Volkswagen Golf 9 geïnspireerd op Golf 4 - maar dat was niet zo'n topper als jij denkt

Nieuws

Volkswagen-directeur Thomas Schäfer bevestigt de vermoedens dat de nieuwe Golf 9 teruggrijpt op de vierde generatie. Klinkt leuk, maar de Golf 4 was niet alleen maar rozengeur en maneschijn.

Volgens topman Schäfer ligt de ontwikkeling van de volledig nieuwe Volkswagen Golf 'op koers', zo zei hij tegen de Spaanse tak van Motor1. Dat betekent concreet dat het design nagenoeg vastligt en de nieuwe Golf zijn definitieve vorm begint te krijgen.

Golf 9 doet denken aan Golf 4

Ook Kai Grünitz, verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling bij Volkswagen, licht een tipje van de sluier. “Het design heeft iets weg van de 4, maar oogt tegelijkertijd modern en tijdloos”, aldus Grünitz. “Ik denk dat mensen hem echt gaan waarderen.”

Inderdaad is de Golf 4 een belangrijke generatie van de bestseller geweest, waarvan het ontwerp optimaal in balans was. Voor veel mensen is het zelfs de mooiste Golf ooit. Bovendien was-ie leverbaar met een ongekend breed palet aan motoren: van viercilinders met en zonder turbo tot een V5 en diverse V6'en aan toe. En niet te vergeten: een paar ontzettend lekkere diesels, waarvan de 150 pk sterke TDI (met drie rode letters achterop) het toppunt was.

Bovendien zette de Volkswagen Golf 4 een grote stap vooruit op kwaliteitsgebied - tenminste, zo leek het aanvankelijk. Maar we moeten de voormalige publiekslieveling niet idealiseren. Want helaas scholen er heel wat addertjes onder het in 1996 nog zo verse gras.

Golf 4: bijna premium

Bij zijn introductie bracht de Golf 4 veel positieve reacties teweeg, zowel bij pers als publiek. Zo was het de eerste auto in het C-segment met een volledig verzinkte carrosserie. Bovendien sloten de verschillende panelen uiterst secuur op elkaar aan. En dan dat interieur; daarin waren de materialen en de afwerking bijna van premiumniveau. Alsof je in een gunstig geprijsde Audi stapte ...

Schijn bedriegt

Maar het was niet al goud wat er blonk. Onderhuids had de bij General Motors weggekochte inkoopbaas José Ignacio López veel schade aangericht. Bij onder meer Opel en Saab had hij alle toeleveranciers rigoureus uitgeknepen.

Dat was geweldig voor de kostenbeheersing, vandaar ook dat Volkswagen hem in 1993 graag inlijfde. Totdat het concern merkte dat de kwaliteit, net als bij Opel, achteruit was gehold. Dit werd later ook wel bekend als 'het Lopez-effect'.

Problemen Volkswagen Golf 4

Ook de in de showroom zo oerdegelijk lijkende Golf 4 bleek het slachtoffer van de vergaande besparingsdrift van López. Na relatief korte tijd kwamen veel problemen aan het licht. Zo braken plastic onderdelen in de mechanismen voor de elektrisch bediende zijruiten af, waardoor ruiten in de deur vielen.

Ook deursloten en microschakelaars waren storingsgevoelig, met kuren in de centrale vergrendeling en binnenverlichting tot gevolg. Maar ook spiegel- en stoelverwarming, contactsloten het het instrumentarium kampten met kwaaltjes.

Bij de benzinemotoren vormden de bobines een zwak punt, wat zorgde voor misfires en startproblemen. Defecte luchtmassameters veroorzaakten op hun beurt vermogensverlies en een onrustig lopende motor.

Soft-touch werd plak-touch

In het aanvankelijk veelgeroemde interieur liet de soft-touch-afwerking los en werd plakkerig. Eveneens een teken van de keus voor kwalitatief mindere materialen. Daarnaast kwamen lekkages voor via het schuifdak, en ook de sloten van de achterklep en de tankdop gaven regelmatig de geest.

Reed jij ooit een tweedehands Golf 4 en heb je weinig ellende ervaren? Dat kan, want veel problemen werden achteraf door de dealer of later in productie aangepakt. Maar vooral veel eerste eigenaren merkten dat de veelbelovende kwaliteitsindruk vooral een indruk was.

Alle vertrouwen in de Golf 9

José Ignacio López is inmiddels stokoud en allang buiten beeld van de auto-industrie. Los daarvan, vervalt Volkswagen vast niet in dezelfde fouten als in de jaren negentig. Daarnaast heeft het merk wederom veel leergeld betaald door de ID.3 te vroegtijdig uit te brengen - met alle gedoe van dien. Niet voor niets krijgt de auto binnenkort al z'n tweede facelift.

Daarom zien we de Golf 9 dan ook met vertrouwen tegemoet; niet alleen wat z'n uiterlijk betreft, maar ook op technisch gebied.