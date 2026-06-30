Koreaanse SUV is er pas net, maar troeft grote concurrenten nu al af met véél lagere prijs
De Kia EV2 is pas net op de markt, maar heeft nu al zijn grote concurrenten verslagen. Althans, als het om prijs gaat, want de compacte SUV is nu via onze private lease vergelijker al een stuk goedkoper dan zijn grote concurrenten: de Skoda Epiq en de Renault 4.
Over de Kia EV2
De Kia EV2 heb je al vanaf 389 euro per maand. Dat is een relatief scherpe prijs, zeker als je dit vergelijkt met zijn grote concurrenten: de Skoda Epiq en de Renault 4. De Tsjechische SUV kost namelijk minimaal 419 euro, de Fransman kost zelfs minimaal 429 euro. Het scheelt dus minimaal 30 euro per maand, een bedrag dat over een gehele looptijd kan oplopen tot duizenden euro's.
148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers
Zijn er nog meer voordelen te ontdekken aan de EV2, en heeft het model ook mindere kanten? We beschrijven het voor je hieronder. De Kia EV2 private lease je via Auto Review.
|Pluspunten
|Minpunten
|+ Fijn geveerd
|- Beenruimte niet overdadig
|+ Beste range in zijn klasse
|- Kofferbak al helemaal niet
|+ Opvallend stil aan boord
|- Menu touchscreen ietwat
onoverzichtelijk
Kia EV2 Essential
Wat betreft uitrustingsniveaus heb je bij de Kia EV2 de keuze uit Essential, Air, Plus, Plus Advanced en GT-Line. Al vanaf het basismodel (Essential) is de EV2 netjes uitgerust:
- Stoffen bekleding
- 16 inch stalen velgen met wieldeksel
- Single zone climate control
- LED-koplampen (reflectie)
- 12,3 inch digitaal instrumentencluster
- 12,3 inch infotainmentscherm
- Draadloze Apple CarPlay en Android Auto
- Achteruitrijcamera met dynamische begeleiding
- Parkeersensoren voor en achter
- Adaptive Cruise Control (SCC2) met fileassistentie
- Snelwegassistentie (HDA)
- Rijstrookassistentie en rijstrookvolgassistentie (LFA 2.0)
- Dodehoekassistentie
- Autonome noodremassistentie met voetganger- en fietserdetectie
- Intelligente snelheidsbordenassistentie
- Automatisch dimmende binnenspiegel
- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
- 11 kW boordlader
Specificaties
|Uitvoering
|42,2 kWh
|61 kWh
|Vermogen
|147 pk
|135 pk
|Koppel
|250 Nm
|250 Nm
|Accucapaciteit
|42,2 kWh
|61 kWh
|Batterijtype
|Lithium-ion (LFP)
|Lithium-ion (NMC)
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|15,1-15,5 kWh/100 km
|15,2-16,3 kWh/100 km
|WLTP-actieradius
|308-317 km
|413-453 km
|Laadvermogen
|11 kW (optioneel 22 kW)
|11 kW (optioneel 22 kW)
|Laadtijd AC (0%-100%)
|4 u
|6 u
|Snellaadvermogen
|115 kW
|115 kW
|Snellaadtijd (10%-80%)
|29 min
|30 min
De Kia EV2 is een technisch indrukwekkende en fijn rijdende SUV. Dat maakt de Koreaan samen met zijn scherpe prijs een geduchte concurrent voor de Epiq en de R4. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.
Waarom kiezen voor private lease?
Private lease maakt autorijden een stuk eenvoudiger en zorgt voor meer grip op je financiën. Je betaalt namelijk een vast bedrag per maand, waarin vrijwel alle kosten voor de auto al zijn inbegrepen – denk aan afschrijving, verzekering en onderhoud. Zo voorkom je verrassingen, zoals dure reparaties of een jaarlijkse verzekeringsrekening. Het enige wat je zelf nog moet regelen, zijn de kosten voor brandstof of elektriciteit om de auto te kunnen gebruiken.
148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers