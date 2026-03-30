Review: zo bezorgt Kia EV2 de Volkswagen ID. Cross en Skoda Epiq nachtmerries

Met de Kia EV3 heeft het merk al een succesnummer in zijn gamma, en met de nieuwe EV2 willen de Koreanen een segmentje lager hun geluk beproeven. Maar de concurrentie is stevig.

Wat valt op aan de Kia EV2?

In 2025 maakten de Skoda Elroq en de Kia EV3 die de dienst uit in Nederland. Dit jaar lijkt het er door de komst van compactere en dus ook goedkopere modellen op dat het vuurwerk een segment later gaat plaatsvinden. De Volkswagen-groep komt met de Volkswagen ID. Cross en Skoda Epiq, Renault had al een sterke kandidaat in huis met de Renault 4. En vergeet ook de EV’s van Stellantis niet, zoals de Opel Mokka, Peugeot 2008 en Jeep Avenger.

De Kia EV2 is met zijn lengte van 4,06 meter een compacte SUV, maar qua design lijkt hij sterk op zijn grotere broer, de EV3. Vooral aan de voorkant is het familiegezicht van Kia duidelijk herkenbaar. Achteraan heeft Kia meer werk gemaakt van een eigen design. De lichtunits zitten lager in de bumper en niet naast de achterruit, zoals bij de EV3 en EV9.

Als je het geheel niet zo geslaagd vindt begrijpen we dat wel, maar wat we wél kunnen zeggen, is dat de auto er in het echt een stuk beter uitziet dan op foto’s. Wij waren in ieder geval positief verrast toen we oog in oog stonden met de EV2.

Binnen in de Kia valt het grote panoramadisplay van bijna 30 inch op. Deze bestaat uit een digitaal instrumentarium van 12,3 inch, een infotainmentscherm van eveneens 12,3 inch en een apart 5-inch display voor de klimaatregeling.

Wat is goed aan de Kia EV2?

De EV2 is speciaal voor Europa bedoeld. De auto wordt gebouwd in Slowakije, maar ook tijdens de ontwikkeling dienden de Europese wegen als uitgangspunt. En dat merk je als je ermee rijdt. Op de wegen in en rondom Lissabon merken we dat de vering zo goed als perfect is afgesteld. Niet te hard, niet te zacht, precies zoals je zou willen. Meerdere keren rijden we enigszins huiverig op een ruwer stuk van de weg (in Portugal zijn ze schijnbaar niet zo zuinig op hun asfalt als dat we hier zijn), maar de EV2 geeft geen kick. Met deze relatief korte wielbasis zou je misschien wel verwachten dat je vullingen door elkaar worden geschud, maar niets is minder waar.

De Kia-technici hebben vermoedelijk ook het stuurgevoel naast de Europese maatstaf gehouden, want ook dat is dik in orde. De besturing is licht, maar biedt wel genoeg genoeg gevoel om de EV2 precies te kunnen plaatsen. Doods wordt het nooit.

Daarnaast is de EV2 opvallend stil. Kia heeft op meerdere plekken in de auto extra geluiddempende foam geplaatst, zoals bijvoorbeeld onder de wielkasten en motorkap. Dit heeft zijn vruchten zeker afgeworpen.

Dan naar het technische gedeelte. Ook daar gooit Kia hoge ogen. De Koreanen bieden de keuze uit twee batterijvarianten: een accupakket van 42,2 kWh en een grotere batterij van 61,0 kWh.

Daarmee komt de actieradius uit op respectievelijk 317 en 453 kilometer. Kia meldt trots dat de EV2 daarmee de beste range in zijn klasse heeft. En inderdaad, de Epiq (315 en 430 kilometer), ID. Cross (312 en 436 kilometer) en Renault 4 (308 en 409 kilometer) moeten hun meerdere erkennen in de EV2. Ook de vele afgevaardigden van Stellantis komen niet tot 453 kilometer. Al zijn de verschillen minimaal.

In de praktijk springt de EV2 relatief zuinig met zijn stroom om. In het drukke verkeer van Lissabon noteren we zelfs even een verbruik van 13,6 kWh/100 kilometer, uiteindelijk komen we op een gemiddelde van 16,5 kWh. Netjes, zeker omdat de omstandigheden niet ideaal zijn. Het is onverwacht koud in het zuiden van Portugal en bovendien ook nog eens kletsnat.

