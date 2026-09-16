3 voordelen en 3 nadelen van de Kia EV2

Bart Smakman
Door Bart Smakman
3 voordelen en 3 nadelen van de Kia EV2

Heb je alle reviews van de Kia EV2 gelezen en alle video’s bekeken? Dan ben je hier aan het juiste adres: wij belichten de minder bekende plus- en minpunten van de elektrische Kia.

De actieradius van de Kia EV2 hebben we getest en onze review van de Kia EV2 staat online. Zelfs het snelladen hebben we uitgebreid in kaart gebracht – compleet met gedetailleerde én verhelderende laadgrafiek.

Lees ook Getest: snelladen met Kia EV2 kost minder tijd dan in folder staat Getest: snelladen met Kia EV2 kost minder tijd dan in folder staat

In het artikel dat je nu leest, ontdek je drie plus- en minpunten die je aandacht verdienen. Zo, nu weet je alles over de compacte elektrische cross-over van Kia.

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3 voordelen van de Kia EV2

3 voordelen en 3 nadelen van de Kia EV2

Pluspunt 1: Zuinig in de stad

Klanten voor de kleine accu zullen vooral in en rond de stad rijden. Met zulke ritjes haal je de WLTP-actieradius met gemak (10,7 kWh/100 km = 364 km).

3 voordelen en 3 nadelen van de Kia EV2

Pluspunt 2: Energieverbruik in kaart

Als Volkswagen en Skoda voor de ID. Polo en Epiq iets willen afkijken van Kia, laat het dan de uitgebreide informatievoorziening zijn. Zoals de batterijtemperatuur en de energieverbruikers.

3 voordelen en 3 nadelen van de Kia EV2

Pluspunt 3: Fysieke knoppen

Terwijl Chinese EV’s met grote beeldschermen de markt overspoelen, koesteren wij de fysieke knoppen voor de temperatuur, het volume en de spiegels.

3 nadelen van de Kia EV2

3 voordelen en 3 nadelen van de Kia EV2

Minpunt 1: Duitse optieprijzen

Kia gaat Volkswagen achterna met zijn prijslijst: de handige verschuifbare achterbank kost extra en de warmtepomp zit in een duur pakket (1995 euro).

3 voordelen en 3 nadelen van de Kia EV2

Minpunt 2: Frunk optioneel

Onder de motorkap van de Air zitten al bevestigingspunten voor een frunk. Dat kun je negatief opvatten (gierige Kia) of positief (ik fiks er zelf een).

3 voordelen en 3 nadelen van de Kia EV2

Minpunt 3: Moeilijke handgrepen

Een mogelijke reden om de Skoda Epiq te verkiezen boven de Kia EV2 zijn de ‘moeilijke’ uitklapbare handgrepen. De Epiq heeft gewone handvatten.

3 voordelen en 3 nadelen van de Kia EV2
3 voordelen en 3 nadelen van de Kia EV2

Waar laad je de laadkabel?

Bij veel EV2-rijders zal de laadkabel onder de vloer van de kofferbak leven. Dat is een aangenaam bestaan, want de opbergbak biedt alle ruimte die een laadsnoer zich wensen kan. We kijken onder de motorkap van onze testauto of daar een frunk zit, maar het mag niet zo zijn. 

Dat is het nadeel van onze betaalbare Air-uitvoering: voor de frunk van 15 liter moet je minimaal de Plus-uitvoering bestellen. We kunnen ons niet herinneren dat we eerder een EV hebben getest waarbij sommige uitvoeringen wel over een frunk beschikken en andere niet.

Lees ook REVIEW - Volkswagen ID. Polo REVIEW - Uit deze betaalbare Volkswagen kan heel Europa hoop putten (+ video)
Speciale editie
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148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers

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Bart Smakman
Door Bart Smakman

Test graag elektrische auto's omdat ze zo soepel rijden en er veel valt te ontdekken. Wat is bijvoorbeeld de actieradius in de praktijk en hoe verloopt het snelladen? Vindt dat elke auto stoelverwarming moet hebben, want er bestaat geen groter genot. Lees meer »

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