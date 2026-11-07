TEST: EV of PHEV, wat is goedkoper? Volkswagen ID.3 vs Volkswagen Golf

Tests

De grondig vernieuwde ID.3 Neo en de Golf eHybrid, met zijn relatief grote accupakket, zijn aan elkaar gewaagd. Maar wie goedkoop uit wil zijn, kan uiteindelijk niet om de ID.3 heen.

Naast de toevoeging ‘Neo’, kreeg de vernieuwde ID.3 nog veel meer verbeteringen. En die waren welkom ook. Zo is het interieur van de compacte EV opnieuw ontworpen en afgewerkt met duidelijk hoogwaardiger materialen. Ook krijgt de ID.3 de nieuwste software van Volkswagen, waardoor assistentiesystemen die tot nu toe alleen voor duurdere ID.-modellen beschikbaar waren, nu ook hun weg vinden naar de ID.3 Neo.

Om zo zuinig mogelijk te rijden, staat bovendien een cameragestuurde Eco Assist met one-pedal-driving paraat. Het is wel even wennen om het stroompedaal niet te gebruiken, omdat de ID.3 Neo bij het loslaten ervan soms onvoorspelbaar vertraagt. Op een lege weg remt hij soms sterker af dan verwacht, terwijl hij in drukker verkeer gevoelsmatig juist wat te voorzichtig vertraagt.

Interieur van de ID.3 (boven) en Golf (onder)

Liever elektrisch

Volledig elektrisch rijden gaat in de Golf eHybrid een stuk ontspannener en intuïtiever. Dat is fijn, omdat je heel veel elektrische kilometers in de Golf kunt afleggen. Wie twijfelt over een EV, maar nét nog niet durft, heeft aan de stekker-Golf een ideale auto om te wennen. Bij onze verbruiksmeting wisten we met een volle accu 108 elektrische kilometers achter elkaar af te leggen. Ook als je kiest voor het hybride-rijprogramma, geeft de elektronica - ongeacht de laadstatus van de accu - als het even kan de hoofdrol aan de elektromotor. Niet alleen als je rustig rijdt, maar ook als je meer vermogen nodig hebt, bijvoorbeeld wanneer je invoegt op de snelweg. Nog aangenamer is dat de samenwerking tussen elektromotor en verbrandingsmotor bijzonder soepel verloopt.

En dan heeft de Golf ook nog het voordeel dat de benzinetank zo vol is én snelladen relatief vlot gaat. De 19,7-kWh-accu van de Golf eHybrid kan met maximaal 40 kW laden, terwijl de 58-kWh-batterij van de ID.3 Neo het moet doen maximaal 105 kW. Dat is gewoon matig. Snelladen met maximaal 183 kW is voorbehouden aan de krachtigste uitvoering, met 231 pk en een 79-kWh-batterij.

Bij de kosten scoort de ID.3 op alle onderdelen beter, van onderhoud tot brandstof. De basisprijs van de ID.3 Neo ligt 3500 euro lager dan die van de Golf eHybrid. Ook de verwachte afschrijving is een héél klein beetje lager, het scheelt zo'n 300 euro per jaar.

Winnaar: Elektrisch



Vier keer winst voor de elektrische auto: een eclatante overwinning, zou je zeggen. Maar dat is wat oud-voetbaltrainer Co Adriaanse 'scorebordjournalistiek' zou noemen. Het is slechts de helft van het verhaal. Wat vooral opvalt, is dat de overwinning voor de EV bij de grote Audi's het duidelijkst is. Bij de drie compactere duo's zijn de financiële verschillen kleiner. Vooral de Golf kan behoorlijk meekomen met de ID.3, dankzij zijn grote elektrische range.

De keuze voor het ene of het andere aandrijfconcept hangt nog altijd sterk af van de persoonlijke wensen van de kopers. Misschien dat mensen met een caravan het bijvoorbeeld niet zien zitten om een volledig elektrische auto te kopen. De actieradius neemt flink af als je je sleurhut achter de auto koppelt en veel vakantielanden hebben hun laadinfrastructuur nog altijd niet op orde. Maar kijk je puur naar de kosten, dan kun je niet om de elektrische auto heen. Het verschil in je portemonnee wordt alleen maar groter als de brandstofprijzen hard blijven stijgen.