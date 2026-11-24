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Bij hardnekkige foutparkeerders denk je misschien meteen aan Duitse premiummerken. Maar uit onderzoek komt een heel ander merk als grootste boosdoener naar voren.

Een parkeerplaats vinden is soms al lastig genoeg. Extra irritant is het dan ook als iemand zijn auto zo neerzet dat er geen ruimte meer is voor een ander. Op sociale media worden dit soort parkeerkunsten regelmatig aan de schandpaal genageld, inclusief foto's.

AutoTrack analyseerde ruim 4000 foto's van fout geparkeerde auto's en ontdekte opvallende verschillen.

Schijn bedriegt

Volkswagen staat bovenaan wanneer je simpelweg kijkt welke automerken het vaakst op deze foto's voorkomen. Maar dat zegt natuurlijk niet alles. Er rijden in Nederland nu eenmaal meer Volkswagens (zo’n 1,1 miljoen stuks) rond dan auto’s van andere merken.



Volkswagen: 11,89% Mercedes: 9,25% BMW: 7,64% Ford: 5,78% Audi: 5,54%

Ram-bestuurders de grootste parkeerboosdoeners

Met de 4000 onderzochte foto's als basis en rekening houdend met de aantallen van het Nederlandse wagenpark, ziet de top 5 van merken onder de foutparkeerders er heel anders uit.



Ram: 24,8 keer zo vaak als verwacht Porsche: 3,5 keer zo vaak als verwacht Land Rover: 2,9 keer zo vaak als verwacht Tesla: 2,1 keer zo vaak als verwacht Jeep: 1,9 keer zo vaak als verwacht

Zoals je ziet, steekt het Amerikaanse merk Ram met kop en schouders boven de rest uit. Auto's van dit merk komen bijna 25 keer zo vaak op de onderzochte foto's voor als je op basis van hun aandeel in het Nederlandse wagenpark zou verwachten.

Dat is een enorm verschil met de nummer twee, Porsche. Toch is ook dat merk oververtegenwoordigd; is 3,5 keer zo vaak als verwacht. Land Rover volgt met een factor 2,9. Ook Tesla's (2,1) en Jeeps (1,9) zijn vaker betrapt op fout en/of asociaal parkeren dan je op grond van hun aantallen zou mogen verwachten.

Dat Ram zo extreem hoog scoort, heeft waarschijnlijk veel te maken met het formaat van zijn auto's. Zo is de Ram 1500 bijna zes meter lang en ruim twee meter breed. Daarmee is hij aanzienlijk groter dan de meeste auto's waarvoor Nederlandse parkeerplaatsen zijn ontworpen.

Braafste jongetjes van de parkeerklas

BMW en Audi, merken die nogal eens met asociaal verkeersgedrag worden geassocieerd, ontbreken in aso-top 5. Tot de allerbraafste jongetjes van de parkeerklas behoren Mazda, Suzuki en Peugeot. Die merken werden in verhouding tot hun registraties duidelijk minder vaak als foutparkeerders gesignaleerd.

En Volkswagens mogen dan het vaakst worden betrapt, verhoudingsgewijs parkeren VW-rijders niet vaker verkeerd dan gemiddeld.

Foutparkeren kost minimaal 130 euro

Wie zijn auto verkeerd neerzet, riskeert een flinke boete. De meeste parkeerovertredingen kosten je 130 euro. Dat bedrag geldt onder meer voor parkeren buiten een aangegeven parkeervak, dubbelparkeren, parkeren op de stoep of het fietspad en het blokkeren van een in- of uitrit.

Ook wie zijn auto binnen vijf meter van een kruispunt neerzet of een laadplek bezet zonder daadwerkelijk te laden, riskeert een boete van 130 euro.

500 euro hoogste parkeerboete

Nog veel duurder wordt het als je onterecht op een gehandicaptenparkeerplaats gaat staan. Daarvoor betaal je 400 euro. Is de parkeerplaats gereserveerd voor een specifiek kenteken, dan loopt de boete zelfs op tot 500 euro.

De foto van de foutief geparkeerde Ram is met AI gegenereerd.