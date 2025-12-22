Waarom Volkswagen denkt dat de compacte benzine-auto binnenkort verdwijnt

Nieuws

Volkswagen ziet geen toekomst meer voor kleine auto’s met een verbrandingsmotor in Europa. Volgens topman Thomas Schäfer is elektrificatie onvermijdelijk.

“De toekomst in dit segment is elektrisch,” zegt Schäfer in gesprek met Auto Motor und Sport. Ook modellen als de Volkswagen Polo en Volkswagen T-Cross zullen daarom uiteindelijk alleen maar als EV's verkocht worden.

Opmerkelijk moment

De uitspraak komt op een opmerkelijk moment. Vorige week stelde de Europese Commissie - na een heftige lobby van onder meer Volkswagen - voor om het verbod op de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotor per 2035 te herzien. Waarop de Europese auto-industrie opgelucht reageerde.

Tegelijkertijd blijft de druk hoog: autofabrikanten moeten hun gemiddelde CO₂-uitstoot met 90 procent reduceren ten opzichte van 2021. Al vóór 2030 gelden aangescherpte normen, waarna de regels nog strenger worden.

'Ontwikkeling nieuwe benzineauto's onrendabel'

Volgens Schäfer is het ontwikkelen van een nieuwe benzine- of dieselauto in het B-segment simpelweg niet meer rendabel. De kosten om zo’n model aan de steeds strengere emissie-eisen te laten voldoen, zouden te hoog worden. Die kosten belanden uiteindelijk bij de consument, waardoor ze te duur worden. Zeker nu accu's juist steeds minder kosten.

Polo wordt ID. Polo

Dat betekent dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de Polo afscheid neemt van de verbrandingsmotor. De rol van opvolger wordt dan ingevuld door de volledig elektrische Volkswagen ID. Polo, die volgend jaar op de markt verschijnt. Lees ook onze test van het pre-productiemodel hieronder.

Volkswagen ziet ook geen ruimte meer voor een nieuwe benzineauto in het A-segment, zoals een moderne interpretatie van de Up of Lupo. Met een golf aan relatief betaalbare elektrische auto’s in aantocht is zo’n stap volgens het merk niet logisch.

Elektrische Polo wordt ruimer én goedkoper

De elektrische Volkswagen Polo krijgt in Nederland een vanafprijs van 24.999 euro. In 2027 volgt de productieversie van de ID. Every1, waarmee Volkswagen de instapprijs wil verlagen tot ongeveer 20.000 euro. Deze auto gaat vermoedelijk ID. Up heten.

Daarnaast werkt Volkswagen aan een elektrische crossover ter grootte van de Polo. Deze gaat waarschijnlijk heel sterk lijken op de ID. Cross Concept die in september 2025 op de IAA Mobility Show stond. Alle drie de modellen hebben als basis het nieuwe MEB+-platform, dat exclusief voor elektrische auto’s is ontwikkeld.

Polo en T-Cross blijven leverbaar

Hoewel Volkswagen niet meer investeert in nieuwe kleine auto’s met verbrandingsmotor, blijven de huidige modellen voorlopig leverbaar. Een einddatum voor de Polo en de T-Cross is nog niet vastgesteld. Benzine- en elektrische modellen zullen dus nog een tijd naast elkaar bestaan, voordat de conventionele aandrijflijnen definitief verdwijnen.

Volkswagen bestverkochte merk in Europa

Volkswagen is momenteel veruit het populairste automerk in de EU. Na de eerste tien maanden van 2025 is het de enige fabrikant die de grens van één miljoen verkochte auto’s passeert: 1.017.781 stuks, volgens cijfers van de Europese brancheorganisatie ACEA. Inclusief het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein komt het totaal uit op 1.208.829 auto’s.

Mis geen Volkswagen-nieuwtje meer en meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Marktaandeel EV's blijft groeien

Ondanks geluiden dat de vraag naar elektrische auto’s zou afnemen, laten de cijfers iets anders zien. Tot en met oktober hadden elektrische auto’s een marktaandeel van 16,4 procent in de EU, tegenover 13,2 procent een jaar eerder. Inclusief de niet-EU-landen stijgt dat aandeel zelfs naar 18,3 procent. In 2024 lag dit nog op 14,8 procent. In Nederland hadden EV’s afgelopen jaar zelfs een marktaandeel van om en nabij de 49 procent, in België balanceert het rond de 33 procent.

De nieuwe, betaalbare elektrische modellen van Volkswagen zullen naar verwachting een belangrijke rol spelen in de verdere groei van elektrisch rijden in Europa.