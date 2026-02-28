TEST: Kia EV5 heeft de ruimste kofferbak en de grootste batterij

Tests

De Kia EV5 gaat de strijd aan met populaire modellen als de Volkswagen ID.4 en de Skoda Enyaq. Daarbij vertrouwen de Koreanen niet op hypermoderne EV-techniek, maar op tijdloze pluspunten als een enorme kofferbak en een forse batterij.

Aangezien de nieuwe modellen van Kia elkaar in zo’n hoog tempo opvolgen, kijken we eerst wat voor vlees we in de kuip hebben. De EV5 is een volledig elektrische SUV met een grote batterij van 81,4 kWh en een vanafprijs van 44.495 euro.

Kia hoopt dat-ie net zo populair wordt als de Volkswagen ID.4 en de Skoda Enyaq, maar het speelt niet zijn troefkaart uit. Anders dan de EV6, heeft de EV5 namelijk géén boordnet van 800 volt dat supersnel opladen mogelijk maakt. Dit is gewoon een 400-voltauto, net als zijn eerdergenoemde concurrenten. Snelladen gaat met 150 kW en duurt een halfuur. Daarmee ga je ID.4- of Enyaq-kopers niet op andere gedachten brengen.

Snelladen met 150 kW

Nog even over dat laadvermogen: 150 kW mag dan niet vooruitstrevend zijn, Kia belooft dat dit een constante snelheid is. Dus de EV5 blijft op dat stevige tempo stroom naar binnen pompen tot de batterij voor 70 procent gevuld is. Pas dan gaat de rem erop. Op die manier moet de klus toch in dertig minuten geklaard zijn.

Dat hebben we dan weer niet kunnen testen tijdens onze eerste kennismaking, maar het is grappig om te zien dat het navigatiesysteem van onze testauto er een hard hoofd in heeft. Als we hem vragen ons naar Parijs te loodsen, reserveert hij 36, 38 en 43 minuten voor de laadstops. Dus het is een Brabants halfuurtje.

Kia EV5 specificaties

1 elektromotor, 217 pk, 295 Nm

0-100 km/h in 8,4 s, 165 km/h

81,4 kWh (530 km), 16,9 kWh/100 km

4610 / 1875 / 1680 mm, 44 + 566 - 1650 l, 1969 kg

NL 44.495 euro; BE 45.990 euro

Wie het laatst lacht …

De EV5 heeft een praktische primeur: het is Kia’s eerste personenauto met AddGear-bevestigingspunten. Voor het ongetrainde oog zijn dit gewoon haakjes in de kofferbak, maar het idee is dat Handige Harry’s met een 3D-printer zelf allerlei nuttige accessoires ontwerpen en fabriceren. Een paraplu­houder bijvoorbeeld.

Skoda Enyaq-rijders zullen nu gniffelen, want hun auto heeft al een paraplu-opening in het voorportier. Toch lacht de EV5-rijder het laatst en het best, dankzij de riante kofferbak van 566 liter en de frunk van 44 liter. Bij elkaar opgeteld overtreffen ze de bagageruimte van de volumineuze Enyaq (585 liter).

Bagageruimte Kia EV5

De praktische eigenschappen gaan verder dan alleen een grote kofferbak met nieuwerwetse bevestigingspunten. Na het neerklappen van de achterbank beschik je over een compleet vlakke laadvloer en de hoedenplank kun je netjes verstoppen in een eigen opbergvak onder de vloer. Over de achterbank gesproken: zelfs lange passagiers hebben genoeg beenruimte.

Wat we ook handig vinden, is dat je tijdens straatjekeren vlug van achteruit naar vooruit kunt switchen. Om van ‘R’ naar ‘D’ te gaan hoeft de auto niet eerst volledig tot stilstand te komen.

De EV5 mag dan heel praktisch zijn, Kia begaat één misser: je kunt de achterbank niet neerklappen vanuit de kofferbak. Er zitten géén hendels in de wand van de bagage­ruimte en zelfs niet op de rugleuning zelf. Je moet echt de achterste portieren openen en de hendel bij de zitting vastgrijpen. Volgens Kia is dit het gevolg van de verstelbare rugleuning die in elke positie rotsvast verankerd moet zijn.

