Ford Puma (2020-nu): problemen, aandachtspunten, betrouwbaarheid

Aankooptips

De huidige Ford Puma stuurt net zo scherp als een Ford Fiesta, maar is ruimer én praktischer. Maar is een tweedehands Puma ook een beetje degelijk? Wij duiken in de apk-statistieken en de betrouwbaarheidscijfers.

De eerste Ford Puma was een compacte sportcoupé op basis van de toenmalige Fiesta, gebouwd tussen 1997 en 2001. Daarvan werden er in Nederland nog geen duizend verkocht. De huidige Puma heeft tot dusver zo'n 18.500 Nederlandse kopers gevonden. Op Marktplaats worden momenteel tussen de 800 en 900 tweedehands Fords Puma aangeboden.

Ford Puma: van coupé naar SUV

In 2019 blies Ford de naam nieuw leven in met een compacte SUV. Ook die nieuwe Puma was technisch sterk verwant aan de Fiesta. In 2024 werd de Ford Puma gefacelift én verscheen een volledig elektrische variant, de Puma Gen-E. Voor zijn compacte buitenmaten heeft de Puma een flinke bagageruimte. Onderin bevindt zich de zogenaamde gigabox met aftapplug, zodat je 'm desgewenst gewoon met de tuinslang kunt schoonmaken.

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De Ford Puma debuteerde met drie driecilinder EcoBoost-turbobenzinemotoren van 125 tot 170 pk, waarvan twee als mild hybride. Daarnaast was er een 120 pk sterke EcoBlue-turbodiesel leverbaar (tot 2022).

Later in 2020 volgden een tamme 95 pk-benzineversie en de sportieve Puma ST. Ondanks slechts drie cilinders, levert de 1,5-liter Ecoboost-motor in de Puma ST een stevige 200 pk. Daarmee komt het dynamische karakter van het SUV’tje optimaal tot zijn recht.

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Helaas verdween de krachtigste Puma bij de facelift van 2024 alweer uit het leveringsprogramma. De versie die er het dichtst bij in de buurt komt is, de 17- pk sterke Puma 1.0 EcoBoost Hybrid.

Bij de apk laat de Ford Puma zich overwegend van zijn beste kant zien. Toch is het niet alleen rozengeur en maneschijn. Ondanks de gemiddeld relatief lage kilometerstanden, vallen het uitlaatsysteem en de remschijven nog weleens negatief op, en ook de verlichting vóór geeft soms problemen. Over het geheel genomen zijn de meeste Puma’s echter vrij van mankementen.

Een tweedehands Ford Puma lijkt dus een vrij veilige aanschaf. De 1.0 EcoBoost met 125 pk is in Nederland nieuw het meest verkocht en dus is die versie ook op de occasionmarkt verreweg in de meerderheid. Prijzen variëren van zo'n 8500 euro voor auto's met een kilometerstand van zo'n 200.000 kilometer tot ruim 30.000 euro voor auto's met maximaal 20.000 kilometer op de teller.

Opvallend is het relatief grote aantal showroomnieuwe voorraad-Puma's op Marktplaats. We ruiken ruimte voor scherpe onderhandelingen ...

Wel EcoBoost, geen natte distributieriem

De meest voorkomende opmerkingen van de keurmeesters betreffen verkeerd afgestelde koplampen, gevolgd door mistlampen, versleten remschijven, een verkeerde uitlijning en (daardoor) éénzijdig afgesleten banden.

Van de Consumentenbond krijgt de Puma een 8,4 voor betrouwbaarheid. De Puma maakt dan ook geen gebruik meer van de door een oliebad lopende, natte distributieriem die bij de Fiesta en Focus nogal eens voor motorschade kon zorgen. De Puma heeft een degelijke ketting.

Accuprobleem Ford Puma

De riem van de oliepomp loopt nog wel door een oliebad en die wil nog weleens problemen geven met de spanrol, waardoor de oliedruk kan wegvallen. Check daarom goed dat de Puma van je keus altijd volgens voorschrift is onderhouden. Vroege exemplaren van de Puma met mild hybrid-aandrijving kampten vaak met een vroegtijdig lege 12V-accu.

Sinds Ford de accu’s van toeleverancier Rombat verving door exemplaren van Varta, én enkele software-updates doorvoerde, doet dit issue zich niet meer voor. Twee vrij zeldzame problemen, zijn loslatende lak onder aan de binnenzijde van de portieren en een flikkerend digitaal instrumentarium.