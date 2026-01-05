Deze 5 missers zet Volkswagen recht met het interieur van de ID. Polo

Nieuws

De Volkswagen ID. Polo wordt de eerste elektrische Volkswagen nieuwe stijl. Die grijpt terug op de rijke merkhistorie. Niet alleen qua modelnamen, maar ook op het gebied van design. Ook voor het interieur - en dat is extra goed nieuws.

1. Van kil naar nostalgisch

In plaats van het rudimentaire digitale displaytje waarmee andere elektrische Volkswagens zich moeten behelpen, heeft de ID. Polo een volwaardige 'klokkenwinkel'. Het is weliswaar eveneens digitaal, maar dan in de stijl van de instrumentaria van oudere Volkswagens. Inclusief de riedel bolle waarschuwingslampjes van vroeger. Het grote infotainmentscherm op zijn beurt, laat bij het muziek streamen de afbeelding van een cassettebandje zien.

2. Geen wisselschakelaar voor achterste zijruiten

Om efficiency-redenen monteerde Volkswagen in het bestuurdersportier van de ID.3 niet vier aparte knoppen voor de ruitbediening voor en achter, maar slechts twee. Als je de achterste zijruiten open of dicht wilt doen, moet je eerst de 'rear'-knop indrukken. Deze besparingsmaatregel werd tot irritatie van veel ID-rijders ook doorgevoerd bij de overige EV's van het merk.

Maar bij de ID. Polo stappen de Wolfsburgers hier weer vanaf. Dat zien we aan de foto van het linker voorportier, waar weer lekker 'ouderwets' vier ruitbedieningsknoppen zitten.

3. Geen sliders meer voor temperatuur en audiovolume

Al bij de Golf 8 was Volkswagen vrijwel volledig afgestapt van traditionele toetsen en draaiknoppen en die trend werd - ondanks alle kritiek - voortgezet bij de ID-modellen. Maar ook met dat doorgeslagen modernisme maakt de ID. Polo korte metten. Het volume van de geluidsinstallatie bedien je met een mooie draaiknop op de tunnelconsole, de temperatuur regel je met fraai ogende 'pianotoetsen' onder het infotainmentscherm.

4. Exit voor de touchknoppen op het stuur

Nog zoiets waarvan wij - en met ons heel veel Volkswagen-rijders - horendol werden, waren de touchknoppen op het stuur van veel recente VW-modellen. Zeker bij het bedienen van de cruisecontrol. Als je de plusknop niet lang genoeg ingedrukt hield, maakte de ingestelde snelheid ineens een sprong van 10 kilometer per uur. Deed je dat twee keer achter elkaar, dan schrok je je helemaal rot.

Gelukkig hebben ook die onhandige en in sommige gevallen zelfs gevaarlijke touchknoppen nu het veld geruimd. Ervoor in de plaats komen gewone, 'fysieke' bedieningsknoppen op het stuur. Fijner en veiliger!

5. Plastic oerwoud teruggesnoeid

Wat bij de Volkswagen Golf 8 aanvankelijk al tegenviel, was de kwaliteit van de interieurmaterialen. Die was hier en daar minder dan bij z'n voorganger. En dat bij een merk dat daarvoor het premiumniveau aantikte. Volkswagen haalde de schouders op over de kritiek en ging nog een stapje verder bij de ID.3 en ID.4. Daarin was het - tot groot ongenoegen van alles en iedereen - helemaal 'plastic fantastic'.

Voor de ID. Polo belooft de fabrikant beterschap en op de interieurfoto's zien we inderdaad een reepje stof. Evenals materiaalstructuren die er in elk geval mooi uitzien. Verder doet de combinatie van licht en donker gekleurde materialen veel positiefs voor de sfeer aan boord. De echte knuffeltest moeten we echter nog doen ...