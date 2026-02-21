Nieuws

Wat krijg je als je een Bentley twaalfcilinder motor achter de voorstoelen van een Volkswagen Golf GTI monteert? Nou dit, en het rijdt nog verrassend goed ook.

Er was een tijd dat de ambities bij de Volkswagen groep verre van volks waren. In een korte tijdspanne kregen we een Passat met een unieke W8 motor, lepelden de Duitsers een V10 in de Touareg en deelde de Audi S8 z’n motor met een Lamborghini Gallardo. Een ander hoogtepunt uit die periode is de Volkswagen Golf GTI W12 650, waar we na bijna 20 jaar wachten eindelijk een rondje mee mochten rijden.

Bentley motor, Lamborghini achteras

Achterin deze driedeurs Golf GTI monteerde VW in 2007 de W12 bi-turbo motor uit de Bentley Continental GT - boven op het dashboard pronken dan ook twee turbometers. De – aangedreven – achteras en remmen komen van de schappen van Lamborghini en de voorremmen waren oorspronkelijk bestemd voor de toenmalige Audi RS4. In tegenstelling tot Touaregs, Passats en Audi’s met enorme motoren en dito vermogens waren er nooit serieuze plannen voor de productie van een Golf met middenmotor. Het W12 monster was bedoeld als showauto tijdens een GTI-treffen in Oostenrijk.

Conceptcar die echt kan rijden

Waarom Volkswagen ooit al die moeite deed voor een studiemodel? Deze proeve van kunnen moest écht kunnen rijden. En nee, een kenteken zat er nooit op, maar uit de opzienbarende kilometerstand anno 2026 van 23.000 blijkt dat de 650 meer asfalt heeft gezien dan sommige klassieke Golfjes GTI uit de verzameling van Volkswagen.

En het moet gezegd worden, de 650 voelt veel meer ‘af’ dan de gemiddelde conceptcar. Er zit een redelijk normaal interieur in en alle functies, voor zover wij dat konden beoordelen tijdens drie rondjes op een parkeerplaats, werken. Starten doe je met een normale sleutel in een normaal contactslot, maar daarna is weinig nog normaal aan de 650.

Machtig geluid

De uitlaat produceert een prachtige sonore brom en het is moeilijk te weerstaan om met de automatische versnellingsbak (uit de Volkswagen Phaeton) in N een paar keer het toerental omhoog te jagen. Na het terugvallen naar stationair hoor je door het plexiglas ruitje dat passagiers- en motorcompartiment van elkaar scheidt de twee enorme koelventilatoren draaien.

Op papier brengt de W12 650 pk naar de achtwielen en accelereert de GTI naar 100 km/h in minder dan vier seconden. Of iemand ooit de topsnelheid van meer dan 330 km/h heeft bereikt wagen we te betwijfelen, wij mochten in ieder geval niet sneller dan 50 km/h met de bijna twintig jaar oude concept.

650 pk tegenwoordig bijna normaal

Het meest bevreemdend is dat in 2007 650 pk een ongekende hoeveelheid vermogen was, voorbehouden aan Ferrari’s, Lamborghini’s en de Bentley Continental GT. Tegenwoordig zijn zulke waarden peanuts voor een semi-bereikbare elektrische auto – denk aan de Kia EV6 GT en Hyundai Ioniq 5. En dan te bedenken dat zo’n razendsnelle EV nauwelijks aanpassingen vergt, in tegenstelling tot de Golf met W12. Vroeger was zeker niet alles beter, maar in het geval van de Golf-Bentley hybride soms wel leuker.