Als je de batterij leeg hebt gereden, kun je de EV2 aan laadpaal in de wijk of op je oprit opladen met 22 kW. Daarvoor moet je wel het vrij prijzige EV Tech Pack ter waarde van 1995 euro aankruisen, maar toch: de concurrenten bieden dit niet aan. Snelladen gaat met maximaal 115 kW en is in ongeveer een half uurtje gepiept (10 tot 80 procent).

Nog een pluspunt: het interieur van de EV2 is een fijne plek om te vertoeven. Natuurlijk merk je dat de materialen niet de hoofdprijs mochten kosten, maar dit heeft Kia goed weten te verbloemen door het gebruik van stofjes en zachtere materialen.

Wat kan beter aan de Kia EV2?

Kia belooft in de Kia EV2 de ruimte van een segment hoger. Dat vinden we toch een beetje tegenvallen als we instappen. Niet alleen de beenruimte is zo-zo, ook de ruimte in de kofferbak is niet overdadig. Onze testauto komt tot 362 liter. Toch kun je mogelijk meer kwijt in de EV2, en dan hebben we het niet eens over de frunk van 15 liter (niet beschikbaar op de Essential of Air).

Je kunt namelijk ook voor een 4 zits-configuratie kiezen, waardoor je een verschuifbare achterbank krijgt. Dan varieert de inhoud van de bagageruimte van 321 tot 403 liter. Al gaat dat in laatstgenoemde positie natuurlijk wel ten koste van de beenruimte, die toch al niet overdadig was.

En zelfs met 403 liter biedt de EV2 minder ruimte dan de belangrijkste concurrenten. De Renault 4 komt tot maximaal 420 liter, de Volkswagen Group-tweeling zelfs tot 475 liter.

Over het rijden hebben we weinig te klagen, behalve dat de Kia ons vrij snel, en wat ons betreft onterecht, sommeert om pauze te nemen. En wij maar denken dat we uitgerust achter het stuur zaten… Om dit en andere vervelende rijhulpsystemen het zwijgen op te leggen, moeten we in een vrij onoverzichtelijk menu duiken. Liever zien we één knop die dat in een keer regelt, zoals dat bijvoorbeeld kan bij Renault.

Wat is de prijs van de Kia EV2?

De Kia EV2 is in vijf smaken en met twee batterijen te bestellen. De basisversie heet Essential en heeft altijd het accupakket van 42,2 kWh. Deze versie kost 27.595 euro.

Daarboven staan de uitvoeringen Air, Plus en Plus Advanced. De Air begint bij 30.095 euro met de kleine batterij of 33.595 euro met de grotere 61 kWh-accu. De Plus kost minimaal 32.095 euro, terwijl de luxere Plus Advanced start bij 34.095 euro.

Bovenaan in het gamma staat de GT-Line. Die wordt altijd geleverd met de grote batterij en kost minimaal 39.895 euro.

Hoe verhouden deze prijzen zich tegenover de concurrenten? De Renault 4 is met zijn vanafprijs van 29.990 euro een stuk duurder, al is de topversie juist weer goedkoper (36.790 euro). De Volkswagen ID. Cross gaat minimaal 27.990 euro kosten, redelijk gelijkwaardig dus. Officieel heeft de Skoda Epiq nog geen prijs, al beloven de Tsjechen dat de vanafprijs onder de 25.000 euro zal blijven. Daarmee duiken ze dus net iets onder de concurrentie.

Wat vind ikzelf van de Kia EV2?

De Kia EV2 is een overtuigend totaalpakket. Van de rijeigenschappen van de EV ben ik echt onder de indruk. De vering is goed, hij rijdt stabiel en comfortabel, stuurt lekker en is bovendien opvallend stil. Ook technisch zit de EV2 goed in elkaar.

De prijs is in lijn met de concurrenten en ook zit de auto vanaf de basisuitrusting al goed in zijn spullen. Ik verwacht dan ook veel van de EV2. Zijn grote broer, de EV3, was vorig jaar al een enorm succes in Nederland.

Zijn grootste concurrent is in mijn ogen de Skoda Epiq, net zoals de Skoda Elroq dat voor de EV3 was. De Epiq heeft met zijn ruimte en lagere vanafprijs sterke troeven in handen, dus het belooft een spannende strijd te worden.