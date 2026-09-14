TEST - Deze luxe concurrent van de Volkswagen ID.3 is verdacht goedkoop

Tests

Hallo? Is dit 112? Ik heb iets verdachts gezien bij de Leapmotor-dealer. Er rijdt iemand weg in een Volkswagen ID.3-achtige auto met alles erop en eraan, maar hij betaalde slechts de prijs van een Renault 5 met wieldoppen …

Met een basisprijs van 25.995 euro is de Leapmotor B05 ronduit goedkoop, maar dat zie je er niet aan af. Dankzij het simpele lijnenspel, de grote wielen van 19 inch en de verlichting met drie horizontale strepen, komt de elektrische hatchback keurig voor de dag. De ontwerpers hebben ’m zelfs frameloze zijruiten gegeven – doe maar duur.

Gezien de prijs zouden we het de technici vergeven als de B05 zijn techniek deelt met een elektrische grasmaaier, maar ook op dat vlak hebben we goed nieuws te melden. De standaardbatterij van 56,2 kWh geeft hem een rijbereik van 401 kilometer en de accu van 67,1 kWh rekt de officiële actieradius op tot 482 kilometer.

Snelladen gaat met 140 respectievelijk 168 kW en Leapmotor belooft een vlakke laadcurve, zodat de B05 in 24 minuten bijlaadt van 10 tot 80 procent.

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Welke batterij je ook kiest, de achterwielen (!) worden aangedreven door een 218 pk en 240 Nm sterke elektromotor. Verder pakt Leapmotor uit met onafhankelijke achterwielophanging en een 50:50-gewichtsverdeling. Dat belooft veel goeds voor de rijeigenschappen …

Uit China, voor Europa

De B05 is ontworpen en gebouwd in China, maar voor Europa werd het rijgedrag gefinetuned. Dat zit ’m niet alleen in een andere kalibratie van de besturing en betere banden (de Chinese Linglongs maken plaats voor Koreaanse Hankooks), ook de vering en demping zijn aangepast en het zwaartepunt kwam iets lager te liggen.

En het werkt: de B05 rijdt verrassend Europees. Je kunt een Chinese auto geen groter compliment geven. Zet de besturing in de sportstand en hij voelt behoorlijk direct en voorspelbaar aan. Als je het ons vraagt, stuurt een Volkswagen ID.3 nog fijner, maar het is Leapmotor in elk geval gelukt om het vage, typisch Chinese stuurgevoel uit te bannen.

Het helpt ook dat de elektromotor op de achteras krachtig genoeg is voor soepele en venijnige tussensprintjes. Ondertussen is het in de cabine lekker stil en voel je dat het onderstel prima raad weet met de oneffenheden in het wegdek. Kortom, de Leapmotor B05 maakt een volwassen indruk.

Specificaties Leapmotor B05

1 elektromotor, 218 pk, 240 Nm

0-100 km/h in 7,5 s, 170 km/h

56,2 kWh (401 km), 15,8 kWh/100 km

4430 / 1880 / 1520 mm, 345 + 1400 l, 1749 kg

NL: 25.995 euro, BE: 25.400 euro

Een gewaarschuwd mens

Maar weet waar je aan begint. Bij ons steken meteen na vertrek de eerste Chineesheden de kop op. Piepjes klinken door de cabine en een waarschuwing verschijnt op het scherm: de veiligheidsgordel van de bestuurder is niet op de juiste manier vastgeklikt. Maar wij kennen maar één manier! We maken de gesp los, drukken hem weer vast en het blijft een minuut stil. Dan begint het riedeltje weer van voren af aan. Na de vijfde keer geeft de B05 zich gewonnen en blijft het stil.

Maar ondertussen doet de actieve rijstrook­assistentie vervelend. Want hoewel ons gebruikers­profiel zo staat ingesteld dat alle hinderlijke rijhulpsystemen zich op de achtergrond moeten houden, blijft de rijstrookassistent fanatiek tegensturen. In het menu is het juiste schuifje snel gevonden, maar tot onze verbazing springt het systeem uit zichzelf weer van ‘uit’ naar ‘aan’. We zien het virtuele schuifje gewoon opzij bewegen. Hekserij!

De boordcomputer van onze testauto met de grote batterij van 67,1 kWh is ook niet te vertrouwen. Tijdens de eerste testrit komt het verbruik uit op 17,8 kWh/100 km en de tweede testrit klokken we 0,2 kWh/100 km, wat betekent dat de actieradius zou variëren van 377 tot 33.500 kilometer …

Je kunt dus wel stellen dat de software wispelturig is. Nou zijn rijhulpsystemen die zo ijverig te werk gaan dat het vervelend wordt één ding, maar gekke waarschuwingen (veiligheidsgordels) en een haperende boord­computer (verbruik) maken ons argwanend. Welk raar probleem steekt morgen mogelijk de kop op? Het navigatiesysteem draait noord en zuid om? De knipperlichtvloeistof moet bijgevuld worden? Gelukkig hebben de grootste euvels een ding gemeen: ze zijn allemaal software­gerelateerd en de B05 kan over-the-air geüpdatet worden. Dus in theorie is overal een oplossing voor.

2 batterijen en 2 uitvoeringen

Leapmotor doet niet aan lange optielijsten die je verleiden om je nieuwe auto met een paar vinkjes heel veel duurder te maken. In plaats daarvan zijn er twee batterijen (56,2 en 67,1 kWh) en twee uitvoeringen (Life en Design) om uit te kiezen.

De belangrijkste redenen om te upgraden naar de Design-uitvoering zijn het grote panoramadak, het verwarmde stuur, de elektrisch verstelbare voorstoelen met verwarming, en een verdubbeling van het aantal luidsprekers van zes naar twaalf stuks. De elektrische stoelverstelling is wel beperkt: je kunt de zitting niet kantelen, waardoor je meer óp dan ín de stoel zit. Maar gezien de lage prijs van de auto, mag dit eigenlijk geen naam hebben.

Verder is het ronduit indrukwekkend dat belangrijke functies als een energiezuinige warmtepomp, een navigatiesysteem en adaptieve cruisecontrol gewoon standaard zijn. En toch kost de goedkoopste B05 maar 25.995 euro en betaal je voor de luxe uitvoering, met de grootste batterij en een ander kleurtje, evengoed maar 31.245 euro.

Plotseling lijkt de nieuwe Volkswagen ID.3 Neo met zijn basisprijs van 32.990 euro een peperdure auto. Hallo, politie? Kom snel. De Volkswagen-dealer probeert ons een poot uit te draaien

Conclusie

Naast de Leapmotor B05 lijken andere betaalbare EV’s ineens duur geprijsd en schraal uitgerust. Je krijgt echt veel auto voor relatief weinig geld. Bovendien doet het rijgedrag verrassend Europees aan. Toch kan ik ’m door alle ergernissen die de wispelturige software veroorzaakt, niet van harte aanbevelen.