Elektrische Volkswagens niet aan te slepen: bestellingen verdubbeld

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EV-sceptici moeten eens naar de nieuwste verkoopcijfers van Volkswagen kijken. In Europa groeit de vraag naar elektrische modellen flink. En dan zijn de echte verkooptoppers nog niet eens helemaal los.

Na een stortvloed aan negatieve berichten over dalende winstcijfers, fabriekssluitingen en ontslagen, heeft Volkswagen ook weer eens goed nieuws te melden.

In het derde kwartaal van 2026 leverde de Volkswagen-groep 209.100 volledig elektrische auto's af in Europa. Dat is een stijging van 19,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

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1 op de 5 elektrisch

Ook over de eerste negen maanden van 2026 zien de cijfers er uitstekend uit. In totaal vonden 586.100 elektrische auto's van de Volkswagen-groep een Europese eigenaar, 12,1 procent meer dan een jaar eerder.

Daarmee is inmiddels één op de vijf auto's die de Volkswagen-groep in Europa aflevert volledig elektrisch. Een jaar geleden was dat nog ongeveer 18 procent (één op de zes).

EV-bestellingen verdubbeld

Misschien nog wel interessanter dan de verkoopcijfers, is de goedgevulde orderportefeuille. Het aantal openstaande bestellingen voor elektrische auto's in Europa is sinds eind 2025 verdubbeld.

Inmiddels bestaat bijna 40 procent van de Europese orderportefeuille van de Volkswagen-groep uit volledig elektrische modellen. Dat is een veelbelovend vooruitzicht voor de komende maanden.

De groei heeft volgens Volkswagen verschillende oorzaken. Door de hoge brandstofprijzen wordt elektrisch rijden aantrekkelijker. Bovendien krijgen consumenten steeds meer keuze, vooral in het betaalbaardere segment, ook bij de Volkswagen-groep zelf

Betaalbare elektrische Volkswagen nu al een succes

Met de auto's op het MEB+-platform heeft de Volkswagen-groep een nieuwe generatie compacte en relatief betaalbare elektrische auto's achter de hand. De Volkswagen ID. Polo, Volkswagen ID. Cross, Skoda Epiq en Cupra Raval zijn nog maar net op de markt en moeten elektrisch rijden bereikbaar maken voor een veel grotere groep automobilisten.

Die strategie lijkt nu al zijn vruchten af te werpen, want voor deze vier modellen heeft de Volkswagen Group samen al bijna 150.000 bestellingen ontvangen. Een indrukwekkend aantal dat laat zien dat Europeanen wel degelijk elektrisch willen rijden, zolang de prijs en het aanbod maar aantrekkelijk genoeg zijn.

En dan moet de verkoop van de Volkswagen ID. Cross eigenlijk nog op gang komen. De orderboeken zijn al wel geopend, maar hij staat pas begin 2027 in de showrooms. Ongeveer een jaar later is het waarschijnlijk de beurt voor de Volkswagen ID. Up, de elektrische instapper van het merk. Die moet het opnemen tegen auto's als de Renault Twingo en de Nissan Pixo.

Skoda Elroq het populairst

Niet alleen Volkswagen profiteert van de groeiende Europese belangstelling. Ook de andere merken binnen de Volkswagen-groep leveren een belangrijke bijdrage aan het verkoopsucces.

Zo doet Skoda uitstekende zaken met de elektrische Elroq. Met 92.200 wereldwijd afgeleverde exemplaren in de eerste negen maanden van 2026 is het zelfs het populairste elektrische model van het hele concern.

Ook de Volkswagen ID.4 en ID.5 (samen 81.900 exemplaren), Skoda Enyaq (72.700) en Volkswagen ID.3 (61.100) leveren een stevige bijdrage.

Dat is goed nieuws voor Volkswagen, want het laat zien dat de elektrische groei niet afhankelijk is van één succesvol model. Van compacte hatchbacks tot ruime gezins-SUV's: het aanbod wordt steeds breder.

Buiten Europa is het gras minder groen

Toch is het niet uitsluitend feest in Wolfsburg. Wereldwijd daalde de verkoop van volledig elektrische auto's van de Volkswagen-groep juist. In de eerste negen maanden van 2026 ging de afzet met 5,4 procent omlaag tot 678.700 exemplaren.

Vooral in China en de Verenigde Staten heeft het concern het lastig. Maar als er na Trump weer een minder conservatieve president komt, zou het beeld in Amerika weleens rap kunnen veranderen. Voor de Chinese markt lijkt herstel lastiger, al heeft het merk daar inmiddels ook een paar modellen die helemaal op de wensen van de Chinese autokoper zijn afgestemd.

In Europa zal de verkoop naar verwachting echter steeds harder stijgen en is de kans groot dat de Volkswagen-groep marktleider blijft op het gebied van volledig elektrische auto's.