Deze auto verkoopt voor geen meter in de VS, en dus stuurt Stellantis 'm naar Europa

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De elektrische Dodge Charger Daytona verkoopt voor geen meter in de Verenigde Staten. Stellantis, het concern waar Dodge onder valt, probeert het daarom in Europa.

De eerste elektrische muscle car flopt momenteel stevig in de VS. In 2025 verkocht Dodge nog 7421 exemplaren van de elektrische Charger, maar de verkoop stortte volledig in nadat de federale EV-subsidie door president Trump werd geschrapt. In het laatste kwartaal van vorig jaar werden er nog maar 346 exemplaren geregistreerd, en in het eerste kwartaal van 2026 kwam Dodge niet verder dan 240 stuks.

Benzineversie doet het iets beter

Met de benzineversie, de Charger Sixpack, gaat het iets minder dramatisch. In het eerste kwartaal van dit jaar verkocht Dodge er 1672, al zijn productie en verkoop pas de afgelopen maanden goed op gang gekomen. Afgezet tegen de aantallen die de oude Charger ooit haalde, blijft het echter een mager resultaat. Ter vergelijking: de vorige Charger ging jarenlang meer dan 80.000 keer per jaar over de toonbank.

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Waarom Stellantis het toch in Europa probeert

Toch haalt Stellantis de Charger naar Europa. Op ons continent heeft de elektrische variant van de Charger één groot voordeel: geen fabrikant die in Europa actief is, heeft iets vergelijkbaars in de showroom staan. Ook groeit de vraag naar elektrische auto's hier harder dan in de VS. Daar komt bij dat Dodge ruim voldoende fabriekscapaciteit heeft om meer Chargers te bouwen, en dat Amerikaanse fabrikanten dankzij een handelsdeal tussen de Amerikaanse regering en de EU hun auto's nu zonder importheffing naar Europa kunnen sturen.

Dodge Charger Daytona prijs

De dubbele elektromotor in de elektrische Dodge Charger levert 630 pk, het accupakket van 94 kWh is goed voor een geschatte actieradius van zo'n 430 kilometer, en opladen van 20 naar 80 procent kost volgens Dodge ongeveer 24 minuten. Een Europese prijs is er nog niet, maar hij wordt ongetwijfeld duurder dan in de VS. In zijn thuisland beginnen de prijzen bij 74.490 dollar, dus wij rekenen op minimaal 80.000 euro in Europa.

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Ook benzine

Stellantis stuurt overigens niet alleen de elektrische Daytona naar Europa, maar ook de benzineversie, en beide komen in twee- en vierdeurs uitvoering. De verkoop in Europa wordt toevertrouwd aan importpartner KW Automotive.

En in Nederland?

We verwachten niet dat de Charger met benzinemotor ook naar Nederland komt: zijn twin-turbo zes-in-lijn benzinemotor zorgt voor een enorm bpm-bedrag. Voor de elektrische Charger Daytona ligt dat anders, want voor een EV geldt slechts het vaste bpm-starttarief van 687 euro. De kans dat de stekkerversie hier op de markt komt, is dan ook groter.