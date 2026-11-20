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Bij Mobilist private lease je een nieuwe auto voor een vast bedrag per maand. Wij zochten in het aanbod van Mobilist de vijf goedkoopste auto's van het Volkswagen-concern voor je uit.

Dat Mobilist vooral auto's van het Volkswagen-concern aanbiedt, is geen toeval. Mobilist is een merk van Volkswagen Pon Financial Services, een samenwerking tussen de financieringstak van Volkswagen en Pon, de Nederlandse importeur van onder meer Volkswagen, Seat, Cupra en Skoda.

Vijf goedkoopste nieuwe auto's VW-concern

Alle prijzen gelden voor een nieuwe auto met een looptijd van 60 maanden en 5000 kilometer per jaar.

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1. Seat Ibiza

De Seat Ibiza is de goedkoopste nieuwe auto van het Volkswagen-concern bij Mobilist. De compacte Spaanse hatchback deelt zijn techniek met de Volkswagen Polo en rijdt op een 1.0 TSI: een driecilinder benzinemotor met turbo, met 95 of 116 pk. Je private leaset de Ibiza vanaf 333 euro per maand. Minpunt: een hybride of elektrische versie is er niet.

Pluspunten Minpunten + Laagste maandprijs van deze vijf

+ Zuinige turbomotor

+ Compact en wendbaar in de stad – Geen hybride of elektrische versie

– 116 pk alleen mogelijk met duurdere automaat

– Kleinste bagageruimte van deze vijf

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2. Seat Arona

De Seat Arona is in feite de hogere SUV-versie van de Ibiza, met dezelfde 1.0 TSI-motoren van 95 en 116 pk. Je zit hoger en hebt meer bagageruimte dan in de hatchback. Bij Mobilist rijd je de Arona vanaf 384 euro per maand, 51 euro meer dan de Ibiza. Minpunt: ook de Arona is er alleen met een benzinemotor.

Pluspunten Minpunten + Hogere zit, makkelijker instappen

+ Meer bagageruimte dan de Ibiza

+ Goedkoopste SUV van deze vijf – Geen hybride of elektrische versie

– Automaat alleen met de 116 pk-motor

– 51 euro per maand duurder dan de Ibiza

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3. Cupra Raval

De Cupra Raval is de goedkoopste elektrische auto in dit lijstje. Cupra is het sportieve merk dat ooit begon als onderdeel van Seat, en de Raval is zijn compacte elektrische hatchback. De instapper heeft 115 pk en een accu van 37 kWh, goed voor tot 329 kilometer volgens de officiële WLTP-testmethode. Je private leaset de Raval vanaf 412 euro per maand. Minpunt: met die kleine accu sta je met lange ritten vaker aan de laadpaal.

Pluspunten Minpunten + Goedkoopste elektrische auto van deze vijf

+ Ruime bagageruimte van 441 liter

+ Sportief design – 329 km range van instapper is niet overdadig

– Instapper snelladen met maximaal 50 kW

– Duurder dan de Ibiza en Arona

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4. Skoda Kamiq

De Skoda Kamiq is de compacte SUV van Skoda en een technische neef van de Arona. Het Tsjechische merk staat bekend om praktische auto's met slimme details. Elke Kamiq heeft dezelfde 1.0 TSI met 116 pk, dus ook de instapper komt niet tekort. Bij Mobilist rijd je hem vanaf 415 euro per maand. Minpunt: de Kamiq is al een wat ouder model.

Pluspunten Minpunten + Ook de instapper heeft 116 pk

+ Praktisch ingericht

+ Hoge zit – Geen hybride of elektrische versie

– Duurste benzineauto van deze vijf

– Kamiq is een ouder model

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5. Skoda Epiq

De Skoda Epiq is de nieuwste en goedkoopste elektrische Skoda. De compacte SUV is sinds mei te bestellen en deelt zijn techniek met de Cupra Raval. De instapper heeft 116 pk en een accu van 38,5 kWh, goed voor tot 315 kilometer volgens de WLTP-test. Met 475 liter bagageruimte is de Epiq de ruimste auto van dit lijstje. Je private leaset hem bij Mobilist vanaf 436 euro per maand. Minpunt: het is ook de duurste van de vijf.

Pluspunten Minpunten + Grootste bagageruimte van deze vijf

+ Ook op de achterbank ruim

+ Stil en soepel door elektrische aandrijving – Duurste auto van dit lijstje

– Instapper laadt langzamer dan de Epiq 40

– Alleen voorwielaandrijving

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Meer auto's van het Volkswagen-concern

Al deze auto's private lease je bij Mobilist voor minder dan 440 euro per maand. Zoek je liever iets groters of een ander merk uit het concern? Kijk dan verder in het volledige aanbod van Mobilist.

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Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.

