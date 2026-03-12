Wordt dit de belangrijkste Volkswagen sinds de Golf?

Nieuws

De Volkswagen Golf krijgt een opvolger. Na jaren van speculatie toonde Volkswagen onlangs de eerste teaser van de negende generatie van het succesmodel. De volledig elektrische opvolger – waarschijnlijk met de naam ID. Golf – moet in 2029 in de showrooms verschijnen.

Volkswagen lijkt zich te realiseren dat namen als Golf en Polo simpelweg te waardevol zijn om te laten verdwijnen. De strategie is daarom duidelijk: behoud de bekende modelnamen en herkenbare designkenmerken, maar vervang de verbrandingsmotor door elektrische aandrijving. De Golf is immers meer dan alleen een modelnaam; met sublabels als GTI, GTE en R is het een merk op zich geworden.

Design: knipoog naar de Golf 4

De eerste teaser laat een silhouet zien dat veel liefhebbers direct bekend zal voorkomen. De Golf 9 lijkt qua verhoudingen namelijk terug te grijpen op de Golf 4 (1997-2006). Dat betekent een strakker, dynamischer profiel dan de huidige ID.3, met onder andere de karakteristieke brede C-stijl.



Waar de ID.3 een relatief hoge en wat MPV-achtige vorm heeft, kiest Volkswagen bij de ID. Golf weer voor de klassieke hatchbackproporties. De nieuwe Golf wordt naar verwachting iets lager en compacter, wat niet alleen het uiterlijk ten goede komt, maar ook de aerodynamica en daarmee de actieradius.

Nieuwe techniek: SSP-platform en Rivian-software

Onder de carrosserie begint een nieuw hoofdstuk. De ID. Golf staat niet langer op het bekende MEB-platform, maar op de nieuwe SSP-architectuur (Scalable Systems Platform). Dit modulaire platform moet op termijn de basis vormen voor vrijwel alle elektrische modellen van de Volkswagen Groep.

Op softwaregebied werkt Volkswagen samen met het Amerikaanse Rivian. Die samenwerking moet de softwareproblemen waar eerdere ID-modellen mee kampten definitief achter zich laten. En hoewel concrete cijfers nog ontbreken, rekenen we tegen 2029 op een actieradius van ongeveer 400 kilometer voor de basisversies en tot circa 600 kilometer voor de krachtigere varianten. Dankzij een 800-voltarchitectuur moet laden van 10 naar 80 procent in ongeveer 15 minuten mogelijk zijn.

Ineens is daar de Volkswagen ID.3 Neo

De komst van de elektrische Golf lijkt slecht nieuws voor de ID.3, die in hetzelfde segment opereert. Het is mogelijk dat de ID.3 op termijn verdwijnt, maar hij krijgt de komende jaren nog wel een tweede leven. De ID.3 krijgt een uitgebreide facelift en heet in het vervolg ID.3 Neo. Halverwege april 2026 wordt-ie onthuld. De vlag kan uit, want de ID.3 Neo krijgt knoppen op het stuur.

Voor liefhebbers van verbrandingsmotoren blijft er voorlopig nog keuze. De huidige Golf 8 blijft nog enige tijd in productie, waarbij de productie naar Mexico verhuist. Rond 2028 staat zelfs nog een tweede facelift op de planning, waardoor de benzine- en hybride Golf nog enkele jaren naast de elektrische Golf verkocht kunnen worden.