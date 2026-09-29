Plotseling wil iedereen een elektrische Volkswagen (en niet alleen een ID. Polo)

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Het is de omgekeerde wereld bij Volkswagen. In de fabriek van de Golf en de Volkswagen Tiguan worden minder auto's gebouwd dan gepland, terwijl de EV-fabrieken die met sluitingen worden bedreigd de vraag ineens niet meer aankunnen.

Voor Volkswagen is het een ‘keerpunt in de transitie van de automarkt’. De vraag naar auto’s met een verbrandingsmotor daalt, terwijl die naar elektrische auto’s stijgt. Dat merken ze aan de bezetting van de fabrieken. Volgens Volkswagen worden in Wolfsburg, waar alleen auto’s met een verbrandingsmotor van de band rollen, dit jaar ongeveer 30.000 auto’s minder gebouwd dan gepland. Onder meer de Golf, Tiguan en Tayron worden in Wolfsburg geproduceerd.

Niet door de ID. Polo

Die daling gaat gepaard met een stijging in de vraag naar de elektrische auto’s. Volkswagen wil geen concrete aantallen noemen, maar bronnen binnen het concern spreken van ‘enkele duizenden’ extra auto’s' in Zwickau en Emden. De fabriek in Emden was eerder juist in het nieuws omdat hij noodgedwongen enkele dagen gesloten zou worden vanwege de tegenvallende vraag naar EV's.

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Het omgekeerde gebeurt nu; er zijn zelfs al enkele extra diensten gedraaid. Mocht je denken dat de grote vraag te danken is aan de nieuwe ID. Polo en ID. Cross, dan heb je het mis. Die worden in Spanje gebouwd. Maar ook de ID.3 Neo en de ID.7, die wél in Duitsland van de band rllen, zijn dit jaar erg populair.

Ook in Spanje kan de vlag uit. Voor de nieuwe elektrische modellen van Volkswagen, Skoda en Cupra die in Pamp;ona en Martorell worden gebouwd, zijn samen al meer dan 100.000 bestellingen binnengekomen.

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Lagere winstmarge op EV's

Duitse autofabrikanten verwachten dat door de hoge brandstofprijzen, de betere laadinfrastructuur en het groeiende (relatief betaalbare) aanbod steeds meer mensen voor een elektrische auto kiezen. Volkswagen verdient aan zijn EV's echter nog altijd minder dan aan auto’s met een verbrandingsmotor. Dat komt onder meer door de hoge kosten van batterijen.

Het is onduidelijk of de onverwacht hoge belangstelling voor de ID.3 Neo en ID.7 voldoende is om de productie in Emden en Zwickau op lange termijn veilig te stellen. In Emden is de hoop onder meer gevestigd op de elektrische ID. Tiguan. Die wordt in oktober op de autosalon van Parijs gepresenteerd.