Flippers en knoppen

Als bestuurder van de EV5 heb je een fijne werkplek. De voorstoel is uitgebreid instelbaar, waardoor de zitting ook de bovenbenen van lange mensen volledig ondersteunt. Je kijkt makkelijk over het lage dashboard heen en ziet daar de stoere welvingen in de motorkap.

De fysieke knoppen op het stuur, het deurpaneel (stoelverwarming) en de middenconsole (temperatuur en volume) vormen een handige aanvulling op de moderne bediening via het touchscreen. Een menu waar we trouwens snel onze weg in vinden.

Kia laat met de EV5 opnieuw zien dat het weet hoe je een EV bouwt. Dat betekent flippers achter het stuur waarmee je de mate van regeneratie instelt en een gedetailleerd menu dat de energieverbruikers uitsplitst. De batterijverwarming springt automatisch aan wanneer je naar een snellaadpaal navigeert en als je de route naar het laadstation al weet, kun je de batterijconditionering handmatig inschakelen.

Kia EV5 prijs en batterij

Met een vanafprijs van 44.495 euro lijkt de EV5 nogal prijzig, máár Kia levert zijn elektrische SUV zoals gezegd met een grote batterij van 81,4 kWh. Bij Volkswagen en Skoda begint de prijslijst met kleinere accupakketten en lagere bedragen. Die grote batterij komt handig van pas, want met een praktijkverbruik van circa 20 kWh/100 km op een milde winterdag bedraagt het realistische rijbereik ongeveer 400 kilometer.

Er zijn zes uitvoeringen om uit te kiezen. Allemaal 217 pk en 295 Nm sterk, en met een trekgewicht van 1200 kg. De 45.995 euro kostende GT-Line Business Edition biedt de meeste waar voor je geld. De standaard adaptieve cruisecontrol, lichtmetalen wielen, stoelverwarming en navigatie worden aangevuld met een glazen panoramadak dat open kan, een draadloze telefoonlader en een elektrisch bedienbare achterklep.

De warmtepomp die op een energiezuinige manier de cabine verwarmt, is jammer genoeg gereserveerd voor de drie duurste uitvoeringen (vanaf 48.495 euro). In de tweede helft van 2026 volgt een krachtiger AWD-versie met 265 pk en een hogere topsnelheid (180 i.p.v. 165 km/h).

Comfort staat op #1

Het rijgedrag van de EV5 draait om comfort. Dat is een vriendelijke manier om te zeggen dat-ie nogal overhelt in bochten en deint op drempels. Dat kun je een elektrische gezinsauto moeilijk verwijten, maar het is wel iets om rekening mee te houden. De een vindt het heerlijk, wij vinden het een beetje vermoeiend en afstandelijk.

Bovendien is de besturing elastisch en vaag; je hebt geen idee wat de voorwielen uitspoken. Ze zouden een appeltaart kunnen bakken, waar jij pas achter komt zodra het lekker begint te ruiken. Modellen als de Tesla Model Y en de Polestar 2 bewijzen dat een elektrische SUV voor gezinnen wel degelijk leuk kan rijden. Ook de Volkswagen ID.4 en de Skoda Enyaq betrekken je meer bij het autorijden. Hoe nu verder? De tijdloze pluspunten zijn reden genoeg om zelf een proefrit te gaan maken. Dan kun je zelf oordelen over het rijgedrag.

Conclusie

Met veel ruimte, een grote kofferbak en een realistisch rijbereik van 400 kilometer voldoet de EV5 aan de wensen van een heleboel gezinnen. En zoals je van een elektrische Kia mag verwachten, heeft-ie allerlei handige EV-functies. Als autoliefhebber zou ik willen dat de EV5 sportiever rijdt. En dat is gevaarlijk, want de EV5 opereert in een segment waar praktisch en leuk wel gecombineerd worden.