Dit onbekende Chinese merk verkoopt in Nederland meer auto’s dan veel oude bekenden

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Met 33.061 registraties in oktober dit jaar, daalde de verkoop van nieuwe auto’s met 3,5 procent ten opzichte van diezelfde maand in 2025. Op zoek naar de uitschieters, viel één Chinese nieuwkomer ons in het bijzonder op.

Alles bij elkaar wisten de Nederlandse autodealers tot en met oktober 297.051 nieuwe auto’s aan de man te brengen. Vergeleken met de 304.128 stuks van januari tot en met oktober 2025 is dat een daling van 2,3 procent. Dat blijkt uit cijfers van RDC, geanalyseerd door RAI Vereniging en Bovag.

Top 5 merken

In de top 5 van meest geregistreerde merken nam Kia de koppositie over van Toyota en maakte Volkswagen een comeback. Tesla, in september nog de nummer 2, zakte heel diep weg. Het kelderde van 3165 auto’s in september, tot slechts 336 stuks in afgelopen maand. Dat is in elk geval deels te wijten aan de manier waarop Tesla wereldwijd zijn productie- en verkoopcijfers communiceert.

Dat doet het bedrijf per kwartaal, waardoor er een prikkel bestaat om zo veel mogelijk auto’s net vóór het einde van het kwartaal aan klanten af te leveren. Dat zie je duidelijk terug in de Nederlandse registratiecijfers van Tesla. In de derde, zesde, negende en twaalfde maand zijn die steevast hoger dan in de twee maanden ervoor.

# Merk Aantal 1 Kia 3.087 2 Volkswagen 2.931 3 Skoda 2.261 4 Renault 2.171 5 Toyota 2.076

Opvallende nieuwkomer verslaat oudgedienden

De naam Geely is onder veel Nederlanders geen onbekende meer; zo heet immers het gigantische Chinese concern achter onder meer Volvo, Polestar en Lynk & Co. In veel andere landen verkoopt Geely ook al jaren auto's onder de eigen naam en sinds kort is het daarmee ook in Nederland gestart. Sterker nog, met de E2 (67 stuks), de E5 (99) en de Starray (134) werden in oktober dit jaar exact 300 Geely’s geregistreerd. Daarmee liep het merk afgelopen maand dus maar 36 auto’s achter op Tesla. Een heleboel andere, veel bekendere merken, moesten Geely zelfs voor zich dulden. In onderstaande tabel noemen we de opvallendste.

Merk Aantal Geely 300 Dacia 268 Lynk & Co 266 Land Rover 241 Jeep 195 Fiat 158 Smart 152 Mitsubishi 147 Honda 127 Polestar 98

Top 5 modellen

Na onze rondgang door de krochten van de verkoopcijfers, gaan we even terug naar de populairste modellen van oktober. Daarin staat de Skoda Elroq op één. Opvallender vinden we de comeback van de Volvo EX30 tussen de meest geregistreerde modellen. De compacte Zweed beleefde in 2024 een topjaar met bijna 11.000 stuks , maar viel in 2025 sterk terug tot nog geen 5300 registraties. Dit jaar staat de EX30 tot dusver op ruim 3600 stuks. Of het oktobercijfer een tijdelijke opleving is, of dat de EX30 zich structureel in de top 5 weet te nestelen, moet de komende maanden blijken.