Prijsverlagingen elektrische auto’s: één autoconcern biedt dapper weerstand

Tesla zet de autowereld al een jaar op z’n kop met zijn prijsverlagingen. Veel bange automerken doen hetzelfde, maar de baas van Stellantis kijkt wel link uit met deze prijzenslag.

Half januari verlaagde Tesla nog de prijs van de Tesla Model Y. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. In China deed Tesla vorig jaar al hetzelfde, waarna Volkswagen zich genoodzaakt zag hetzelfde te doen met zijn elektrische modellen.

Ook in Nederland houden merken elkaar scherp in de gaten. Merken als Toyota en Cupra verlaagden recent nog de prijzen van hun EV-modellen.

Geen prijsverlaging Stellantis

Maar Stellantis doet er niet aan mee. Merken richten elkaar te gronde als ze erin meegaan, zegt CEO Carlos Tavares. De boodschap van de hoogste baas is even simpel als alarmerend. “Als je de prijzen verlaagt zonder dat de kosten naar beneden gaan, krijg je een bloedbad”, zei Tavares tegen Reuters. De verliezen stapelen zich op bij een neerwaartse prijsspiraal. Niet elk merk gaat de prijzenoorlog overleven. “Ik ken een merk dat zijn prijzen drastisch verlaagde, wat een dramatisch effect had op de winst.” Driemaal raden welk merk hij op de korrel heeft ...



Elektrische modellen Jeep 2024

Tavares sprak zijn ongerustheid uit bij de onthulling van een nieuw platform voor elektrische auto’s, dat met name wordt ingezet voor de Amerikaanse Stellantis-merken Jeep en Dodge. Pas dit jaar komt in de Verenigde Staten de eerste elektrische auto van Stellantis op de markt. Het gaat om de Ram ProMaster, een elektrisch bestelbusje. Vervolgens verschijnt de elektrische Jeep Wagoneer S, met een actieradius van 650 kilometer. Die gaat concurreren met de BMW iX, maar het is onduidelijk of hij ook naar Europa komt.

Elektrische Dodge Charger

Het derde stekkermodel voor de Verenigde Staten is de Jeep Recon, de elektrische tegenhanger van de Jeep Wrangler. Net als bij de Wrangler, kun je de voorruit wegklappen en de deuren verwijderen. De komst van de Recon betekent vast en zeker het einde van de Wrangler, al zegt Jeep dat zelf nog niet met zoveel woorden. De Recon gaat in 2024 in productie in de Verenigde Staten, maar later maakt-ie ook de oversteek naar Europa. Ook een Dodge Charger EV met 900 pk (!) staat op de rol.



Citroën e-C3 komt voorjaar 2024

Is Stellantis het dorpje dat dapper weerstand biedt? Of is het naïef om niet mee te doen? Stellantis heeft in de Verenigde Staten nog geen elektrische modellen en vanaf de zijlijn is het altijd makkelijker om kritiek te leveren op Tesla.

Het autoconcern heeft in Europa in elk geval een sterkte troef in handen met een auto die ook zonder korting al aantrekkelijk geprijsd is: de Citroën e-C3. Het is een van de eerste elektrische auto’s met een prijs onder de 25.000 euro (prijs Nederland: 24.290 euro). De Citroën e-C3 komt al in het voorjaar op de markt. Later volgt een versie van Opel.