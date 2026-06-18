Deze hippe retro-auto verovert Nederland en is nu ineens spotgoedkoop

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De Renault 5 is de meest verkochte elektrische Renault van Nederland, en de verkoop groeit terwijl de markt juist krimpt. Veel mensen kopen de auto dus, maar dat is niet de goedkoopste manier in de R5 te rijden. Met Renault private lease rijd je al vanaf 399 euro in de guitige hatchback!

De Renault 5 is dus al vanaf 399 euro te leasen. Dan heb je de EV in de Evolution-uitvoering. Dat is momenteel een wel erg scherpe aanbieding, want de simpelere en minder krachtige FIVE-uitvoering is momenteel zelfs duurder: 444 euro. Wil je liever een iets luxere uitvoering? Dan moet je bij de Renault 5 Techno zijn, verkrijgbaar vanaf 469 euro. Nog luxer is de Renault 5 Iconic Cinq, en het absolute topmodel is de Renault 5 Roland Garros. Ben je er nog niet helemaal uit? We laten je de technische specificaties van de Renault zien en tonen enkele goede en mindere punten van de auto. Zo weet jij snel of de 5 iets voor jou is.

Renault 5 private lease bij Renault

Goedkoop in de Renault 5 rijden

Over de Renault 5

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De Renault 5 is nu voor een actieprijs van 399 euro te leasen. Dit maakt de Franse hatchback tot een van de goedkoopste elektrische auto’s.

Voor dit scherpe bedrag krijg je een leuk vormgegeven auto, die ook nog eens erg leuk rijdt. Heeft de EV nog meer voordelen, en zijn er ook nadelen te ontdekken? Wij zetten het voor je op een rijtje.

Pluspunten Minpunten + Originele vormgeving, mix van retro en modern

+ Rijdt leuk en comfortabel

+ Scherpe prijs – Bescheiden beenruimte achterin

– Instapper FIVE zonder snellader en warmtepomp

– Technische specificaties niet indrukwekkend

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Renault 5? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de actieradius, het gemiddelde verbruik en het laadvermogen zijn vermeld.

Specificaties

Kenmerk 95 pk urban range 120 pk urban range 150 pk comfort range Vermogen 95 pk 120 pk 150 pk Koppel 215 Nm 225 Nm 245 Nm 0-100 km/h 12,0 s 9,0 s 8,0 s Accucapaciteit 40 kWh 40 kWh 52 kWh Verbruik (WLTP) 14,5 kWh/100 km 14,5 kWh/100 km 14,9 kWh/100 km Actieradius (WLTP) 310 km 312 km 410 km AC-laadvermogen 11 kW 11 kW 11 kW Laadtijd 11 kW (15-100%) 3 u 17 min 3 u 17 min 4 u 06 min Snellaadvermogen niet mogelijk 80 kW 100 kW Snellaadtijd (15-80%) n.v.t. 31 min 30 min

Goedkoop in de Renault 5 rijden

De Renault 5 in Evolution-uitvoering

Renault 5 uitrusting

De Renault 5 is verkrijgbaar in vijf uitrustingsniveaus: de FIVE, Evolution, Techno, Iconic Cinq en Roland-Garros. Die zijn op de volgende manier te onderscheiden:

De instapper is al netjes uitgerust met het 10 inch touchscreen, draadloze Apple CarPlay en Android Auto, full-LED-verlichting, parkeersensoren achter, cruise control en het complete veiligheidspakket. Wel rijdt de FIVE met de 95 pk-motor, mist hij een warmtepomp en kan hij niet snelladen.

Voegt een warmtepomp, automatische airco en one-pedal drive toe, plus de mogelijkheid om snel te laden (80 of 100 kW). Ook kies je hier voor de sterkere 120 pk- of 150 pk-motor.

Brengt navigatie met Google-diensten, een 10 inch instrumentenscherm, achteruitrijcamera, adaptieve cruise control, draadloze telefoonlader en 18 inch lichtmetalen velgen.

Mikt op luxe en uiterlijk, met verwarmbare voorstoelen, een verwarmd stuurwiel, automatisch inparkeren, two-tone lak en een vrolijker grijs-geel interieur.

De top, alleen met 150 pk, herkenbaar aan 18 inch 'electro'-velgen, matte 'gris schiste'-lak, Roland-Garros-striping en een e-pop shifter in de vorm van een tennisrackethandvat.

De Renault 5 is een origineel vormgegeven elektrische auto en een goede kandidaat voor mensen die op zoek zijn naar een leuke en capabele EV.

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease maakt autorijden eenvoudiger doordat je een vast maandbedrag betaalt waarin de meeste autokosten zijn inbegrepen. Je hoeft je geen zorgen te maken over afschrijving, verzekering en onderhoud. Dit draagt bij aan een zorgeloze rijervaring. De enige kosten die je zelf nog moet betalen, zijn die voor brandstof of stroom.

