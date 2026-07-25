Elektrische auto’s van 25.000 euro: Cupra Raval veel luxer dan Renault 5

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De Cupra Raval is de eerste in een nieuwe reeks van betaalbare elektrische auto van pak ‘m beet 25 mille. In deze prijsvergelijking houden we zijn standaarduitrusting tegen het licht.

Cupra Raval

Deze keer doen we het een klein beetje anders dan normaal. Aangezien alle vier de basisuitvoeringen even duur zijn (25.000 tot 26.000 euro), focussen we ons ditmaal niet op de totaalprijs, maar op de standaarduitrusting.

Eigenlijk kijken we hoe gul de merken te werk gaan bij het samenstellen van hun basismodel. Zo beschikt de goedkoopste Raval over 116 pk, automatische klimaatregeling, adaptieve cruisecontrol en een groot touchscreen met telefoonkoppeling. Renault laat zien dat je hier blij mee moet zijn, BYD bewijst dat het luxer kan.

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Cupra Raval

(ca. 300 km, 37 kWh, 116 pk)

Essential: 25.990 euro

Lichtmetalen wielen: ja

Adaptieve cruisecontrol: ja

Telefoonkoppeling: ja

Climate control: ja

Totaalprijs: 25.990 euro

Volkswagen ID. Polo

De Volkswagen ID. Polo heeft dezelfde techniek als de Raval, maar is 1000 euro goedkoper. Bovendien kan-ie snelladen met niet 50 maar 90 kW. Dus Cupra kan wel inpakken? Niet per se, want de Trend-uitvoering van de ID. Polo heeft geen adaptieve cruisecontrol en geen lichtmetalen wielen. Voor klanten die dat willen, heeft Volkswagen een prijslijst met duurdere uitvoeringen …

Volkswagen ID. Polo

(329 km, 37 kWh, 116 pk)

Trend: 24.990 euro

Lichtmetalen wielen: nee

Adaptieve cruisecontrol: nee

Telefoonkoppeling: ja

Climate control: ja

Totaalprijs: 24.990 euro

MG4 Urban

De MG4 Urban is niet zo’n flitsende verschijning als de Cupra Raval, maar hij is wel luxer uitgevoerd. Zo beschikt hij over een achteruitrijcamera en verwarming voor het stuur en de voorstoelen (één stand). Bovendien is zijn batterij een slagje groter, heeft-ie standaard een warmtepomp en kan hij snelladen met 82 kW. Sportief rijden doet de Cupra dan weer beter.

MG4 Urban

(325 km, 41,9 kWh, 110 pk)

Comfort: 25.950 euro

Lichtmetalen wielen: ja

Adaptieve cruisecontrol: ja

Telefoonkoppeling: ja

Climate control: ja

Totaal: 25.950 euro

Renault 5 E-Tech Electric

Toen het elektrische Vijfje op de markt kwam, bewaarde Renault het instap­model van 25 mille tot het laatst. Zijn cruise control is niet adaptief en de 18-inch wielen zijn niet van lichtmetaal. Wat betreft het opladen zitten Renault en Cupra wel op één lijn: instappertjes snelladen met 50 kW. Voor een eerlijker vergelijk moet je de 28.290 euro kostende Evolution-uitvoering van de Renault 5 hebben.

Renault 5

(310 km, 40 kWh, 95 pk)