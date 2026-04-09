Cupra Raval 4000 euro goedkoper dan Seat Ibiza met evenveel pk's

Nieuws

Na een lange periode waarin Cupra ons teaserbeelden en gecamoufleerd auto's voorschotelde, is de Cupra Raval eindelijk onthuld. En we weten ook de prijzen van de sportieve ID. Polo-broer!

We noemen de Cupra Raval de 'sportieve ID. Polo-broer', maar je zou 'm ook kunnen zien als elektrisch alternatief voor de Seat Ibiza. Want z'n 7 centimeter grotere hoogte even buiten beschouwing latend, heeft-ie bijna exact hetzelfde formaat als de Ibiza. De Raval is 4,04 meter lang, 1,78 meter breed en 1,51 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,60 meter, tegen afgerond 2,56 meter voor de Ibiza.

Dat het met de rijeigenschappen van de Cupra Raval wel snor zit, concludeerden we eerder al, nadat we met een preproductiemodel hadden gereden. Zie het onderstaande artikel.

Instapper met 115 pk

Maar nu weten we eindelijk ook hoe de auto er ongecamoufleerd uitziet. Bovendien heeft Cupra de belangrijkste specificaties en de prijzen bekendgemaakt.

Gezien het sportieve premium-imago van het merk verwachtten we eigenlijk dat de Cupra Raval altijd ministens 210 pk zou krijgen, maar dat blijkt niet het geval. De basisversies ontlenen hun sportiviteit dan ook vooral aan hun uiterlijk. Dat is typisch Cupra, dus lekker uitgesproken, met scherpe vouwen, hoeken en lijnen en licht agressief ogende lichtunits. Ook binnenin heeft de Raval een herkenbaar Cupra-sausje gekregen; alles ziet er net wat spannender uit dan in de ID. Polo.

En uiteraard kunnen bij de sportievere versies de typische koperkleurige accenten niet ontbreken. Op de foto's zie je de duurdere uitvoeringen, voorzien van matte lak en de grootste wielen. We zijn wel benieuwd hoe 'dik' de Raval er nog uitziet in het wit en op 17-inch wielen ...

Prijs Cupra Raval vanaf 25.990 euro

De prijslijst van de Cupra Raval start bij de Essential (vanaf 25.990 euro), leverbaar met 115 of 135 pk en een 37 kWh-accu. Het WLTP-bereik is ca. 300 kilometer. Deze instapper is meteen rijk uitgerust met onder meer 17- of 18-inch (135 pk-versie) lichtmetaal, een 12,9-inch infotainmentscherm, adaptieve cruisecontrol, sportstoelen, automatische klimaatregeling en een sportonderstel.

Saillant detail: met 115 pk is de Cupra Raval 4000 euro goedkoper dan een Seat Ibiza met hetzefde vermogen ...

De Business (vanaf 29.990 euro) bouwt voort op de 135 pk-versie en voegt extra comfort toe, zoals 18-inch wielen, camera, stoel- en stuurverwarming, draadloos laden en uitgebreide keyless-functies.

De Performance (vanaf 31.990 euro) legt de nadruk op dynamiek met sportiever ogende 18-inch wielen, kuipstoelen met geheugen en systemen als Travel Assist 3.0 en een 360-graden camera.

Krachtige versies duidelijk duurder

Daarboven staan drie scherp geprijsde First Editions met de krachtigere 210 pk-motor en 52 kWh-accu (bereik tot 444 km). De Business First Edition (vanaf 32.990 euro) is zeer compleet, terwijl de Performance First Edition (vanaf 34.990 euro) uitpakt met 19-inch wielen, Matrix-ledverlichting, een Sennheiser-audiosysteem en een uitgebreider pakket veiligheidsassietenten.

Topversie is de VZ Rebel (226 pk, 52 kWh, vanaf 37.990 euro). Die sprint in 6,8 seconden naar de honderd, haalt 175 km/h en komt tot 388 km ver op een acculading. Hij onderscheidt zich met 19-inch wielen, bredere banden, een vast panoramadak, Cup-kuipstoelen en Dynamic Chassis Control. Dit is de meest uitgesproken en sportieve Raval van het stel.

Snelladen in 23 of 24 minuten of ...

Hoe vlot de basisversie zich laat opladen, maakt Cupra nog niet bekend, wel weten we dat het 'snellaadvermogen' slechts 59 kW bedraagt.

De 52kWh-accu in de Business First Edition, Performance First Edition én de VZ Rebel laat zich aan een snellader met 105 kW in 24 minuten opladen van 10 tot 80 procent. Bij de 37kWh-batterij van de Business- & Performance-versies is daar - ondanks een snellaadvermogen van slechts 88 kW - een minuutje minder voor nodig. Alle versies laden aan een reguliere openbare laadpaal of wallbox met maximaal 11 kW.

Cupra Raval vanaf juni in de showroom

De First Editions van de Raval kunnen we half juni in de Nederlandse showrooms verwachten, op de overige uitvoeringen moet je nog wachten tot de herfst (september/oktober).

Hieronder alle versies nog even op een rijtje.

Uitvoering Vermogen Accu Actieradius (WLTP) Prijs Essential 115 pk 37 kWh ca. 300 km € 25.990 Essential 135 pk 37 kWh ca. 300 km € 27.990 Business 135 pk 37 kWh ca. 300 km € 29.990 Performance 135 pk 37 kWh ca. 300 km € 31.990 Business First Edition 210 pk 52 kWh tot 444 km € 32.990 Performance First Edition 210 pk 52 kWh tot 444 km € 34.990 VZ Rebel 226 pk 52 kWh tot 380 km € 37.990

Mis niks over de Cupra Raval met onze gratis nieuwsbrief!