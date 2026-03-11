Volkswagen boekt 6,9 miljard winst, en wil toch 50.000 banen schrappen

Een nieuw F1-tijdperk begint: kijk het seizoen vanaf de eerste race extra voordelig!

Het klinkt tegenstrijdig: een winst boeken met negen nullen en dan toch een enorme reorganisatie aankondigen. Toch is dat volgens Volkswagen noodzakelijk.

Die 6,9 miljard euro mag dan klinken als een duizelingwekkend bedrag, het is wel 5 miljard minder dan over 2024 en zelfs de laagste winst sinds 2016.

Om die reden wil Volkswagen flink bezuinigen, niet in de laatste plaats op personeelskosten. Dat leidt in de komende vijf jaar tot het schrappen van 50.000 banen in Duitsland. Dat maakte topman Oliver Blume bekend.

Ook personeel Audi en Porsche de klos

Volgens Blume verdwijnen er banen bij het gehele concern, dus ook bij merken als Audi en Porsche. Bij Porsche staat minimaal één op de zeven banen op de tocht. Niet zo gek, als je bedenkt dat het sportwagenmerk de winst na belastingen vorig jaar met 91,4 procent zag kelderen. Bij het Volkswagen-concern als geheel daalde de nettowinst in 2025 met ongeveer 44 procent.

Oorzaken dalende winst

Volkswagen wijt de terugval aan meerdere factoren: Amerikaanse importheffingen, toenemende concurrentie uit China en hoge kosten voor de omschakeling naar elektrische auto’s. 

Niet alleen in Europa en Zuid-Amerika heeft Volkswagen last van de sterk opkomende merken uit China. Net als andere Europese autofabrikanten, heeft Volkswagen ook een flinke veer moeten laten op de Chinese automarkt. Daar speelt het traditionele ‘premiumvoordeel’, met name onder jongere Chinezen nauwelijks nog een rol. Die hechten meer aan veel waar voor hun geld, moderne gadgets en de allernieuwste EV-techniek.

50.000 banen minder in 2030

Eerder bereikte Volkswagen al een akkoord met de vakbonden om meer dan 35.000 banen in Duitsland te schrappen. Getuige de recente brief van Blume aan de aandeelhouders wordt dat aantal nu dus verhoogd naar 50.000 banen.

Geen gedwongen ontslagen

De operatie moet in 2030 afgerond zijn, maar dat moet wel op een ‘sociaal verantwoorde manier’ gebeuren. Zo heeft het concern beloofd dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. De banen verdwijnen als het goed is vooral door pensioneringen, het niet verlengen van tijdelijke contracten en het niet vervangen van personeel dat vrijwillig opstapt. Zo moet de autobouwer tegen 2030 zo’n 15 miljard euro aan kosten besparen.

'Kosten rigoureus verlagen'

Voor 2026 rekent Volkswagen op een operationele winstmarge van 4 tot 5,5 procent. De concernleiding houdt er dus rekening mee dat de winst nog lager kan uitvallen dan de 4,6 procent afgelopen jaar is behaald.

Dat is niet houdbaar, aldus financieel directeur Arno Antlitz. Hij waarschuwt dat de huidige marge op lange termijn onvoldoende is. Volgens hem is verder bezuinigen onvermijdelijk. “Dat kunnen we alleen realiseren als we de kosten rigoureus blijven verlagen. Daar zullen we ons de komende maanden op richten.”

Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

Nu populair
