak prima in hun missie geslaagd om een aantrekkelijk ogende compacte EV neer te zetten.

Binnenin zijn de verschillen met de Renault kleiner. Het basisontwerp van het dashboard is zelfs krek eender, alleen de bekleding wijkt af. Dat ook de stoelen uit dezelfde mal komen, is helemaal niet erg. De zittingen bieden een prima ondersteuning en de wangen houden je bovenlichaam lekker stevig vast.



Op het onderdeel bergruimte scoort de Micra matig - net als de R5. De deurvakken zijn klein en ondiep en ­hetzelfde geldt voor de bakjes in de tunnelconsole. Dat één vakje als ‘easter egg’ een plaatje van Mount Fuji op de bodem heeft, doet daar niets aan af.

Nissan Micra met 120 of 150 pk

Over naar de techniek: terwijl je bij de Renault 5 kunt kiezen uit drie vermogensversies, beperkt Nissan zich bij de Micra tot twee stuks. Hier geen basisvariant zonder snellaadfunctie met 95 pk dus, maar een instapper met 120 pk, gekoppeld aan een accupakket van 40 kWh.

Snelladen kan met 80 kW en het WLTP-bereik bedraagt 317 kilometer. Met de grote batterij (52 kWh) heeft de elektrische Micra standaard 150 pk in huis en komt-ie volgens de WLTP-opgave 416 kilometer ver.

Dankzij een tot 100 kW opgekrikt snellaadvermogen hoef je ook deze versie niet langer dan zo’n 32 minuten aan een DC-lader te hangen om de batterij van 20 tot 80 procent ‘vol te pompen’.

Standaard met warmtepomp

Op uitrustingsgebied biedt de Micra minder keus dan de R5. De basisversie heet Engage en is alleen te combineren met de batterij van 40 kWh. Hij kost 29.590 euro, inclusief een standaard warmtepomp. Die zorgt bij lage buiten­temperaturen voor meer efficiëntie. Wil je de Renault 5 met warmtepomp, dan moet je minstens de Evolution-­versie bestellen (vanaf 27.990 euro).

99 km extra bereik kost 3000 euro

Het volgende uitrustingsniveau heet Advance. Met 40 kWh-­batterij kost deze versie 31.590 euro, voor de grote accu moet je daar 3000 euro bij optellen. De meest luxe aangeklede Micra gaat door het leven als Evolve, die alleen leverbaar is met de grote accu (36.490 euro). Alle Micra’s staan op 18-inch wielen en hebben een behoorlijk compleet pakket aan veiligheidssystemen.

Bij de kleine lettertjes vind je dus allerlei subtiele verschillen tussen de Nissan Micra en de Renault 5. Maar op één punt verslaat de Japanse helft van de twee-eiige tweeling z'n broer met verve. Terwijl de Renault-dealer je slechts twee schamele jaren algemene garantie geeft, biedt zijn Nissan-collega je ruim twee keer zoveel: 5 jaar algemene garantie.

Micra heeft ruim dubbel zoveel garantie als R5

Stresskippen en angsthazen die na twee jaar vrezen voor hoge reparatie- en onderhoudskosten kunnen dus beter voor de Nissan kiezen dan voor de Renault. De hoogvoltbatterij is bij beide 8 jaar gegarandeerd, met een maximum van 160.000 kilometer.

Voor onze testrit van de Micra vleien we ons in de tweekleurige stoelen van de duurste versie, onder meer voorzien van eveneens tweekleurige lichtmetalen wielen, een dak in een contrastkleur, een achteruitrijcamera, een 10,3-inch digitaal instrumentarium en one pedal driving (standaard vanaf Advance). Dat laatste is op de Renault 5 pas vanaf 2026 leverbaar.

Rijgedrag en prestaties

Aan het onderstel en de besturing van de Micra heeft Nissan niks veranderd, en dat is maar goed ook. Want net als de Renault 5 rijdt-ie heel volwassen; comfortabel zonder zompig te zijn en direct en communicatief zonder nerveus te worden. Onder alle omstandigheden voelt-ie veilig en eigenlijk ook best lichtvoetig aan – ondanks een leeggewicht van 1452 kg (52 kWh-versie).

Ook met de minst krachtige motor legt de Micra vlotte prestaties (0-100 in 9,0 s) op het asfalt. Wie voor de krachtpatser onder de Micra’s gaat, heeft helemaal niks te klagen en sprint in precies 8 seconden naar 100 km/h.

Ondanks een stevige westenwind, bleef het bijbehorende geruis keurig op de achtergrond. Van overmatig bandengeroffel hebben we evenmin iets gemerkt. Wel was er soms in de verte een hoge pieptoon hoorbaar die we niet konden thuisbrengen. Overigens weten we uit betrouwbare bron dat de Renault 5 daar ook last van heeft.

In de Micra voel je je snel thuis

In stadsverkeer en op binnenwegen hebben we gretig gebruikgemaakt van de regeneratieflippers aan het stuur en de mogelijkheid om rempedaalloos te rijden. Daarbij valt op dat de Micra een auto is waarin je je heel snel thuis voelt. De ergonomie is op orde, het infotainment op Google-basis werkt snel en kinderlijk eenvoudig. Mocht je net zoals wij zo oenig zijn om een navigatie-aanwijzing te missen, dan ben je, dankzij de draaicirkel van slechts 10,3 meter, zó weer op koers.

Hoe groot zijn de kinderen?

Voorin zijn we dus als een kind zo blij, maar hoe happy zijn de kids op de achterbank? Nou, zolang paps en mams niet al te groot zijn, oogsten ze lachebekjes. Behoren de ouders echter tot het typisch Nederlandse steltlopersgilde, dan lopen ze het risico op een stel booskijkers op de achterbank.

Over de kofferbak gaan we evenmin enthousiast met het thuisfront corresponderen. Een inhoud van 326 liter voldoet, maar riant is anders. Door het neerklappen van de achterbankleuningen creëer je een 1106 liter metende bagageruimte, naar een vlakke vloer kun je echter fluiten.

Nissan Micra: actieradius in de praktijk

Op ruimtegebied maakt de Micra dus geen onuitwisbare indruk en de actieradius laat ons evenmin achterover slaan. Na een gevarieerde rit van 180 kilometer hadden we nog ongeveer 46 procent range over.

Dat zou betekenen dat we grofweg 330 kilometer hadden gehaald, in plaats van de beloofde 416. Overigens doet z’n Franse broer het niet beter.

Conclusie

In het segment van de compacte EV’s scoort de Nissan Micra hoge cijfers. Hij rijdt bijzonder prettig, biedt een prima uitrusting en hij smoelt ook nog eens leuk. Al kan-ie niet tippen aan het iconische design van de R5. Bovendien is de Nissan over de gehele linie iets duurder.

Daar staan in de kleine lettertjes van de prijslijst een standaard warmtepomp, de mogelijkheid van one pedal driving en een veel genereuzere garantie tegenover. Dat wordt een lang weekend wikken en wegen …

