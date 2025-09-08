Vergeet de ID. Polo - dit is de belangrijkste Volkswagen van 2026

Nieuws

De IAA in München is officieel van start gegaan, en dat betekent dat het primeurs regent in de autowereld. Zo toont Volkswagen een conceptversie van zijn allerbelangrijkste model voor het komende jaar: de Volkswagen ID. Cross.

Elektrisch alternatief T-Cross

De ID. Cross Concept is een voorbode van de ID. Cross, een compacte, volledig elektrische SUV die in 2026 in productie gaat. De auto vormt het elektrische alternatief voor de Volkswagen T-Cross en deelt zijn fundament met de eveneens nieuwe ID. Polo.

Het model maakt gebruik van het MEB+-platform. Met deze technische basis wil Volkswagen een nieuwe generatie betaalbare EV’s lanceren. Volgens de Duitsers is het conceptmodel zo goed als productieklaar. Toch moeten we nog even geduld hebben: pas in de zomer van 2026 zien we hoe de ID. Cross er definitief uit komt te zien.

420 km range, 211 pk

Qua formaat zit de ID. Cross dicht tegen de huidige T-Cross aan. De lengte bedraagt 4,16 meter, de wielbasis 2,60 meter. Dankzij het nieuwe platform is er binnenin aanzienlijk meer ruimte: tot 450 liter bagageruimte achterin en nog eens 25 liter in de frunk. De actieradius bedraagt naar schatting 420 kilometer (WLTP), en de elektromotor op de vooras levert 211 pk. Met een trekgewicht van 1.200 kilo en een kogeldruk van 75 kilo is de ID. Cross bovendien een verrassend capabele caravantrekker.

Pure Positive

Volkswagen introduceert met deze conceptauto een nieuwe designtaal: Pure Positive. Die draait om eenvoud, tijdloosheid en sympathie. De lijnen zijn strak en helder, de uitstraling vriendelijk. Het front oogt open, mede dankzij de led-lichtsignatuur en een prominent verlicht VW-logo. De achterlichten lopen over de volle breedte van de auto en ook hier is het logo verlicht. De opvallend vormgegeven C-stijl geeft het profiel een eigen karakter.

Speciale aandacht ging uit naar de aerodynamica en het wielontwerp. Volkswagen ontwikkelde samen met Goodyear een band-velgcombinatie waarbij de velgrand doorloopt in de zijwand van de band. De 21-inch wielen ogen enorm onder zo'n compacte auto en onderstrepen dat het hier nog om een studiemodel gaat, maar verder oogt de Volkswagen ID. Cross opvallend productierijp.

Grootste opsteker interieur

Binnenin lijkt de ID. Cross Concept eveneens al zo goed als klaar om op de markt te komen. Al is de kans (helaas) klein dat de interieurkleur genaamd ‘Vanilla Chai’ ook naar het productiemodel komt.

Op het dashboard vind je een 11-inch digitaal instrumentarium en een centraal 13-inch touchscreen. Een opsteker: Volkswagen brengt fysieke knoppen weer terug. Zowel op het stuur als onder het infotainmentscherm vinden we er een aantal. Daarmee lijkt het merk definitief vaarwel te zeggen tegen de beruchte touchknoppen.

Verder zijn de stoelen in het studiemodel volledig neerklapbaar en kunnen ze samen met de achterbank een vlak bed vormen, een knipoog naar de Volkswagen ID. Buzz.

Vier compacte ID-modellen

De ID. Cross wordt gebouwd in de Spaanse fabriek in Navarra, waar meerdere elektrische modellen van de band zullen rollen. De SUV is één van vier compacte EV’s die Volkswagen vanaf 2026 introduceert. De ID.Polo bijt het spits af en wordt als eerste getoond. Hierna volgen de ID. Polo GTI en de ID. Cross.

Tot slot komt de instapper in 2027. Die kennen we tot nu toe als de ID. EVERY1, maar gaat mogelijk ID. Up heten. De namenstrategie van het ID-label is namelijk met de nieuwe modellen omgegooid. Niet langer worden de EV’s gekoppeld aan cijfers, maar aan herkenbare modelnamen.