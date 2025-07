Nieuwe Kia EV5 (2025): sterke concurrent voor Skoda Enyaq, maar waar blijft het lef?

Nieuws

Kia heeft het doek getrokken van de nieuwe EV5, een volledig elektrische SUV die tussen de EV6 en EV9 in komt te staan. Qua techniek zit het wel goed, maar met het design had Kia meer lef en originaliteit mogen tonen.

Eigenlijk wisten we wel wat er komen ging, want de Kia EV5 zagen we in 2023 al als conceptcar en in 2024 kwam hij al op de markt in thuisland Zuid-Korea. En ook toen was de auto al geen verrassing.

Na de opvallende Kia EV6 en de gigantische Kia EV9 is dit model een stuk compacter, maar wel stevig genoeg om als serieuze gezinsauto mee te dingen. De Kia EV5 is bedoeld voor wie de EV6 net wat te sportief of te laag vindt, maar de EV9 juist te groot en te duur. Op papier klinkt dat als een slimme middenweg — en dat is het ook. Maar wie hoopt op een frisse designrichting zoals bij de EV6, komt bedrogen uit.

Herkauwd design

De Kia EV5 lijkt zó van dezelfde tekentafel te komen als de kleinere Kia EV3 en grotere EV9. De hoekige lijnen, de merk-typische led-koplampen en het gesloten Tiger Nose-front: het is inmiddels het vaste EV-recept van Kia. Op zich geen ramp — het geeft herkenbaarheid en familiegelijkenis — maar het komt inmiddels wel wat herkauwd over. Zeker als je bedenkt hoe origineel de Kia EV6 in 2021 was.



Waar Kia’s zustermerk met modellen als de Hyundai Ioniq 5 en Ioniq 6 opvallend veel designcreativiteit toont, speelt Kia het hier wel erg op safe. Een gewaagd silhouet of een uitgesproken achterkant zoals bij de EV6 had de Kia EV5 net dat beetje extra kunnen geven.

Kofferbak-concurrent voor Skoda Enyaq

Daar staat tegenover dat het rechttoe-rechtaan design een groot voordeel kent; de binnenruimte is dik voor elkaar. Met zijn lengte van 4,61 meter en een wielbasis van 2,75 meter past de EV5 keurig in het rijtje van auto's als de Skoda Enyaq en de Hyundai Ioniq 5.

Hij is 1,88 meter breed en 1,68 meter hoog, zodat vier tot vijf volwassenen hoofden en benen goed kwijt kunnen. De kofferbak slikt 566 liter bagage met de achterbank overeind. Daarmee zit-ie de Skoda Enyaq (585 l) op de hielen. Tel de inhoud van de frunk erbij op (44 l) en hij holt de Enyaq voorbij.

Kia EV5: standaard met grote actieradius

Onderhuids gebruikt Kia technologie die we kennen van andere modellen in het gamma. De auto staat op 18- of 19-inch wielen, afhankelijk van de uitvoering, en krijgt standaard voorwielaandrijving.

Zowel de standaardversie als de GT-line (donkergrijze auto) krijgt een 81,4 kWh batterij. Het rijbereik is met 530 kilometer (WLTP) in de basisversie dik in orde. De GT-line doet het met 505 kilometer net iets minder, vermoedelijk door de grotere velgen.

Opladen via AC gaat met 11 kW, aan de snellader (DC) komt de Kia EV5 niet verder dan 120 kW, en dat is allesbehalve een recordwaarde. De Skoda Enyaq gaat tot 165 kW en de Kia EV6 met de grote accu zelfs tot 258 kW! Niettemin heb je bij de EV5 voor het laden van 10 naar 80 procent toch niet meer dan pakweg een halfuur nodig. Dat is te danken aan de vlakke laadcurve.

Prestaties en caravangewicht Kia EV5

De elektromotor levert 160 kW (218 pk) en 295 Nm koppel, goed voor een 0-naar-100-tijd van 8,4 seconden. De topsnelheid bedraagt 165 km/h — wat vooral Duitse klanten aan de magere kant zullen vinden voor een auto in deze klasse. Het maximale caravangewicht bedraagt 1.200 kg, genoeg voor een vouwwagen of een lichtgewicht caravan.

Concurrentie: het wordt druk in deze klasse

De Kia EV5 komt terecht in een segment waar de concurrentie moordend is. Behalve de genoemde Skoda Enyaq en Hyundai Ioniq 5, krijgt de Koreaanse nieuwkomer ook te maken met de Tesla Model Y, Volkswagen ID.4, Renault Scenic E-Tech Electric, en de nieuwe Peugeot E-3008 en diens Duitse broer, de Opel Grandland Electric.

Daarbij zit Kia’s troef zeker niet in originaliteit, maar in het totaalpakket: een ruime, goed uitgeruste SUV met solide techniek en een bekende merknaam. Prijzen voor Nederland zijn op het moment van schrijven nog niet bekend, maar Kia kennende zal die redelijk concurrerend zijn. De productie start in september en in november staat de EV5 bij de dealer.