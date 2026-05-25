TEST: Met deze troeven wil de Kia EV2 de Skoda Epiq en VW ID. Cross om de oren slaan

Met de EV3 heeft Kia al een succesnummer in zijn gamma, en met de nieuwe EV2 willen de Koreanen een segmentje lager hun geluk beproeven. Maar de concurrentie is stevig.

In 2025 maakten de Skoda Elroq en de Kia EV3 de dienst uit in Nederland. Dit jaar lijkt het er door de komst van compactere en goedkopere modellen op dat het vuurwerk een segment lager gaat plaatsvinden. De Volkswagen-groep komt met de Volkswagen ID. Cross en de Skoda Epiq, Renault heeft al een sterke kandidaat in huis met de Renault 4 en vergeet ook de EV’s van Stellantis niet. Dan hebben we over modellen als de Opel Mokka, Peugeot 2008 en Jeep Avenger.

De Kia EV2 is met zijn lengte van 4,06 meter een compacte SUV, maar qua design lijkt hij sterk op zijn grotere broer, de EV3. Vooral aan de voorkant is het familiegezicht van Kia duidelijk herkenbaar. Achteraan heeft Kia meer werk gemaakt van een eigen design. De lichtunits zitten opvallend laag in de bumper en niet naast de achterruit, zoals bij de EV3 en EV9.

Als je het geheel niet zo geslaagd vindt, begrijpen we dat. Maar wat we wel kunnen zeggen is dat de auto er in het echt een stukje stoerder uitziet dan op foto’s. Wij waren in ieder geval positief verrast toen we oog in oog stonden met het bonkige SUV'tje. Binnen in de Kia valt het grote panoramadisplay van bijna 30 inch op. Deze bestaat uit een digitaal instrumentarium van 12,3 inch, een infotainmentscherm van eveneens 12,3 inch en een apart 5,0-inch display voor de klimaatregeling.

Speciaal voor Europa

De EV2 is speciaal voor Europa bedoeld. De auto wordt gebouwd in Slowakije, maar ook tijdens de ontwikkeling dienden de Europese wegen als uitgangspunt. En dat merk je als je ermee rijdt. Op de wegen in en rondom Lissabon voelen we dat de vering zo goed als perfect is afgesteld. Niet te hard, niet te zacht, precies zoals je zou willen. Meerdere keren rijden we enigszins huiverig op een ruwer stuk van de weg (in Portugal zijn ze schijnbaar niet zo zuinig op hun asfalt als dat we hier zijn), maar de EV2 geeft geen kick. Met een relatief korte wielbasis zou je misschien verwachten dat je stevige door elkaar wordt geschud, maar niets is minder waar.

De besturing is licht, maar biedt wel genoeg gevoel om de EV2 precies te kunnen plaatsen. Doods wordt het nooit en dat vertelt ons dat de technici ook het stuurgevoel naast de Europese maatstaf hebben gehouden. Verder is de EV2 opvallend stil. Kia heeft op meerdere plekken in de auto extra geluiddempend schuim geplaatst, zoals in de wielkasten en onder motorkap. Dit heeft zijn vruchten zeker afgeworpen.

Over het rijden hebben we verder weinig te klagen, behalve dat de Kia ons vrij snel, en wat ons betreft onterecht, sommeert om pauze te nemen. En wij maar denken dat we uitgerust achter het stuur zaten … Om dit en andere vervelende rijhulpsystemen het zwijgen op te leggen, moeten we in een vrij onoverzichtelijk menu duiken. Liever zien we één knop die dat in een keer regelt, zoals dat bijvoorbeeld kan bij Renault.

Kia EV2 technische specs

Dan naar het technische gedeelte. Ook daar gooit Kia hoge ogen. De Koreanen laten je kiezen uit twee batterijvarianten: 42,2 kWh (317 km) en 61,0 kWh (453 km). Kia meldt trots dat de EV2 daarmee de beste range in zijn klasse heeft. En inderdaad, de Epiq (315 en 430 km), de ID. Cross (312 en 436 km) en de Renault 4 (308 en 409 km) moeten hun meerdere erkennen in de compacte nieuwkomer. Ook de vele afgevaardigden van Stellantis komen niet tot 453 kilometer. Al zijn de verschillen minimaal.

