Nieuws

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we geïntroduceerd werden met een leuk nieuw EV'tje, maar de gekte in de interieurs van moderne auto's maar door blijft gaan. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Leuk nieuw EV'tje

Door de veelal grijszwarte zee van saaie elektrische crossovers, zijn we blij met alles wat niét in die categorie valt. Zoals dit leuke nieuwe EV'tje van Suzuki bijvoorbeeld.

+ Top – 0% is niet 0%

Als je EV daadwerkelijk de 0% overgebleven range bereikt, stopt-ie er ook echt mee. Toch? Niet deze BMW! Die gaat stug nog tientallen kilometers door.

+ Top – Duitsland heeft nieuw plan

Wie de afgelopen weken over de grens tankte, deed dat met een flinke Duitse korting. Op 1 januari is die voorbij, al heeft Berlijn al iets anders klaarliggen.

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- Flop – Lekker werken achter het stuur

Dit is zo'n onderwerp waarin ik mijn persoonlijke mening maar slecht kan onderdrukken. Als je met je telefoon in je hand achter het stuur wordt gesnapt, krijg je (volledig terecht) een dikke vette boete. Maar ondertussen heb je een merk dat wel bezig is om e-mail en Teams-vergaderingen in je auto te krijgen. Zucht, make it make sense.

- Flop – Niet geschikt voor Nederland

En nog zo één ... Dikke pick-ups zijn niet gemaakt voor Nederlandse wegen, dus wat doén ze hier in godsnaam. Dat die auto's (of boten) hier niet passen, bewijst dit onderzoek wel.

- Flop – Chinees valt door de mand

Voor het eerst staat er een auto van een Chinese fabrikant in het TÜV-Report, de grote Duitse ranglijst van auto's die bij de periodieke keuring worden afgekeurd. Een goed debuut kun je het niet noemen ...