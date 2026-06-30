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Koreaanse SUV is er pas net, maar troeft grote concurrenten nu al af met véél lagere prijs

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Koreaanse SUV is er pas net, maar verslaat grote concurrenten nu al met véél lagere prijs

De Kia EV2 is pas net op de markt, maar heeft nu al zijn grote concurrenten verslagen. Althans, als het om prijs gaat, want de compacte SUV is nu via onze private lease vergelijker al een stuk goedkoper dan zijn grote concurrenten: de Skoda Epiq en de Renault 4. 

De beste deal voor de Kia EV2

Koreaanse SUV is er pas net, maar verslaat grote concurrenten nu al met véél lagere prijs
Koreaanse SUV is er pas net, maar verslaat grote concurrenten nu al met véél lagere prijs

Over de Kia EV2

De Kia EV2 heb je al vanaf 389 euro per maand. Dat is een relatief scherpe prijs, zeker als je dit vergelijkt met zijn grote concurrenten: de Skoda Epiq en de Renault 4. De Tsjechische SUV kost namelijk minimaal 419 euro, de Fransman kost zelfs minimaal 429 euro. Het scheelt dus minimaal 30 euro per maand, een bedrag dat over een gehele looptijd kan oplopen tot duizenden euro's. 

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Zijn er nog meer voordelen te ontdekken aan de EV2, en heeft het model ook mindere kanten? We beschrijven het voor je hieronder. De Kia EV2 private lease je via Auto Review.

Pluspunten Minpunten
+ Fijn geveerd - Beenruimte niet overdadig
+ Beste range in zijn klasse - Kofferbak al helemaal niet
+ Opvallend stil aan boord - Menu touchscreen ietwat 
onoverzichtelijk

De beste deal voor de Kia EV2

Koreaanse SUV is er pas net, maar verslaat grote concurrenten nu al met véél lagere prijs
Koreaanse SUV is er pas net, maar verslaat grote concurrenten nu al met véél lagere prijs
Koreaanse SUV is er pas net, maar verslaat grote concurrenten nu al met véél lagere prijs
Koreaanse SUV is er pas net, maar verslaat grote concurrenten nu al met véél lagere prijs
Koreaanse SUV is er pas net, maar verslaat grote concurrenten nu al met véél lagere prijs

Kia EV2 Essential

Wat betreft uitrustingsniveaus heb je bij de Kia EV2 de keuze uit Essential, Air, Plus, Plus Advanced en GT-Line. Al vanaf het basismodel (Essential) is de EV2 netjes uitgerust:

  • Stoffen bekleding
  • 16 inch stalen velgen met wieldeksel
  • Single zone climate control
  • LED-koplampen (reflectie)
  • 12,3 inch digitaal instrumentencluster
  • 12,3 inch infotainmentscherm
  • Draadloze Apple CarPlay en Android Auto
  • Achteruitrijcamera met dynamische begeleiding
  • Parkeersensoren voor en achter
  • Adaptive Cruise Control (SCC2) met fileassistentie
  • Snelwegassistentie (HDA)
  • Rijstrookassistentie en rijstrookvolgassistentie (LFA 2.0)
  • Dodehoekassistentie
  • Autonome noodremassistentie met voetganger- en fietserdetectie
  • Intelligente snelheidsbordenassistentie
  • Automatisch dimmende binnenspiegel
  • In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
  • 11 kW boordlader
Koreaanse SUV is er pas net, maar verslaat grote concurrenten nu al met véél lagere prijs
Koreaanse SUV is er pas net, maar verslaat grote concurrenten nu al met véél lagere prijs
Koreaanse SUV is er pas net, maar verslaat grote concurrenten nu al met véél lagere prijs

De beste deal voor de Kia EV2

Specificaties

Uitvoering 42,2 kWh 61 kWh
Vermogen  147 pk 135 pk
Koppel 250 Nm 250 Nm
Accucapaciteit  42,2 kWh 61 kWh
Batterijtype Lithium-ion (LFP) Lithium-ion (NMC)
Gemiddeld verbruik (WLTP) 15,1-15,5 kWh/100 km 15,2-16,3 kWh/100 km
WLTP-actieradius 308-317 km 413-453 km
Laadvermogen 11 kW (optioneel 22 kW) 11 kW (optioneel 22 kW)
Laadtijd AC (0%-100%) 4 u 6 u
Snellaadvermogen 115 kW 115 kW
Snellaadtijd (10%-80%) 29 min 30 min

De Kia EV2 is een technisch indrukwekkende en fijn rijdende SUV. Dat maakt de Koreaan samen met zijn scherpe prijs een geduchte concurrent voor de Epiq en de R4. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease maakt autorijden een stuk eenvoudiger en zorgt voor meer grip op je financiën. Je betaalt namelijk een vast bedrag per maand, waarin vrijwel alle kosten voor de auto al zijn inbegrepen – denk aan afschrijving, verzekering en onderhoud. Zo voorkom je verrassingen, zoals dure reparaties of een jaarlijkse verzekeringsrekening. Het enige wat je zelf nog moet regelen, zijn de kosten voor brandstof of elektriciteit om de auto te kunnen gebruiken.

Lees ook 9 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand 19 elektrische private lease auto’s voor minder dan 400 euro per maand
Speciale editie
NIEUW! Classics
NIEUW! Classics

148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers

Bestel hier
Koreaanse SUV is er pas net, maar verslaat grote concurrenten nu al met véél lagere prijs
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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