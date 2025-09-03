Nieuw design, vertrouwde namen: Volkswagen doet naam eindelijk weer eer aan

Nieuws

Volkswagen gooide het roer om met de eerste elektrische auto’s. Nieuwe namen, nieuwe designtaal. De schetsbaas van de Duitsers is daar nu klaar mee: ze weer auto’s tekenen die eruitzien als auto’s.

Die baas, Andreas Mindt, weet wel iets van klassieke vormtaal en iconische ontwerpen. Voor hij bij Volkswagen begon, werkte hij voor het oerconservatieve Bentley. In een interview met Auto, Motor und Sport legt hij zijn nieuwe plannen bloot, en geeft hij wat fouten toe.

Eerste elektrische VW mocht geen Golf heten

Volkswagen experimenteerde al even met een elektrische Golf voor ze daadwerkelijk in 2020 losgingen met een serieuze elektrische auto. Waarschijnlijk om geen risico’s te lopen in de bestaande markt, koos het merk toen voor een volledig nieuwe vormtaal en naamgeving. Iconische namen zoals Polo, Golf en Passat bleven bestaan voor auto’s met brandstofmotoren.

De nieuwe lading EV’s kreeg de geestdodende lettercombinatie ID met een punt en een cijfer die onderscheid in de modellen maakte. De auto’s sloten niet aan bij het bestaande Volkswaen-design. We zouden het zelf niet schrijven, maar de ID-modellen werden nogal eens met koelkasten en ruimteschepen vergeleken.

Logische beslissing

Gek is de redenering van Volkswagen niet. Je ziet het terug bij veel andere merken: de eerste vernieuwende modellen nemen afstand van de bestaande vormtaal. Zo verklein je het risico op marketingschade. Als het elektrisch rijden een stille dood was gestorven, had Volkswagen het ID-uitstapje geruisloos onder het tapijt kunnen vegen.

Elektrisch succes

Maar het elektrisch rijden is geen stille dood gestorven. Integendeel. Dat zien Volkswagen en Mindt ook. Daarom is het tijd om terug te pakken naar het klassieke design waarbij Volkswagens eruitzien als auto’s, zoals Mindt uitlegt. Auto's die 'vriendelijk' ogen, wat wij vertalen als ingetogen en volks. Het lekkere 'doe maar normaal, dan doe je gek genoeg' waarvan we zo houden. En waarmee Volkswagen groot is geworden.

Ontwerpfouten

Het gaat verder dan uiterlijk vertoon, legt de VW-baas in het interview uit. De elektrische aandrijving bracht nieuwe ontwerpkansen, maar die pakten niet altijd goed uit. Zo besloot het designteam de zinloos geworden motorkappen in te korten (de ruimte heeft zonder verbrandingsmotor toch geen nut meer). Het gevolg was een veel grotere en plattere voorruit die op zonnige dagen heel veel extra warmte creëerde in het interieur. Het koelen van het interieur kost vervolgens energie, waarvan altijd te weinig is. We zullen de motorkap dus weer terug zien keren.

Nieuwe oude namen

Inmiddels laat Volkswagen weten dat de nieuwe elektrische modellen de namen van weleer zullen krijgen. Zo zal de ID. 2All officieel ID. Polo gaan heten. Voor de opvolger van de ID.3 klinkt ID. Golf ons logisch in de oren en de concept car ID. Every1 wordt voor de introductie in 2027 wellicht al omgedoopt naar ID. Up.