Waarom Volkswagen echte knoppen afzwoer (het is niet wat je denkt)

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Toen Volkswagen in steeds meer modellen afscheid nam van echte knoppen, klaagden trouwe klanten steen en been. Hun was niets gevraagd. Maar als je denkt dat het een ordinaire bezuiniging was, heb je het mis.

Bij Volkswagen weten ze fysieke knoppen weer op waarde te schatten. Na jarenlang effectief klagen over de sliders voor de temperatuur en touchknoppen op het stuur van uiteenlopende modellen, is het Duitse schip eindelijk gedraaid.

In het geval van de ID.3 heeft het zes jaar geduurd: van de introductie in 2020 tot de komst van de nieuwe ID.3 Neo. Op het stuur prijken echte knoppen en het dashboard bevat een rij schakelaars voor de klimaatregeling. Net als in de gloednieuwe Volkswagen ID. Polo.

Nieuwe auto, nieuwe bediening

Nu heeft Volkswagen, met blosjes op de wangen, verklapt waarom het vanaf 2019 in steeds meer modellen koos voor het weglaten van de knoppen. Het heeft niets te maken met kostenbesparingen, maar met een nieuwe visie.

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Volkswagens Head of Quality Assurance Andreas Krepp, de man die waakt over de kwaliteit, geeft een inkijkje: “Een elektrische auto was zo nieuw dat we het idee hadden om ook de bediening ingrijpend te veranderen. Zo zeiden we bijvoorbeeld: ‘Laten we schuifregelaars gebruiken in plaats van traditionele draaiknoppen. Daar zullen mensen in de toekomst helemaal geen behoefte meer aan hebben.’"

Betrouwbaar klantonderzoek ontbrak en dus ging Volkswagen dit plan daadwerkelijk uitvoeren. Niet alleen bij de elektrische modellen, ook de Golf 8 kreeg in 2020 een 'moderne' bediening met sliders en touchknoppen.

Beterschap

Die koerswijziging liep niet goed af. Een volumeknop is niet plotseling achterhaald omdat er een elektromotor onder de vloer ligt. Hetzelfde geldt voor fysieke knoppen voor de klimaatregeling en traditionele knoppen op het stuur. Volkswagen-kopers wilden wel elektrisch rijden, maar niet puzzelen met de bediening. Het regende dan ook klachten.



Het valt te prijzen dat Volkswagen eerlijk is over zijn vergissing en beterschap belooft voor de toekomst. Hopelijk slaat Volkswagen zijn modellen met verbrandingsmotor, zoals de Golf en Passat, niet over en keren ook daar echte knoppen terug.