In de praktijk springt de EV2 relatief zuinig met zijn stroom om. In het drukke verkeer van Lissabon noteren we zelfs even een verbruik van 13,6 kWh/100 kilometer, uiteindelijk komen we op een gemiddelde van 16,5 kWh. Netjes, zeker omdat de weersomstandigheden oer-Hollands zijn. Het is onverwacht koud in het zuiden van Portugal en bovendien ook nog eens kletsnat.

Als je de batterij leeg hebt gereden, kun je de EV2 aan een laadpaal in de wijk of op je oprit opladen met 11 of 22 kW. Voor zo'n extra krachtige boordlader moet je weliswaar het 1995 euro kostende EV Tech Pack aankruisen, maar toch: de concurrenten bieden deze optie niet aan. Snelladen gaat met maximaal 115 kW en is in ongeveer een half uurtje gepiept (10 tot 80 procent). Nog een pluspunt: het interieur van de EV2 is een fijne plek om te vertoeven. Natuurlijk merk je dat de materialen niet de hoofdprijs mochten kosten, maar dit heeft Kia goed weten te verbloemen door het gebruik van stofjes en zachtere materialen.

Ruimte kan beter

Kia belooft ruimte van een auto uit een segment hoger. Dat vinden we toch een beetje tegenvallen als we instappen. Niet alleen de beenruimte op de achterbank is zozo, ook de ruimte in de kofferbak is niet overdadig. In de folder wordt 418 liter bagageruimte beloofd, maar onze testauto komt maar tot 362 liter. Hij beschikt namelijk niet over de verschuifbare achterbank die je krijgt als je kiest voor de 4 zits-configuratie (meerprijs: 500 euro). Daarmee varieert de inhoud van 321 tot 403 liter. Al gaat een grote kofferbak dan natuurlijk wel ten koste van de beenruimte, die toch al niet overdadig was. En waar zijn de laatste 15 liter die de bagageruimte van 403 naar 418 liter tillen? Dat is de inhoud van de frunk … Sowieso biedt de EV2 minder ruimte dan zijn belangrijkste concurrenten. De Renault 4 komt tot maximaal 420 liter, de Volkswagen Group-tweeling zelfs tot 475 liter.

Prijs Kia EV2: Van 27 tot 40 mille

De Kia EV2 is in vijf smaken te bestellen. De basisversie heet Essential, heeft altijd het kleine accupakket en kost 27.595 euro. Daarboven staan de uitvoeringen Air, Plus en Plus Advanced. De Air begint bij 30.095 euro met de kleine batterij of 33.595 euro met de grotere 61 kWh-accu. De Plus kost minimaal 32.095 euro, terwijl de luxere Plus Advanced start bij 34.095 euro. Bovenaan in het gamma staat de GT-Line. Die wordt altijd geleverd met de grote batterij en kost minimaal 39.895 euro.

Hoe verhouden deze prijzen zich tegenover de concurrenten? De Renault 4 is met zijn vanafprijs van 29.990 euro een stuk duurder, al is de topversie juist weer goedkoper (36.790 euro). De Volkswagen ID. Cross gaat 27.990 euro tot ruim 40.000 euro kosten, redelijk gelijkwaardig dus. En de Skoda Epiq? Die kost minimaal 26.990 euro en maximaal 36.990 euro. Iets minder dan de concurrentie dus.

Conclusie

De Kia EV2 is een overtuigend totaalpakket. Van de rijeigenschappen ben ik echt onder de indruk. De vering is goed, hij rijdt stabiel en comfortabel, stuurt lekker en is bovendien opvallend stil. Ook technisch zit de EV2 goed in elkaar. De prijs is in lijn met de concurrenten en ook zit de auto vanaf de basisuitrusting al goed in zijn spullen. Ik verwacht dan ook veel van de EV2.