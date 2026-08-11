Nieuw! Classics: 148 pagina vol klassieker en youngtimers om bij weg te dromen.

Nieuw! Classics: 148 pagina vol klassieker en youngtimers om bij weg te dromen. Bestel hier

Volkswagen Polo te duur? Deze auto is 6480 euro goedkoper, maar biedt precies hetzelfde

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
VW Polo te duur? Deze auto biedt precies hetzelfde, maar is maar liefst 6480 euro goedkoper

Wil jij net zoals bijna 280.000 andere Nederlanders eigenlijk een Volkswagen Polo, maar vind je het model wel erg aan de prijs? Dan kun je beter voor zijn Spaanse concurrent uit eigen huis gaan! Die biedt dezelfde techniek, maar dan goedkoper: de Seat Ibiza.

Het goedkope Volkswagen Polo-alternatief

Seat Ibiza Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Broekhuis Private Lease Seat Ibiza

Seat Ibiza

1.0tsi Reference 95pk
Handgeschakeld
Benzine
60 maanden
5.000 km/jaar
€ 299,- p/m
Bekijken
van Mossel Seat Ibiza

Seat Ibiza

Reference
Handgeschakeld
Benzine
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 319,- p/m
Bekijken
van Mossel Seat Ibiza

Seat Ibiza

Style Plus
Handgeschakeld
Benzine
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 349,- p/m
Bekijken
Bekijk alle Seat Ibiza Private Lease deals

Over de Seat Ibiza

VW Polo te duur? Deze auto biedt precies hetzelfde, maar is maar liefst 6480 euro goedkoper
VW Polo te duur? Deze auto biedt precies hetzelfde, maar is maar liefst 6480 euro goedkoper

De Seat Ibiza is momenteel extra scherp geprijsd en is al vanaf 299 euro per maand te private leasen. Dat is een heel scherpe prijs, een stuk goedkoper dan de Volkswagen Polo. Die kost je zomaar 90 euro meer: minimaal 389 euro per maand. Over een leaseperiode van 72 maanden komt de meerprijs daarmee uit op 6480 euro. Omdat de Ibiza over dezelfde techniek beschikt als de Polo, blijven de voordelen staan: een comfortabele vering en een zuinige aandrijflijn. Nadelen zijn er ook: zo heeft de handbak maar 5 versnellingen, maar is de automaat een stuk duurder.

Pluspunten               Minpunten
+ Zeer ruim voor het segment                              - Als automaat een stuk duurder
+ Comfortabel geveerd - Handbak heeft maar vijf versnellingen 
+ Capabele en tegelijkertijd zuinige aandrijflijn - Losse pakketten drijven de prijs snel op

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Seat Ibiza? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, het koppel, het gemiddelde verbruik en de bagageruimte zijn vermeld.

Uitvoering 1.0 TSI Handgeschakeld 1.0 TSI Automaat
Vermogen 95 pk 115 pk
Koppel 175 Nm 200 Nm
Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,0 l/100 km (1 op 20) 5,2 l/100 km (1 op 19,2)
0-100 sprint  10,6 s 9,7 s
Bagageruimte 380 l 380 l
CO₂-uitstoot (WLTP) 114 g/km 118 g/km
Tip
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Het goedkope Volkswagen Polo-alternatief

VW Polo te duur? Deze auto biedt precies hetzelfde, maar is maar liefst 6480 euro goedkoper
VW Polo te duur? Deze auto biedt precies hetzelfde, maar is maar liefst 6480 euro goedkoper
VW Polo te duur? Deze auto biedt precies hetzelfde, maar is maar liefst 6480 euro goedkoper
VW Polo te duur? Deze auto biedt precies hetzelfde, maar is maar liefst 6480 euro goedkoper

Seat Ibiza Reference

Het begint bij de Seat Ibiza allemaal bij de Reference-uitvoering. Deze is al aardig rijk uitgerust, je krijgt onder andere standaard:

  • Cruise control
  • Airconditioning
  • 15 inch stalen velgen
  • LED-verlichting voor en achter
  • Parkeersensoren achter
  • Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
  • Elektrische bedienbare ramen
  • Centrale deurvergrendeling
  • Keyless entry en start
  • Start/stop-systeem
  • Verkeersbordherkenning
  • Lane assist
  • 8,25 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto
  • 8 inch digitaal instrumentarium

Seat Ibiza Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Broekhuis Private Lease Seat Ibiza

Seat Ibiza

1.0tsi Reference 95pk
Handgeschakeld
Benzine
60 maanden
5.000 km/jaar
€ 299,- p/m
Bekijken
van Mossel Seat Ibiza

Seat Ibiza

Reference
Handgeschakeld
Benzine
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 319,- p/m
Bekijken
van Mossel Seat Ibiza

Seat Ibiza

Style Plus
Handgeschakeld
Benzine
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 349,- p/m
Bekijken
Bekijk alle Seat Ibiza Private Lease deals

Waarom kiezen voor private lease?

Een private leasecontract geeft je het gemak van een splinternieuwe auto voor een vast maandelijks bedrag. Dit biedt financiële duidelijkheid en elimineert vrijwel alle zorgen die normaal gesproken bij autobezit komen kijken. In de maandelijkse kosten zijn alle essentiële uitgaven inbegrepen, zoals wegenbelasting, verzekering, afschrijving en onderhoud. Het enige waar je zelf nog voor hoeft te zorgen, is de brandstof of stroom voor de auto.

Met de aanbieding private lease je de Seat Ibiza voordelig via Auto Review. Heb je toch liever een ander model? Niet gevreesd, in onze private lease vergelijker staan nog genoeg andere auto’s om uit te kiezen.

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148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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