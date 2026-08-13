TEST - Deze auto's zijn vanwege de hoge benzineprijzen plotseling heel aantrekkelijk

Tests

Vanwege de hoge benzineprijzen flirten zelfs verstokte petrolheads steeds vaker met stekkerauto's. De betaalbare Ford Puma Gen-E laat zien wat hij waard is tegenover de Kia EV3, Renault 4 E-Tech en Suzuki e-Vitara. We kijken naar de prestaties, het verbruik en het geluidscomfort.

Het is een hardnekkig vooroordeel dat de aandrijflijnen van elektrische auto’s nauwelijks van elkaar verschillen. In deze test zien we andermaal dat dit onterecht is. Zo blinkt de 204 pk sterke motor van de Kia uit met zijn uitstekende doseerbaarheid en, wanneer nodig, krachtige acceleratie. Bovendien kun je de mate van recuperatie heel prettig naar je eigen smaak instellen met de flippers achter het stuur.

In grote lijnen geldt hetzelfde voor de Renault 4 E-Tech, die met zijn 150 pk sterke elektromotor eveneens enthousiast van zijn plek komt en een intuïtieve one-pedal-drive-functie heeft. Die heeft de 186 pk sterke Ford ook, maar de doseerbaarheid laat te wensen over. Soms remt de auto wel erg sterk af.

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Praktijkverbruik en snelladen

Dat de Kia EV3 de snelste sprinter is, is gezien zijn vermogen niet verrassend. De Suzuki trekt met exact 9 seconden de meeste tijd uit voor de sprint van 0 naar 100 km/h, maar het beschikbare vermogen is heel prettig doseerbaar.

Minder goed is het hoge verbruik. Op onze testronde heeft de e-Vitara 21,3 kWh/100 km nodig. Ter vergelijking: de Ford Puma Gen-E legt dezelfde ronde af met een gemiddeld verbruik van slechts 16,0 kWh. Maar de actieradiuskampioen is de Kia. Uit het accupakket van 58,3 kWh kun je in de praktijk een range van 335 kilometer halen. Wil je snelladen en heb je weinig geduld, dan word je geen vrienden met de Suzuki. Hij komt niet verder dan 67 kW. Tot een laadniveau van ongeveer 80 procent laden de Ford, Kia en Renault aan de snellader keurig met minstens 100 kW.

Suzuki is luidruchtig

Ook bij de geluidsisolatie krijgen we heel verschillende indrukken. De Ford is een tikje luidruchtig; vooral de afrolgeluiden dringen goed hoorbaar door. De Kia is stiller dan de Ford. Daar piept de Renault precies tussenin, met enerzijds een prima afrolcomfort, maar anderzijds duidelijk waarneembaar windgeruis rond de A-stijlen vanaf 100 km/h. Maar dan de Suzuki. Die maakt het wel heel bont, met veel bandengeruis en een ophanging die allerlei bijgeluiden produceert.

Kia EV3 is echt heel goed

Wat veercomfort betreft, heeft de Kia EV3 de meest geslaagde afstemming. Je merkt dat de technici daar veel liefde in hebben gestopt. Op het in beroerde staat verkerende Duitse wegdek zijn we hen daar zeer dankbaar voor. Ondanks zijn behoorlijk sportieve afstemming verwerkt de Koreaan vrijwel alle hobbels knap en blijft hij opvallend ongevoelig voor eenzijdige oneffenheden.

De Ford is aanzienlijk steviger afgestemd. Zelfs kleinere oneffenheden krijgen de carrosserie al aan het schudden en grotere hobbels verwerkt hij ronduit lomp. Ook de Renault heeft een stevige afstemming, maar de vering is minder stug en de auto helt minder over. Toch kan ook de Renault 4 de Kia EV3 niet kloppen. Hekkensluiter in dit hoofdstuk is de Suzuki. Ondanks zijn zachte basisafstemming heeft hij moeite met vrijwel alle oneffenheden. De carrosserie is voortdurend in beweging en deint flink na. Van ontspannen reizen kun je eigenlijk niet spreken.

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