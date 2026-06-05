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Er is nog altijd veel te doen over de aankomende EU-ban op de verbrandingsmotor (2035). Bij Volkswagen zijn ze de discussie zat, in Wolfsburg geloven ze dat mensen er uiteindelijk vanzelf wel achterkomen dat EV's beter zijn.

Dat zegt topman Martin Sander in gesprek met het Britse Auto Express. Sander, bij Volkswagen verantwoordelijk voor verkoop en marketing, heeft een hekel aan het eindeloze gesprek over het verbod op de verbrandingsmotor. Iedereen praat alleen nog over die einddatum (1 januari 2035), vindt hij, en dat is volgens hem precies de verkeerde manier om klanten warm te maken voor iets nieuws. Je overtuigt niemand van een nieuwe techniek door vooral het negatieve te benadrukken en maar te blijven treuren om het verbod van de vertrouwde verbrandingsmotor.

Overtuigen in plaats van verbieden

Wat Sander betreft gooien we de discussie radicaal om. Neem de obstakels weg die mensen nu tegenhouden om elektrisch te gaan rijden: zorg voor goede laadinfrastructuur, vertel over de voordelen van EV's en doe iets aan de energieprijzen. Dan stappen vanzelf steeds meer mensen over. Niet omdat het moet, maar omdat de EV simpelweg de betere keuze wordt. In 2035 blijft er dan volgens Sander hooguit een handjevol kopers over dat per se nog een benzineauto wil.

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Dreiging en leerschool

Volkswagen wil dus graag naar een overwegend elektrisch aanbod. Daarbij zijn ze zich terdege bewust van de dreiging uit China. Sander ziet dat echter niet alleen als gevaar, maar ook als leerschool. Juist door de strijd aan te gaan met de Chinese concurrentie, leert Volkswagen sneller en goedkoper te produceren. Het draait daarbij om schaal, efficiëntie en kosten, want concurreren met de Chinezen kan volgens Sander alleen als de prijs klopt. Een alternatief is er volgens hem niet.

Geen range-extender voor Europa

Volkswagen leert volgens Sander veel van zijn activiteiten op de Chinese markt. Maar auto's met range-extender, die het merk wel in China verkoopt, komen niet naar Europa. Net als Volkswagen-CEO Thomas Schäfer eerder dit jaar al liet weten, ziet Sander daar voor de Europese markt geen ruimte voor. Het merk heeft voldoende aan mild-hybrides, volledige hybrides, plug-in hybrides en volledig elektrische modellen met kleine en grote accu's.