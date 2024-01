Dit veelbelovende EV-platform van Stellantis zit waarschijnlijk niet in jouw volgende auto

Nieuws

We hebben goed nieuws en slecht nieuws. Stellantis heeft een veelbelovend platform gepresenteerd dat hun volgende generatie van EV’s aan indrukwekkende specificaties gaat helpen. Het slechte nieuws? Naar alle waarschijnlijkheid zal jij er niet van profiteren.

We kennen Stellantis als het moederbedrijf van een heleboel automerken. Het concern heeft meerdere in Nederland populaire merken in zijn portefeuille, zoals bijvoorbeeld Fiat, Opel, Peugeot en Citroën.

Jammer genoeg wordt het nieuwe STLA Large-platform juist ontwikkeld voor merken die bij ons niet te koop zijn, of waar we weinig mee hebben: Dodge, Jeep, Maserati en Alfa Romeo. Dat maakt Stellantis bekend in een persbericht.

Tip Ontspan nabij Arnhem Wil jij genieten van een mooi uitzicht over de Rijn én dicht bij hartje Arnhem slapen? Ga dan voor een verblijf bij NH Arnhem Rijnhotel****! Bekijk aanbieding

STLA Large specificaties

De elektrische auto’s van deze merken zullen in de toekomst hun technische basis delen. Het STLA Large-platform wordt beschikbaar in 400 volt of 800 volt-architectuur. Laatstgenoemde kan zorgen voor razendsnelle laadtijden. Stellantis communiceert een maximaal laadvermogen van 270 kW of 4,5 kWh per minuut, waarmee het een van de marktleiders zou worden.

STLA Large kan overweg met 1 of 2 elektromotoren, waardoor EV’s op dit platform kunnen worden geproduceerd met voorwiel-, achterwiel-, of vierwielaandrijving.

Lees al het laatste autonieuws in onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Volgens Stellantis werkt het platform standaard met een accupakket van 85 kWh en krijgen de topmodellen een grotere batterij van 118 kWh. Deze ferme knapen gaan zorgen voor indrukwekkende actieradiussen. En omdat het platform is ontworpen om flexibel te zijn, kunnen er in de toekomst nog grotere batterijen worden geïnstalleerd.

Veelzijdig

Het platform is volgens Stellantis zeer veelzijdig. Zo kan het met zijn razendsnelle acceleratie (0-100 in 2 seconden) dienen als basis voor elektrische supercars. Maar ook voor grote suv’s is het platform ideaal met mogelijkheden voor een sperdifferentieel en andere offroad-technieken.

Veelbelovend

Het is duidelijk dat het STLA Large-platform van Stellantis veelbelovend is en een volgende stap is om elektrische auto’s beter te maken. Het is alleen jammer dat het waarschijnlijk niet jouw toekomstige EV beter maakt - of je moet mans genoeg zijn om een Tesla of Volkswagen te laten staan voor een Jeep, Alfa Romeo of Maserati.